পাহাড়ে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী-সাংসদ, দ্রুত পুনর্বাসনের নির্দেশ
আট মাস পেরিয়ে গেলেও মেলেনি পুনর্বাসন ! জেলা প্রশাসনকে জমি চিহ্নিত করে দ্রুত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ অগ্নিমিত্রা পালের ৷ বিগত সরকারের ভূমিরার সমালোচনা ৷
Published : June 9, 2026 at 4:56 PM IST
দার্জিলিং, 9 জুন: গত বছরের অক্টোবর মাসে ধসের জেরে তছনছ হয়ে গিয়েছিল দার্জিলিংয়ের মিরিক মহকুমার সৌরেনির তোকলাং এলাকার ধারাগাঁও ৷ দীর্ঘ আট মাস পেরিয়ে গেলেও সেই ক্ষতের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট ৷ রাজ্য পালাবদল হওয়ার পর মঙ্গলবার সেই ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সঙ্গে ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ এলাকাবাসীর দুরবস্থা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মন্ত্রী ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালের অক্টোবরে ভয়াবহ সেই ধসে চারজন প্রাণ হারিয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন আরও পাঁচজন ৷ এছাড়া পাঁচটি বাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং অন্তত দশটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই সময় ৷ অভিযোগ, ঘটনার আট মাস পরেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার ৷ বাধ্য হয়েই অনেক পরিবার সেই বিপজ্জনক এলাকাতেই কোনওমতে দিন কাটাচ্ছেন, কেউবা থাকছেন প্রতিবেশীদের আশ্রয়ে কিংবা অস্থায়ী তাঁবুতে ৷
পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিগত রাজ্য সরকারের ৷ তিনি বলেন, "মানুষের জীবনের চেয়ে কি রাজনীতির গুরুত্ব বেশি ? দীর্ঘ আট মাস পেরিয়ে গেছে, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো আজও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ৷ রাজ্য সরকারের উদাসীনতার কারণেই এরা আজ বাস্তুহারা ৷ এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ আমাদের প্রথম লক্ষ্য হল, ওঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসনিক সব সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া ৷"
মন্ত্রী এ দিন ঘটনাস্থলেই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের তলব করেন ৷ তিনি নির্দেশ দেন, দ্রুত নতুন করে পুনর্বাসনের জন্য নিরাপদ জায়গা চিহ্নিত করতে হবে ৷ পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না-হয়, তার জন্য এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা—যেমন সঠিক নিকাশি, সুরক্ষিত দেওয়াল নির্মাণ এবং পাহাড়ের ধসপ্রবণ অংশগুলি দ্রুত পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷
এ দিন সাংসদ রাজু বিস্তা মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ৷ সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁরা মানুষের এই লড়াইয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কেবল ধারাগাঁও নয়, পাহাড়ের সমস্ত ধসপ্রবণ এলাকায় স্থায়ী ও টেকসই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে ৷"
সাংসদের কথায়, প্রশাসনকে দেওয়া নির্দেশাবলী যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে তাঁদের ৷ স্থানীয়দের আশা, মন্ত্রীর এই পরিদর্শনের পর এবার হয়তো দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত পুনর্বাসনের কাজ গতি পাবে ৷