দমদমে 'মিনি তামিলনাড়ু', প্রান্তিক বস্তির ভোট পেতে মরিয়া সব শিবির

দমদমে 'মিনি তামিলনাড়ু', প্রান্তিক বস্তির ভোট পেতে মরিয়া সব শিবির
সরু গলি, টিনের চাল, পাশে স্তূপ করা জঞ্জাল আর তার মাঝেই গড়ে উঠেছে তামিলভাষী দলিত জনগোষ্ঠীর ছোট্ট এক বসতি । সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 25, 2026 at 4:47 PM IST
দমদম, 25 এপ্রিল: দমদম ক্যান্টনমেন্টের দুই নম্বর রেলগেট পেরোলেই যেন বদলে যায় দৃশ্যপট । কলকাতার বুকে হঠাৎই ধরা দেয় এক টুকরো তামিলনাড়ু । সরু গলি, টিনের চাল, পাশে স্তূপ করা জঞ্জাল আর তার মাঝেই গড়ে উঠেছে তামিলভাষী দলিত জনগোষ্ঠীর ছোট্ট এক বসতি । তিন-চার প্রজন্ম ধরে এখানে বাস তাঁদের । পেশা-মূলত জঞ্জাল কুড়োনো, কেউ বা পরিচারিকার কাজ করেন । কিন্তু ভোটের মরসুমে এই প্রান্তিক বস্তিই এখন রাজনীতির কেন্দ্রে ।
2026 এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাই এই বস্তিতে ভিড় বাড়ছে প্রার্থীদের । ডান-বাম-ঘাসফুল, সব দলের নেতারাই ঢুঁ মারছেন নিয়মিত । বস্তির দেওয়ালে পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিআইএম সব শিবিরের পোস্টার । ভোটের আগে 'মিনি তামিলনাড়ু' যেন হয়ে উঠেছে দমদমের 'সাইলেন্ট সুইং জোন' ।
বস্তিবাসীদের কথায়, "সবাই আসেন, কথা বলেন । কোনও জোরজবরদস্তি নেই । আমরা প্রতি বারই ভোট দিই ।" দক্ষিণ দমদম পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই এলাকায় প্রায় দেড়শো পরিবারের বাস । দীর্ঘদিনের সমস্যা শৌচালয়, সেটি নাকি সাম্প্রতিক কালে মিটেছে । স্থানীয়দের দাবি, রাজ্য সরকারের আমলে বাথরুম, জল কিছু পরিষেবার উন্নতি হয়েছে । যদিও বর্ষায় জল জমার সমস্যা এখনও রয়ে গিয়েছে ।
এই বস্তির পাশেই নবজীবন কলোনি, অন্য এক ইতিহাসের সাক্ষী । সত্তরের দশকে বাংলাদেশ থেকে আসা বহু বাঙালি পরিবারের বসতি এখানে । এক সময় বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া পাট্টায় মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলেছিল । কিন্তু এখন সেই জমি রেলের আওতায় । নেই কোনও বৈধ নথি, তবু চলছে বসবাস, এমনকি 'মুখে মুখে' জমি কেনাবেচাও ।
কলোনির বাসিন্দা রূপা বৈরাগীর কথায়, "1971 এ বাবা এদেশে আসেন । বারাসাতে আমাদের বাড়ি আছে, কিন্তু এখানে প্রায় 20 বছর ধরে আছি । প্রায় 40টি বাঙালি পরিবার আছে । তবে অনেকে এখন অন্যত্র চলে যাচ্ছেন । কোনও কাগজপত্র নেই, সবটাই বিশ্বাসের উপর ।"
দিন কয়েক আগে এই তামিল বস্তিতে প্রচারে গিয়েছিলেন সিপিআইএম প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস । তাঁর কথায়, "এটা দমদমের বুকে এক টুকরো তামিলনাড়ু । প্রান্তিক এই মানুষদের মূল স্রোতে আনা আমাদের লক্ষ্য ।" সঙ্গে ছিলেন এসএফআই এর সর্বভারতীয় সভাপতি, যিনি তামিল ভাষাতেই প্রচার সারেন, যোগাযোগের সেতু গড়তেই ।
তবে উন্নয়নের দাবি যতই উঠুক, বাস্তবের চিত্র এখনও কঠিন । তিন প্রজন্ম ধরে এখানে থাকা এম্বার গালিমার আক্ষেপ, "সব পরিষেবা পাই না । বৃদ্ধভাতা মেলে না । যা কাজ পাই, তাই করে দিন চলে ।" আবার 20 বছরের আসিয়া খাতুনের গলায় অন্য সুর, "আমি এখানেই ভোট দেব । যেখানে থাকি, কিছু সুবিধা তো পেয়েছি । তাই সবাই এলে কথা শুনি ।"
স্থানীয় তৃণমূল কর্মী রিঙ্কি দাস জানালেন, "প্রায় 150টি তামিল পরিবার আছে । জঞ্জাল কুড়িয়েই ওদের সংসার চলে । আমরা বাথরুম, জল, ড্রেনের ব্যবস্থা করেছি । ঘর তৈরির কাজও প্রায় শেষ ।"
সব মিলিয়ে দমদমের এই ছোট্ট তামিল বস্তি এখন ভোটের অঙ্কে বড় ফ্যাক্টর । প্রান্তিক মানুষের জীবনযুদ্ধ, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আর রাজনৈতিক কৌশল, সব মিলিয়ে ভোট বাজারে 'মিনি তামিলনাড়ু'ই এখন দমদমের সবচেয়ে চর্চিত ঠিকানা !