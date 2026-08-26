'হ্যাঁ আমার ভুল হয়েছে', পার্ক স্ট্রিটে দুধ গরম-কাণ্ডে স্বীকারোক্তি অগ্নিমিত্রার

'হ্যাঁ আমার ভুল হয়েছে', পার্ক স্ট্রিটে দুধ গরম-কাণ্ডে স্বীকারোক্তি অগ্নিমিত্রার
পার্ক স্ট্রিটে দুধ গরম-কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাজনীতির রুটি সেঁকা'র অভিযোগ করলেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : August 26, 2026 at 8:20 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: পার্ক স্ট্রিটের ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথে দুধ গরম করায় এক মহিলার উপর চিৎকার করেছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেই ঘটনায় তাঁর চিৎকার করা উচিত হয়নি বলে স্বীকার করলেন তিনি ৷ তবে, ফুটপাথে স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ গরম বা রান্না করা কোনওটাই তিনি সমর্থন করছেন না-বলেও স্পষ্ট করলেন ৷ বিশেষ করে যখন সেই স্টোভের পাশে ছয় মাসের একটি শিশু হামাগুড়ি দেয় ৷ এই ইস্যুতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে 'রাজনীতির রুটি সেঁকা'র অভিযোগ করলেন অগ্নিমিত্রা ৷
সেই ঘটনা প্রসঙ্গে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "হ্যাঁ, মানছি আমার ভুল হয়েছে ওইভাবে কথা বলা ৷ আমার চিৎকার করা উচিত হয়নি ৷ কিন্তু, আমি আমার স্ট্যান্ড থেকে সরছি না ৷ আমি এখনও বলব ওইভাবে ফুটপাথের উপর দুধ গরম করা বিপজ্জনক ৷ ওই দিদি নিজের এবং নিজের বাচ্চার বিপদ ডেকে আনছিলেন ৷ ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের মতো জায়গায় ওইভাবে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না করলে যে কোনও বড় বিপদ ঘটতে পারে ৷"
এরপরেই বিরোধী তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসকে নিশানা করেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ মন্ত্রীর সেদিনের আচরণের সমালোচনা করেছিল বিরোধীরা ৷ যা নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, "সমালোচনা করছেন, কিন্তু বামেরা 34 বছরে কেন এই মানুষগুলোর মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করে দেননি ৷ কেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মানুষগুলোর মাথায় শেল্টারের ব্যবস্থা করেননি ৷ আপনি তো করার প্রয়োজন মনে করেননি ৷ আমরা রাস্তায় নেমে কাজ করছি ৷ তাই ভুলভ্রান্তি হতেই পারে ৷ হ্যাঁ, আমি মানছি ওই দিদির সঙ্গে ওইভাবে চিৎকার করা উচিত হয়নি ৷ আমি বুঝিয়েও বলতে পারতাম ৷"
এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনীতির রুটি সেঁকার অভিযোগ করেন অগ্নিমিত্রা ৷ তিনি বলেন, "আপনি চাইলে 15 বছরে ওঁদের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করতে পারতেন ৷ কিন্তু, আপনি করেননি ৷ আর এখন আসছেন 'রাজনীতির রুটি সেঁকতে' ৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা রাস্তায় নেমে কাজ করছি ৷ তাতে ভুলত্রুটি হচ্ছে ৷ তবে, সেটা শুধরেও নিচ্ছি ৷ আপনি এখন গীতা-সীতাদের শেল্টার দেওয়ার কথা বলছেন ৷ হাঁসখালির নির্যাতিতার পরিবারের দায়িত্ব আপনি নেননি কেন ? কেন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াননি ? আপনি তার ধর্ষকদের প্রোটেক্ট করেছেন ৷"
পুরমন্ত্রী এও স্পষ্ট করে দেন যে, ফুটপাথগুলি এক-তৃতীয়াংশ ছেড়ে রাখতে হবে ৷ পাশাপাশি বেআইনি পার্কিং, ফুটপাথ দখল করে বাজার বসানো চলবে না-বলেও জানিয়ে দেন ৷ সেই সঙ্গে রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখাও সব নাগরিকের কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন তিনি ৷
কলকাতা পুরনিগমে ডিলিমিটেশন প্রসঙ্গে বিরোধীরা দখলদারির রাজনীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ যা নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, "কোনও ওয়ার্ডে 10 হাজার ৷ আবার কোথাও 15 হাজার, তো কোথাও 30 হাজার জনসংখ্যা ৷ তাও উন্নয়নের টাকা কি সবাই একই পাবে ? আমাদের আসল উদ্দেশ্য সব ওয়ার্ডের একই সঙ্গে উন্নয়ন ৷ মূলত, কলকাতা পুরনিগমের উন্নয়ন করার আমাদের মূল লক্ষ্য ৷ আমাদের উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত ৷ মানুষকে আরও বেশি পরিষেবা প্রদান করা ৷ বিরোধীরা গঠনমূলক বিরোধিতা করলে সেটা স্বাগত জানাব ৷"