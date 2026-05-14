পার্কিংয়ের নামে 'তোলা'! জরিমানার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর, শহর ঢেলে সাজাতে বড় ঘোষণা

পার্কিংয়ের নামে 'তোলা'! জরিমানার হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর, শহর ঢেলে সাজাতে বড় ঘোষণা
মন্ত্রী জানান, এবার প্রতিটি জায়গায় সরকার নির্ধারিত পার্কিং রেট চার্ট বাধ্যতামূলকভাবে টাঙিয়ে রাখতে হবে । কেউ অতিরিক্ত টাকা নিলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
Published : May 14, 2026 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 14 মে: শহরের রাস্তায় অবৈধ পার্কিং আর পার্কিংয়ের নামে বেআইনি টাকা তোলার বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার । বিধানসভায় বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "রাস্তার ধারে অবৈধ পার্কিং করে টাকা তোলার দিন শেষ । নিয়ম ভাঙলেই এবার মোটা জরিমানা এবং কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে রাস্তার পাশে বেআইনিভাবে গাড়ি পার্কিং করিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ । অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রেই সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ছে না । ফলে একদিকে যেমন নিত্যযাত্রী ও গাড়িচালকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, অন্যদিকে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকারও ।
বিধানসভায় মন্ত্রী জানান, এবার শহরাঞ্চলে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন তৈরি করা হবে । প্রতিটি জায়গায় সরকার নির্ধারিত পার্কিং রেট চার্ট বাধ্যতামূলকভাবে টাঙিয়ে রাখতে হবে । সেই চার্ট অনুযায়ীই টাকা নেওয়া যাবে । কেউ অতিরিক্ত টাকা তুললে বা অনুমতি ছাড়া পার্কিং চালালে তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
রাজনৈতিক মহলে অবশ্য এই ঘোষণাকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের কিছু স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে পার্কিংয়ের নামে 'তোলা তোলার' অভিযোগ উঠছিল । এ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছিলই ৷ অবশেষে পালা বদলের পর নতুন সরকার এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ করল ।
শুধু পার্কিং নয়, শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেও বড় পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী । কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা রুখতে চালু হতে চলেছে বিশেষ মোবাইল অ্যাপ । কোথাও ময়লা জমে থাকতে দেখলেই সাধারণ মানুষ সেই অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন । প্রশাসনের তরফে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ।
নারী ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছে সরকার । খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর, যেখানে মহিলারা ও শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ সরাসরি জানাতে পারবেন । জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ।
শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবা এবং নিরাপত্তা এই তিন ক্ষেত্রকে একসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েই সরকার নতুন রূপরেখা তৈরি করছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । এখন দেখার, ঘোষণার পর বাস্তবে কত দ্রুত এই কড়াকড়ি কার্যকর হয় এবং তাতে শহরবাসীর ভোগান্তি কতটা কমে ।
আরও পড়ুন: