শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনায় রিপোর্ট তলব শাহের মন্ত্রকের, 'নাটক' বলছে তৃণমূল

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনায় রিপোর্ট তলব শাহের মন্ত্রকের, 'নাটক' বলছে তৃণমূল
এই ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' এবং 'নিজেদের দলের কোন্দল' বলে তোপ দেগেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
Published : January 11, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 11 জানুয়ারি: শনিবার রাতে মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোডে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি । ঘটনার জেরে প্রায় ছয় ঘণ্টা থানায় ধর্নায় বসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা । রাত গড়িয়ে সকাল হতেই এই ঘটনা নিয়ে তৎপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সূত্রের খবর, অমিত শাহের মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে । অন্যদিকে, গোটা ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' এবং 'নিজেদের দলের কোন্দল' বলে পালটা তোপ দেগেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
বিজেপি সূত্রে খবর, হামলার ঘটনার পরপরই শুভেন্দু অধিকারী ফোনে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে । বিরোধী দলনেতার অফিস থেকে জানানো হয়েছে, হামলার সময়ের ভিডিয়ো ফুটেজ এবং যাবতীয় তথ্য প্রমাণ অমিত শাহের দফতরকে পাঠানো হচ্ছে । শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর গাড়িতে হামলা চালিয়েছে ।
শনিবার রাতে পুরুলিয়া থেকে ফেরার পথে চন্দ্রকোনা রোডে শুভেন্দুর গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয় । অভিযোগ, পুলিশের সামনেই লাঠি-বাঁশ নিয়ে হামলা চালান তৃণমূল কর্মীরা । এর প্রতিবাদে চন্দ্রকোনা রোড ফাঁড়িতে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ করেন তিনি । রবিবার সকালে শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, তিনি জেনারেল ডায়েরির (GD) রিসিভড কপি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন ।
পাশাপাশি, পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকার প্রতিবাদে আগামী মঙ্গলবার দুপুর দুটোর সময় ‘চন্দ্রকোনা রোড অচল’ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তিনি । তিনি বলেন, "ঝান্ডার সঙ্গে ডান্ডা লাগিয়ে হাজার হাজার লোক চন্দ্রকোনা অচল করবে ।" এরপরই দেখা গেল এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হল । দলের তরফ থেকে বিরোধী দলনেতার ওপরে হামলার ভিডিয়ো ফুটেজ-সহ বিস্তারিত তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর ।
অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এই ঘটনাকে ‘নাটক’ বলে অভিহিত করেছেন । তিনি বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দলের কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট চাইবেন তাতে নতুনত্ব কী ! তাঁর প্রশ্ন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শুভেন্দু অধিকারীকে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েছে সুরক্ষার জন্য । 30-40 জন জওয়ান, বড় বড় বন্দুক নিয়ে তাঁকে ঘিরে থাকে। সেখানে 10-12 জন সাধারণ মানুষ বা তৃণমূল কর্মী এসে স্লোগান দিল, আর তারা ভয় পেয়ে গেল ?" জয়প্রকাশের দাবি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত করতে এবং একটা জেলায় অস্থিরতা তৈরি করতেই এই সব চিত্রনাট্য তৈরি করা হচ্ছে ।
অপর তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেছেন, সিআরপিএফ-এর লাঠির ঘায়ে জখম হয়েছেন বিজেপিরই নেতা । অরূপ চক্রবর্তীর কথায়, "বহিরাগত সিআরপিএফ চিনতে না পেরে বিজেপিরই মণ্ডল নেতা গৌতম কৌরিকে লাঠিপেটা করেছে । শোনা যাচ্ছে উনি নাকি আবার বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী ।" সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি কটাক্ষ করেছেন যে, কাকের গায়ে ময়ূরের পালক লাগালেও দিনশেষে সে কাকই থাকে । অরূপের দাবি, সিআরপিএফ-এর ঘেরাটোপে থেকেও সামান্য স্লোগান সামলাতে পারেন না শুভেন্দু, উল্টে নিজের দলের লোকেরাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে মার খাচ্ছে ।
সবমিলিয়ে, চন্দ্রকোনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে চাপানউতোর তুঙ্গে । একদিকে অমিত শাহের দফতরে রিপোর্ট পাঠানো এবং হাইকোর্টে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শুভেন্দু, অন্যদিকে তৃণমূল বিষয়টিকে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নাটক বলে প্রচার চালাচ্ছে । পুলিশ ও প্রশাসন এখন কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার । এদিকে এই ঘটনায় গড়বেতা থানায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ।