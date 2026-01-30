বিজেপি নেতাদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখার হুঁশিয়ারি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার

বিজেপি নেতাদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখার হুঁশিয়ারি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার
সুকান্ত মজুমদারের সভাস্থলে পাল্টা সভা করল তৃণমূল ৷ এসআইআর করে রাজ্যে জিততে পারবে না বিজেপি, দাবি বীরবাহার ৷
Published : January 30, 2026 at 9:34 PM IST
দার্জিলিং, 30 জানুয়ারি: এবার বিজেপি নেতাদের ঘরে আটকে রাখার হুঁশিয়ারি বীরবাহা হাঁসদার ৷ শুক্রবার বাগডোগরার সভামঞ্চ থেকে বনবিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বাংলার মহিলাদের ঘরে আটকে রাখতে চাইলে, বিজেপির নেতাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেবেন তিনি ৷
এদিন বাগডোগরায় বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পাল্টা সভা করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সভার আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয় মঞ্চ ৷ সেখানেই বিজেপি নেতাদের ঘরে আটকে রাখার হুঁশিয়ারি দেন বীরবাহা হাঁসদা ৷
তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে যেকোনও প্রকারে ক্ষমতায় আসতে চাইছে বিজেপি ৷ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বোকা নয়, ওদের ভোট দেবে না ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নামিয়ে শেষ ষড়যন্ত্র করার চক্রান্ত করছে, তা-ও বিফলে যাবে ৷ এসআইআর-এর কারণে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ ছাব্বিশের ভোটে এর ফল পাবে বিজেপি ৷ বিজেপি মহিলাদের ঘরে বন্দি করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে ৷ আমি মহিলা হিসেবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব ৷"
উল্লেখ্য, বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যে ভোট বৈতরণী পার করতে এসআইআর-কে হাতিয়ার করার অভিযোগ করেছেন বীরবাহা ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি ভাবছে এসআইআর করে মানুষের নাম বাদ দেবে ৷ তারপর নিজেরা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভোটে জিতে যাবে ৷ এত সহজ নয় ৷ এটা বিহার নয় ৷ এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সজাগ প্রহরীর মতো পাহারায় আছেন ৷ বিজেপির সব চেষ্টা বিফল হবে ৷"
তাঁর পাল্টা চ্যালেঞ্জ, "2024 সালের ভোটের আগে এসআইআর করেননি কেন ? এসআইআর শেষ করতে দু-বছর সময় লাগে ৷ সেটা দু-মাসের মধ্যে করার কিসের এত তারা ? আজ যাঁদের ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের ভোটকেই অবৈধ বলছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সাহস থাকলে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আবার ময়দানে নামুক ৷"
তবে, এদিনের সভাকে সুকান্ত মজুমদারের পাল্টা কর্মসূচি বলে মানতে রাজি হননি রাজ্যের মন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, "আমরা বছরের প্রায় সবসময়ই কোনও না-কোনও কর্মসূচি করে থাকি ৷ বরং বিজেপি আমাদের নকল করে ৷ আমাদের নকল করতে হয় না ৷ আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন ৷"