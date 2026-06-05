তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ মেখলিগঞ্জের চেয়ারম্যানের, হাত শিবিরের পথে আরও 5 কাউন্সিলর

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ মেখলিগঞ্জের চেয়ারম্যানের, হাত শিবিরের পথে আরও 5 কাউন্সিলর
মেখলিগঞ্জ পুরসভার আসন সংখ্যা 9৷ বোর্ড দখলে প্রয়োজন 5 জন কাউন্সিলর৷ চেয়ারম্যান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন৷ পাঁচজন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরও যেতে পারেন কংগ্রেসে৷
Published : June 5, 2026 at 7:07 PM IST
মেখলিগঞ্জ (কোচবিহার), 5 জুন: বছর চারেক আগে বিরোধীশূন্য করে মেখলিগঞ্জ পুরসভা দখল করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস৷ রাজ্য সরকারের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার একমাসের মধ্যেই সেই পুরসভাই তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়ার পথে৷ কারণ, ওই পুরসভার চেয়ারম্যান শুক্রবার যোগ দিলেন কংগ্রেসে৷ আরও পাঁচ তৃণমূল কাউন্সিলরও শীঘ্রই যোগ দিতে পারেন৷ সেটা হলেই মেখলিগঞ্জ পুরসভা কংগ্রেসের দখলে চলে যাবে৷
মেখলিগঞ্জ পুরসভায় ন’টি আসন৷ গত 2022 সালের গোড়ায় ওই পুরসভায় ভোট হয়৷ সেই সময় ন’টি আসনেই জিতে ওই পুরসভা দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেই বিরোধীশূন্য পুরসভার চেয়ারম্যান শুক্রবার প্রভাত পাটনি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন৷
প্রভাত পাটনি বলেন, ‘‘জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতার কার্যালয়ে আমি আজ তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদান করলাম। আমি মেখলিগঞ্জে ফিরে গেলে আরও পাঁচজন জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করবেন৷’’ মেখলিগঞ্জ পুরসভার বোর্ড গড়তে প্রয়োজন পাঁচজন কাউন্সিলর৷ ফলে ছ’জন কাউন্সিলর যোগদান করলেই ওই পুরসভা কংগ্রেসের দখলে চলে যাবে৷ সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত তিনজন তৃণমূলেই থাকতে চাইছেন৷
কেন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন প্রভাত পাটনি৷ তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসে থেকে লড়াই করা আর সম্ভব নয়৷ কারণ, তারা অভ্যন্তরীণ লড়াই নিয়ে ব্যস্ত৷ বর্তমানে এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের স্বার্থে আমাকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতে হল। বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল ভয় আউট, ভরসা ইন৷ কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে, জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব।’’
বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, ‘‘নতুন সরকার গঠনের পর থেকে সাধারণ মানুষের জীবিকা চলে যাচ্ছে৷ হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে৷ এসবের বিরুদ্ধে আমাদের আগামিদিনের লড়াই চলবে। জেলা নেতৃত্ব সঙ্গে আলোচনা করার মতো এখন আর সেই অবস্থা নেই৷ কারণ, কোচবিহার তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বরা আগের মতো কেউ আর যোগাযোগ রাখছে না।’’
এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, ‘‘মেখলিগঞ্জ পুরসভার বিষয়টি আমার জানা নেই৷ খোঁজ নিয়ে দেখব৷ তবে এই অবস্থায় দল ছেড়ে অনেকেই চলে যাচ্ছে৷ কেউ যদি যেতে চান, তাঁকে তো আর আটকে রাখা যায় না। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা ক্ষমতায় এসেছিলাম৷ বর্তমানে দলের পরিস্থিতি খারাপ৷ কয়েক মাস অপেক্ষা করে দেখতে পারতেন কী পরিস্থিতি দাঁড়ায়৷ তা না দেখেই যেদিকে পারছে অন্য দলে যোগদান করছে।’’
মেখলিগঞ্জের বিধায়ক বিজেপির দধিরাম রায় বলেন, ‘‘আমাদের দলের থেকে মেখলিগঞ্জ পুরসভার কাউকেই কোনও প্রকারের হুমকি বা ভয় প্রদর্শন করা হয়নি। যাঁরা অন্য দলে যোগদান করেছেন, তাঁরা করতেই পারে তবে কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে আর ভেবে নেয় অন্য দলে গিয়ে পার পেয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়৷ দুর্নীতি হলে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’’