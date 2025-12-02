ব্রিটিশদের মতো আচরণ, মোদিকে কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজমের বার্তা মমতার
ডিটেনশন ক্যাম্প করে মানুষকে বিপদে ফেলছে কেন্দ্র ! কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপির ভোট ব্যাংক তৈরির চেষ্টার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : December 2, 2025 at 9:16 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকের মতো আচরণের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মূলত, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না-করে, এক তরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে একথা বলেন মমতা ৷ পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো মেনে 'কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম' বা সহযোগিতামূলক গণতন্ত্রের বার্তা দিলেন তিনি ৷
ক্ষমতায় আসার পর থেকে অর্থাৎ, সাড়ে 14 বছরে রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে উন্নয়নের পরিসংখ্যান পেশ করার পাশাপাশি, মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অসহযোগিতা এবং জোর করে নির্দেশ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন মমতা ৷
এদিন এসআইআর অর্থাৎ, ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা করেন মমতা ৷ তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি নিজেদের ভোটব্যাংক বাঁচাতে চাইছে এবং জোর করে নিয়ম চাপিয়ে দিচ্ছে ৷ এই প্রসঙ্গে মমতা বলেন, "ডিটেনশন ক্যাম্প করে মানুষকে দুর্ভোগে ফেলি না আমরা ৷ কেন্দ্রীয় সরকারকে বলব, আপনারা ব্রিটিশ শাসনের মতো ফোর্সফুলি (জোর করে) কিছু চাপিয়ে দেবেন না ৷ যদি কিছু বলার থাকে রাজ্যকে সরাসরি বলুন ৷ কোনও হুলিয়া জারি করবেন না, যেটা আগেকার দিনে ব্রিটিশ শাসকরা করত ৷"
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষে সওয়াল করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি কমিউনাল পলিটিক্স করি না ৷ আমি সেকুলার পলিটিক্স করি ৷ সংবিধান মেনে চলি ৷ তাই সব ধর্মের মানুষকে সম্মান করি ৷ বাংলা সকলের জন্য ৷ এখানে কোন ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না ৷"
মমতার দাবি, জিএসটি বাবদ কেন্দ্র রাজ্য থেকে টাকা নিয়ে গেলেও, প্রাপ্য প্রায় 1 লক্ষ 87 হাজার কোটি টাকার বেশি আটকে রাখা হয়েছে ৷ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরা হয় বৈঠকে ৷ সেখানে মমতা বলেন, "গ্রামীণ রাস্তা তৈরিতে আমরা এক নম্বর ছিলাম পরপর চার বছর ৷ আবাস যোজনায় আমরা এক নম্বর ছিলাম ৷ নারেগায় আমরা এক নম্বর ছিলাম ৷ তাই আমাদের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷"
সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, তাই এই সময়ে টাকা আটকে রাখা বা দেরিতে টাকা দেওয়া কেন্দ্রের একটি রাজনৈতিক কৌশল বলে দাবি করছেন মমতা ৷ তাঁর বক্তব্য, "আশা করব, আমাদের প্রাপ্য টাকাটা দেবেন ৷ ইলেকশন তো চলে এল ৷ আর কবে টাকা দেবেন ? ফেব্রুয়ারিতে দেবেন ? যাতে কাজ করতে না-পারি ৷...এরপরে কি ফেব্রুয়ারিতে ছাড়বেন, আর বলবেন টাকাটা খরচ হল না, মার্চে ফেরত গেল ৷ তখন তো আর খরচা করার টাইমও থাকবে না ৷ বছরের টাকা বছরেই খরচা করতে হয় ৷ চালাকিটা আমরাও বুঝি ৷"
2011 থেকে 2025 সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, কৃষক বন্ধু-সহ 94টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে বলে জানান তিনি ৷ বিরোধীদের ‘উন্নয়ন হয়নি’ তত্ত্বের জবাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গ্রামীণ পরিকাঠামোয় রাজ্যের অগ্রগতির প্রমাণ দিতে, এমনই পরিসংখ্যান পেশ করেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "কেন্দ্র টাকা না-দিলেও, রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকেই কর্মশ্রী ও বাংলার বাড়ির মতো প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাবে ৷"