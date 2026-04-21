বর্জ্য আঁটুনি, ফস্কা গেরো ! সিপিএম কর্মী খুনে কমিশনকে তীব্র আক্রমণ সেলিমের
কালো টাকা উদ্ধার প্রসঙ্গেও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সেলিম, রাস্তায় তল্লাশি হলেও 'হেলিকপ্টারে করে যে কালো টাকা যাতায়াত করছে, তার খোঁজ কি নেওয়া হচ্ছে?'
Published : April 21, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: ভোটের আবহে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি । সিপিএম কর্মী খুনের ঘটনায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরব হলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । কড়া ভাষায় কমিশনের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন তিনি ।
মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সেলিমের অভিযোগ, "নুর এ আজম খুন হয়েছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের মদতেই । নির্বাচন কমিশন শুধু বাগাড়ম্বর করছে । গ্রাউন্ডে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে শুধুই উপস্থিতি দেখানো হচ্ছে ।" তাঁর কটাক্ষ, "এ যেন বর্জ্য আঁটুনি, ফস্কা গেরো ।"
রাজ্যে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সেলিম । তাঁর মতে, এত বাহিনী নামানো সত্ত্বেও যদি খুনোখুনি ঠেকানো না যায়, তবে তার কার্যকারিতা কোথায় ? প্রশ্ন তুলেছেন, "মণিপুর বা কাশ্মীরের থেকেও বেশি বাহিনী এনে কী লাভ হল, যদি কর্মী খুন হয় ?"
ভোটারদের নিরাপত্তা নয়, বরং ভয় দেখানোই কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্দেশ্য, এমন অভিযোগও তোলেন সিপিএম নেতা। তাঁর কথায়, “কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অপরাধীদের ভয় দেখাচ্ছে, না সাধারণ ভোটারদের ? ভয় দেখিয়ে কখনও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় ।"
এছাড়াও কালো টাকা উদ্ধার প্রসঙ্গেও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি । সেলিমের অভিযোগ, রাস্তায় তল্লাশি হলেও 'হেলিকপ্টারে করে যে কালো টাকা যাতায়াত করছে, তার খোঁজ কি নেওয়া হচ্ছে?' পাশাপাশি পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে অন্যান্য নির্বাচনে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাদের গ্রেফতারের দাবিও জানান তিনি ।
শীতলকুচি কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে সেলিম বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেই যদি নিরপেক্ষতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো, তবে ওই ঘটনা ঘটত না ।" তাঁর মতে, "মিলিটারি দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না । গণতন্ত্র টিকে থাকে মানুষের উপর ভরসায় ।"
শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেও তোপ দাগেন সেলিম । তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল আসলে বিজেপি ও আরএসএসের 'স্পেশাল পারপাস ভেহিকল' হিসেবে কাজ করছে ।" একইসঙ্গে কংগ্রেসকেও একহাত নিয়ে বলেন, "মানুষ কংগ্রেসকে ভুলে গেছে ।" খাদ্যাভ্যাস নিয়েও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রসঙ্গ তোলেন সেলিম । অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "ভোটের বাজারে একদিন মাছ নিয়ে ঘুরুন । আপত্তি থাকলে চিংড়ি নিয়ে ঘুরুন । আমি কী খাব, তা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ ।"
সব মিলিয়ে, ভোটের আগে সিপিএমের এই আক্রমণাত্মক অবস্থান রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ আরও চড়াল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
আরও পড়ুন: