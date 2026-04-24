সমালোচনার পালটা প্রধানমন্ত্রীকে যাদবপুরের সংস্কৃতির সঙ্গে অবগত করার বার্তা অধ্যাপক-পড়ুয়াদের

সমালোচনার পালটা প্রধানমন্ত্রীকে যাদবপুরের সংস্কৃতির সঙ্গে অবগত করার বার্তা অধ্যাপক-পড়ুয়াদের
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হল ৷
Published : April 24, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: বারুইপুরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার সভা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার হাল এবং সেখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যা নিয়ে এবার নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন যাদবপুরের অধ্যাপক, বর্তমান ও প্রাক্তন পড়ুয়ারা ৷
প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার জনসভা থেকে বলেন, "একসময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো ৷ এর ভিত্তি ছিল দৃঢ় শিক্ষাগত মূল্যবোধের উপর ৷ কিন্তু, আজ সেখানে মানুষকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ ছাত্রছাত্রীদের জোর করে আন্দোলনে নামানো হচ্ছে ৷ আমরা অরাজকতা চাই না ৷ আমরা একটা সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ চাই ৷"
প্রধানমন্ত্রী এই বক্তৃতার পরেই তাঁকে কটাক্ষ করে একটি পোস্ট করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি তাঁর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী থেকে অধ্যাপক এবং বর্তমান পড়ুয়ারাও ৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিআইএম-এর ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সদস্য পাভেল বলেন, "নরেন্দ্র মোদির এই মন্তব্য পশ্চিমবঙ্গে একটা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মানববিদ্যা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি তিনটে ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষ শুধু নয়, পৃথিবীকে সেরা-সেরা সম্পদ উপহার দিয়েছে ৷ তারপরেও নরেন্দ্র মোদির একথা মনে হয়, তার কারণ হচ্ছে বিজেপি কিংবা আরএসএস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নিজেদের বিষ দাঁত এখন ফোটাতে পারেনি ৷ সেই বিষ দাঁত তারা আগামীতেও কখন ফোটাতে পারবেন না ৷ তাই নরেন্দ্র মোদি যদি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও আসেন, আমরা তাঁকে স্বাগত জানাব ৷ আমরা উপহার তাঁকে তুলে দেব, উপহার যেভাবে তুলে দেওয়া হয়, আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেভাবেই তুলে দেব ৷"
তবে, সেই উপহারের মধ্যে কী কী থাকবে ? পাভেলের বক্তব্য, "সেই উপহারের মধ্যে থাকতে পারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কৃষ্টি-সংস্কৃতি, তার ছোঁয়া ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আন্দোলন, তা তাঁকে আমরা খানিক প্রত্যক্ষ করাতে চাই ৷ তিনি এখানে ধর্মের নামে ভেদাভেদ খুঁজে পাবেন না ৷ তার বদলে এখানে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা এবং সঙ্গে করে উনি ফ্রি-তে একটি কালো পতাকা পেয়ে যাবেন ৷ যাঁদেরকে তিনি বছরের পর বছর ধরে শোষণ করছেন, সেই প্রান্তিক মানুষেরা সেই গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা যাঁরা পড়তে আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁদের তরফে ৷"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য কিশলয় রায় বলেন, "যে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে শিক্ষাকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য এনইপি নিয়ে আসে, বড় বড় পরীক্ষা যেমন নেট, নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সংশয়ে ফেলে দেয়, সেই সরকারের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে না-কথা বলাই ভালো ৷ আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, যে কোনও স্থানে, যে কোনও মতাদর্শে বিশ্বাস করতে পারে ৷ নানারকম সমস্যা থাকলেও ভুললে হবে না, রাজ্য তথা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেট ইউনিভার্সিটি রাজ্য সরকারের আন্ডারে থাকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তাই বর্তমান অবস্থায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে বলছি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কিছু সমস্যা থাকলেও, সেটা পরবর্তীতে রাজ্য সরকার যথেষ্টভাবে পদক্ষেপ করছে ৷ ফলত ওঁর এই মন্তব্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় ৷"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল বলছেন, "আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, অশিক্ষক কর্মচারী নির্বিশেষে এতে অপমানিত বোধ করেছি ৷ উনি আমাদেরকে প্রায় রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে দেগে দিয়েছেন ৷ অথচ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কিন্তু ওঁরই সরকারের এনআইআরএফ র্যাংকিংয়ে ভারতবর্ষের এক নম্বর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য করে ৷ ঘটনাচক্রে আমি যে ডিপার্টমেন্টে পড়াই ইংরেজ বিভাগ, সেটি ভারতবর্ষে এখন এক নম্বর বিভাগ ৷ সম্পূর্ণভাবে আমরা তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করছি ৷ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবিলম্বে কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উনি কথা বলছেন ৷ সেই কথা বলতে গেলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর কী অবস্থা ? যে ফান্ডের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অবস্থা খারাপ হয়ে থাকছে, গবেষণা প্রকল্প বন্ধ হয়ে থাকছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যাপক নেই, সেই নিয়ে ওঁর কোনও চিন্তা নেই ৷ কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কী হচ্ছে, সেটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন ৷ আমি ওঁকে আহ্বান জানাবো, চাইলে এসে দেখতে পারেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কীরকম রাজনীতি হয় এবং এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷"
অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া নিয়েও সমালোচনা করেছেন শুভদীপ ৷ তিনি বলেন, "ফান্ড কাট হয়েছে, বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তারপরেও ন্যাক থেকে শুরু করে এই ধরনের সংস্থাগুলোর সমীক্ষায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচের মধ্যে থাকে গোটা ভারতে সবসময় ৷ ফলত সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার যে উৎকর্ষতা, তা কোনোরকম কম হয়নি কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও ৷"
প্রধানমন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এবিভিপি-র সমালোচনাও করেন শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "আমি জানি না উনি কার বা কাদের থেকে রিপোর্ট নিয়েছেন ! হয়তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে দু-তিনজন এবিভিপি-র বানর সেনা আছে, তাঁদের থেকে শুনেছেন হয়তো ৷ কিন্তু, ওঁকে এটা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত একটা আইসিসি নির্বাচন হয়েছে ৷ সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে ৷"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি একটি বিবৃতি দিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম ৷ স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তরাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ৷ প্রভূত আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক-শিক্ষাকর্মী-আধিকারিক-প্রাক্তনীদের নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে দেশ-বিদেশে স্বীকৃত ৷ শিক্ষা, গবেষণার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়ের লড়াইয়েও বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷ অথচ আশ্চর্যজনকভাবে 'ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স'-এর যাবতীয় শর্ত পূরণ করে যোগ্যতা অর্জন করেও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করা হয়েছে ৷ প্রতিশ্রুত রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের টাকাও পাওয়া যায়নি ৷’’
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘‘একই সঙ্গে ইউজিসি তুলে দেওয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বরাদ্দও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ এভাবেই পাবলিক ইন্সটিটিউশনের উপর আঘাত নামিয়ে আনা হচ্ছে এবং অন্যদিকে জিও ইউনিভার্সিটির মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মদত দেওয়া হচ্ছে ৷ জনগণের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার এই দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারে না ৷ যাদবপুরের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার ৷ স্বদেশি যুগে দেশপ্রেমের যে আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম, তা কখনোই দেশদ্রোহিতার সঙ্গে আপোষ করেনি ৷ বরং গবেষণা, পঠন-পাঠন, জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার পীঠস্থান হিসেবে জগৎসভায় দেশের গৌরব অর্জনেই নিবেদিত ৷"