রাঘব বোয়ালও ঝুঁকেছে, রেলও ঝুঁকবে ! হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পথে মীনাক্ষীরা

রাঘব বোয়ালও ঝুঁকেছে, রেলও ঝুঁকবে ! হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পথে মীনাক্ষীরা
অভিযোগ, প্রথমে পেটে লাথি, তারপর প্রতিবাদ করলে মামলা । গরিব মানুষের প্রতি এত রাগ কেন ? লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ।
Published : June 1, 2026 at 8:08 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: আবেদন-নিবেদন নয়, এবার রাস্তায় নেমে লাগাতার আন্দোলনের ডাক । রাজ্যজুড়ে হকার ও বস্তিবাসী উচ্ছেদের প্রতিবাদে সোমবার কলকাতার এন্টালি মার্কেট থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ । মিছিল শেষে শিয়ালদহে পথসভা থেকে হকারদের উদ্দেশে লড়াই জারি রাখার বার্তা দিলেন সিপিএমের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ।
এদিন হাজারো হকার, শ্রমজীবী মানুষ ও বাম-কংগ্রেস কর্মীদের উপস্থিতিতে সরব হয় শিয়ালদহ চত্বর । মীনাক্ষীর বক্তব্য, "সত্য ও ন্যায়ের পথে লাগাতার লড়াইই একমাত্র পথ । এই লড়াইয়ের সামনে বহু রাঘব বোয়াল মাথা নত করেছে । রেল কর্তৃপক্ষও আলোচনায় বসতে বাধ্য হবে । লড়াই চালিয়ে যান, লাল ঝান্ডা গরিব মানুষের পাশে ছিল, আছে, থাকবে ।"
সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় হকার উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে । উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, একাধিক জায়গায় দোকান ভাঙা, উচ্ছেদ এবং বস্তি অপসারণের অভিযোগ উঠেছে । সেই প্রেক্ষাপটেই সোমবারের এই মিছিল ।
মীনাক্ষীর অভিযোগ, "দিন আনি দিন খাই মানুষগুলো সৎভাবে ব্যবসা করে সংসার চালান । অথচ কোনও বিকল্প ব্যবস্থা বা পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ছাড়াই তাঁদের জীবিকায় আঘাত করা হচ্ছে । কেন সময় দেওয়া হচ্ছে না ? কেন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না ? রেল কর্তৃপক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসতেই হবে ।"
আন্দোলন মঞ্চে উঠে ক্ষোভ উগরে দেন সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ও । দমদম স্টেশনে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার কারণে তাঁর এবং সাত জন হকারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি । গার্গীর কথায়, "প্রথমে পেটে লাথি, তারপর প্রতিবাদ করলে মামলা । গরিব মানুষের প্রতি এত রাগ কেন ? লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ।"
কংগ্রেস নেতা কামারুজ্জমান কামার বলেন, “হকারি শুধু একটি পেশা নয়, লক্ষ লক্ষ পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন । বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বহু মানুষ এই পেশার উপর নির্ভরশীল । তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ।"
পথসভা থেকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির তরফে তিন দফা দাবি তোলা হয় । বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে, হকার আইন 2014 অনুযায়ী টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন ও লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রেল বস্তি উচ্ছেদও অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ।
আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, দাবি না মানা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে শ্রমিক সংগঠনগুলি । ফলে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে ।