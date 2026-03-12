দিল্লি থেকে ঘরে ফেরায় তৃণমূল, এখন সন্ত্রাস ছড়ানোয় অভিযুক্ত সেই পরিযায়ী দম্পতি

দিল্লি থেকে ঘরে ফেরায় তৃণমূল, এখন সন্ত্রাস ছড়ানোয় অভিযুক্ত সেই পরিযায়ী দম্পতি
মালদার চাঁচলের ঘটনা৷ এলাকায় ভয়-ভীতি তৈরি করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবিই হাতিয়ার পরিযায়ী দম্পতি মুক্তার হোসেন ও সাজেনুর পারভিন৷
Published : March 12, 2026 at 5:08 PM IST
চাঁচল (মালদা), 12 মার্চ: দুই পরিবারের মধ্যে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ৷ আহত বেশ কয়েকজন৷ পুলিশের কাছেও দায়ের হয়েছে অভিযোগ৷ তার পরই অভিযুক্তদের হয়ে আক্রান্তদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক দম্পতির বিরুদ্ধে৷ শুধু তাই নয়, হুমকি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের হাতিয়ার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তোলা কিছু ছবি৷ যে ছবি তাঁরা তুলতে পেরেছেন পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার সূত্রে৷ আর সেই ছবিই এখন তাঁদের কাছে কার্যত ডিভিডেন্ট৷ যা ব্যবহার করে ওই দম্পতি এলাকায় ভয় ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ৷
ঘটনাস্থল মালদার চাঁচল৷ যে দম্পতির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের নাম মুক্তার হোসেন ও সাজেনুর পারভিন৷ তাঁদের বিরুদ্ধে মালদার চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷ এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে৷ তৃণমূলের অপশাসনই এর কারণ, এমনই দাবি করেছে বিজেপি৷ অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, নেতৃত্ব এই ধরনের কাজ বরদাস্ত করবে না৷
জমি বিবাদ ঘিরে সংঘর্ষ
মুক্তার ও সাজেনুরের বাড়ি চাঁচল থানার ফিরোজাবাদ গ্রামে৷ সম্প্রতি ওই গ্রামে দুই পরিবারের মধ্যে জমি বিবাদ নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে৷ আক্রান্ত হন আসমা বেগম, তাঁর স্বামী সলেমান আলি ও ভাসুর সাহেদ খান ও সেলিম খান৷ তাঁদের ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কোপানো হয় বলে দাবি গ্রামবাসীদের৷
এই ঘটনায় অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী কাউসার খান ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে৷ আসমা বেগমের স্বামী ও ভাসুর এখনও স্থানীয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে আসমা বেগমের পরিবারের তরফে চাঁচল থানায় লিখিত আভিযোগ দায়ের করা হয়৷ অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই মুক্তার ও সাজেনুর অভিযুক্তদের পক্ষ নিয়ে আক্রান্তদের বাড়ির লোকজনকে ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছেন৷
কী বলছেন আক্রান্তরা?
আক্রান্ত সেলিম খান বলছেন, “যেকোনও জায়গায় গন্ডগোল লাগলেই ওরা চলে আসছে৷ মমতা আর অভিষেকের নাম নিয়ে মানুষকে হেনস্তা করছে৷ ওদের সঙ্গে আমাদের কোনও গন্ডগোল নেই৷ গন্ডগোল প্রতিবেশী কাউসারদের সঙ্গে৷ কাউসারদের বাড়িতে সাজেনুরের বোনের বিয়ে হয়েছে৷ তাই এখন ওরা মমতা-অভিষেকের নাম নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করে গিয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বলছে, আমাদের দেখে নেবে৷ কথায় কথায় বলছে, মমতা-অভিষেক ওদের সঙ্গে আছে৷ আমার প্রশ্ন, মমতা কি শুধু ওদেরই? আমরা মমতাকে ভোট দিইনি? মমতা কি আমাদের নয়? আসলে ওদের অভিষেকের মিটিং-এ মালদা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷ তাতেই ওরা দিদি আর অভিষেকের নাম ভাঙাচ্ছে৷ আমি চাই, পুলিশ তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ করুক৷”
আরেক আক্রান্ত সায়েদ খান বলেন, “সাজেনুররা মমতা দিদি আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় অত্যাচার শুরু করেছে৷ ওদের ভয়ে গোটা গ্রাম তটস্থ৷ দিদিকে আমরা ভোট দিচ্ছি৷ সাজেনুররা তো দিল্লিতে থাকত৷ কখনও ভোট দিত না৷ তবু ওরা দিদি আর অভিষেকদের নাম করে অত্যাচার চালাচ্ছে৷ দিদি আর পুলিশের কাছে অনুরোধ, ঘটনার তদন্ত করে ওদের কড়া শাস্তি দেওয়া হোক৷”
কে এই মুক্তার ও সাজেনুর?
তাঁরা ছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক৷ দিল্লিতে কাজ করতেন দীর্ঘদিন ধরে৷ থাকতেন সেখানেই৷ সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য নাকি তাঁদের নিগ্রহ করা হয়৷ তৃণমূলের তরফে সেই অভিযোগ তোলা হয়েছিল৷ ওই দম্পতিকে তৃণমূলের নেতারাই দিল্লি থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনেন৷ রাজ্যে ফিরিয়েই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার তৃণমূল ভবনে৷ তাঁদের পাশে রেখে সাংবাদিক বৈঠক করেন শাসকদলের শীর্ষ নেতারা৷
তারপর তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়৷ কিছুদিন আগে পুরাতন মালদায় জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভামঞ্চে হাজির করানো হয়েছিল এই দম্পতিকে৷ অভিষেকের সঙ্গে তাঁদের ছবিও ওঠে অনেক৷
সেই ছবিই কি এখন ওই দম্পতির ডিভিডেন্ড? অভিযোগ উঠেছে, সেই ছবি ব্যবহার করে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে গোটা এলাকাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রেখেছেন সেই মুক্তার হোসেন ও তাঁর স্ত্রী সাজেনুর পারভিন৷ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগও করা হয়েছে৷
রাজনৈতিক তরজা
ভোটের মুখে এই ঘটনায় লেগেছে রাজনৈতিক রং৷ বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ শর্মা দাবি করছেন, “দিল্লিতে থাকাকালীন সাজেনুর ও মুক্তার অভিযোগ করেছিল, বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাদের নাকি বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করেছে দিল্লি পুলিশ৷ তারপর তাদের কলকাতায় নিজেদের পার্টি অফিসে নিয়ে এসে তৃণমূল অপপ্রচার চালিয়েছিল, সেখানকার সরকার নাকি তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ তারা তৃণমূলের মদতে এলাকাবাসীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে৷ তৃণমূলের দেওয়া টাকা দিয়ে তারা অবৈধভাবে বাড়ি তৈরি করছে৷ প্রতিবেশীরা বাধা দিতে গেলে তারা তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়৷ তৃণমূলের অপশাসনে এরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে৷ মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখছে৷ পশ্চিমবঙ্গে এই সমাজব্যবস্থা চলতে পারে না৷ এই তৃণমূলও চলতে পারে না৷”
বিষয়টি নিয়ে জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ও মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, “এমনটা হওয়ার কথা নয়, কাম্যও নয়৷ কারও ব্যক্তিগত ইস্যু থাকলে ব্যক্তিগতভাবেই মেটাতে হবে৷ আমি শুনেছি, ওই গ্রামে একটি জায়গা নিয়ে দু’পক্ষের বিবাদ রয়েছে৷ জায়গা নিয়ে সমস্যা হলে আমিন ডেকে মেপে নিলেই হয়৷ এখানে দলের কোনও বিষয় নয়৷ এনিয়ে আমি সেখানকার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও কথা বলেছি৷ এতে দলের নেতৃত্বকে জড়িয়ে কোনও লাভ নেই৷ এমন ঘটনা ঘটে থাকলে দল কিছুতেই বরদাস্ত করবে না৷”
এই ঘটনায় অভিযুক্ত মুক্তার কিংবা সাজেনুরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷ দুপুরে তাঁদের বাড়িতে যাওয়া হলেও বাড়ি ছিল তালাবন্ধ৷ তবে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নামের অপব্যবহার নিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি৷ সংঘর্ষের অভিযোগের তদন্ত চলছে৷”