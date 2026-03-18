দিল্লিতে চলছে দফায় দফায় বৈঠক, আজই কি ঘোষণা বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকার

বিজেপি সূত্রে খবর, কয়েকটি আসন নিয়ে দ্বিমত রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে৷ তা কাটাতেই দফায় দফায় বৈঠক চলছে দিল্লিতে৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 5:59 PM IST

কলকাতা, 18 মার্চ: এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটে সম্মুখসমরে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ মঙ্গলবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছেন৷ তবে বিজেপি এখনও সব আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারেনি৷ কবে বিজেপির পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ্যে আসবে, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে৷ আলোচনা চলছে বিজেপির অন্দরেও৷

গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন৷ সোমবার প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে বিজেপি৷ 144টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় সেদিন৷ এখনও 150টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা বাকি আছে৷ বিজেপি সূত্রে খবর, আজ, বুধবার রাতেই বা বৃহস্পতিবার সকালেই বিজেপির দ্বিতীয় তথা শেষদফার ভোটার তালিকা ঘোষণা হয়ে যেতে পারে৷

যদিও এই বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না বঙ্গ বিজেপির কোনও নেতাই৷ তবে গেরুয়া শিবিরের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বাকি দেড়শোটি আসনে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করতে এদিন বিকেলেই বৈঠকে বসেছে বিজেপি৷ নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বাংলায় বিজেপির পর্যেবক্ষক ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে এই বৈঠক হওয়ার কথা৷ সেখানে বঙ্গ বিজেপির পর্যবেক্ষকরা ছাড়াও রাজ্য়ের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন৷

বিজেপি সূত্রে খবর, এর পর ওই তালিকা পেশ করা হবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির কাছে৷ ওই কমিটির চেয়ারপার্সন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ এদিন সন্ধ্যাতেই নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এই বৈঠক হওয়ার কথা৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী তো উপস্থিত থাকবেনই৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ, বর্তমান জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন-সহ কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন৷ বঙ্গ বিজেপির নেতারাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে খবর৷

বিজেপির সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় তালিকা দ্রুত প্রকাশ করতে চাইছে দল। বেশ কয়েকটি আসন নিয়ে কিছুটা দ্বিমত ছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে। আর তাই নিয়েই দফায় দফায় বৈঠক চলছে রাজধানীতে। সেই দ্বিমত কেটে গেলেই বাকি দেড়শো আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দেবে বিজেপি৷

উল্লেখ্য, প্রথম তালিকায় 144টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেও সেখানে 143 জন প্রার্থীর নাম ছিল৷ কারণ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দু’টি আসনে লড়তে চলেছেন৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে বিধায়ক হন শুভেন্দু৷ সেই নন্দীগ্রামে এবারও তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি৷ তবে একুশের মতো ছাব্বিশেও তিনি আরও একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছেন৷ প্রার্থী হয়েছেন ভবানীপুরেও৷

প্রথম দফার তালিকায় এটাই ছিল বিজেপির সবচেয়ে বড় চমক৷ এছাড়া আরও একটি চমক ছিল, তা হল - দিলীপ ঘোষকে আবার খড়গপুর সদরে প্রার্থী করা৷ তাছাড়া প্রায় সব আসনেই আদি বিজেপি ও একেবারে তৃণমূলস্তরের কার্যকর্তাদের উপরই আস্থা রাখতে দেখা গিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে৷ ফলে দ্বিতীয় তালিকায় নতুন কী কী চমক থাকে, আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্য়ের গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা৷

