ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, ঘটনার নিন্দা কংগ্রেস-তৃণমূলের, উত্তেজনা নিয়ে সংযমের বার্তা

ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়ে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখের৷

Migrant Worker Body Recovered
ঝাড়খণ্ডে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, ঘটনার নিন্দা কংগ্রেস-তৃণমূলের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 16 জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যু ঘিরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। একদিকে কংগ্রেস এই ঘটনাকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতির ফল বলে দাবি করেছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ঘটনার নিন্দা জানালেও বেলডাঙার প্রতিবাদের ধরন নিয়েও সংযমের বার্তা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখ নামে এক যুবকের দেহ ঝাড়খণ্ডে উদ্ধার হয়। তিনি ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। শুক্রবার তিনি যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেখান থেকেই তাঁর দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। আলাউদ্দিনের পরিবারের অভিযোগ, আলাউদ্দিনকে খুন করা হয়েছে। বাংলার মুর্শিদাবাদের শ্রমিক হওয়ার কারণেই তাঁকে এভাবে মারা হয়েছে। সকাল থেকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই অশান্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা। বিক্ষোভ উত্তাল হয় এলাকা। থমকে যায় যানবাহন, ট্রেন।

Kunal Ghosh
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে এই ঘটনা ঘিরে রাজনীতি শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ঝাড়খণ্ডে আলাউদ্দিন শেখের হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একটি অংশকে উদ্দেশ্য করে পরিকল্পিত ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে, যার ফলেই এই হত্যাকাণ্ড। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানানো হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

ঘটনার পর থেকে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। শুভঙ্কর সরকার প্রশ্ন তোলেন, কেন বারবার সংখ্যালঘুদেরই লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে কথা বলে দোষীদের গ্রেফতার নিশ্চিত করা। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে 20 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও একজনের চাকরি দেওয়া হোক।

এদিকে একই ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, “বাংলা বলার জন্য একজন বাঙালি সংখ্যালঘু শ্রমিককে হত্যা করার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।” তবে তিনি স্পষ্ট করেন, প্রতিবাদের নামে হিংসাত্মক বিক্ষোভ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বেলডাঙায় যে ধরনের হিংসাত্মক প্রতিবাদ দেখা গিয়েছে, তা উদ্বেগজনক। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, আইনশৃঙ্খলা যেন কেউ নিজের হাতে তুলে না নেয়। তাঁর অভিযোগ, এই ধরনের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের মতে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি হলেও পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষা করেন। তাই প্ররোচনায় পা না-দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসআইআর শুনানি নিয়েও নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসের তরফে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ শুনানি পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে।

