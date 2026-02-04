পার্থের মতোই বিজেপির খাঁচা থেকে বেরিয়ে তৃণমূলে আসবে শুভেন্দু, কটাক্ষ সেলিমের

পার্থের মতোই বিজেপির খাঁচা থেকে বেরিয়ে তৃণমূলে আসবে শুভেন্দু, কটাক্ষ সেলিমের
সিপিআইএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আবার কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
Published : February 4, 2026 at 1:14 PM IST
চন্দননগর/কোন্নগর, 4 ফ্রেব্রুয়ারি: পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেমন জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার তৃণমূল নেতা হয়েছেন । তেমনই শুভেন্দু অধিকারী বিজেপির খাঁচা থেকে বেরিয়ে আবার তৃণমূল নেতা হয়ে যাবেন ৷ বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে একথা বললেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ।
হুগলির চন্দননগরে মঙ্গলবার জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন তিনি ৷ সেখানে মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমাদের চিটফান্ড, কর্পোরেট ফান্ড, গরু-কয়লা, সোনা পাচারের কালো টাকা নেই ৷ তাই মানুষের কাছে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচন লড়তে হয় । মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের লড়াইকে জোরদার করার জন্য রাস্তায় নেমেছি ।"
কয়েকদিন আগে নিউটাউনের একটি হোটেলে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠক করেন মহম্মদ সেলিম ৷ সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে সিপিআইমের জোট নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল ৷ এরপর এদিন বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীরের দলের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি সেলিম ৷ তবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কথাবার্তা হবে তবে তো জোট । এখন কংগ্রেস তো চুপ করে আছে ।"
এদিকে জনসংযোগ ও গণ অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচিতে যোগ দিতে কোন্নগরের নবগ্রামে আসেন সিপিআইএম নেত্রী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও । সেমখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর আক্রান্তদের নিয়ে দিল্লিতে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিধানসভা ফাঁকা করে আমাদের টাকায় দিল্লি কেন গেলেন ! বিধানসভায় একটা বিল পাশ করলেই তো হতো ৷ আরও কতগুলো রাজ্য আছে যারা বিধানসভার ভেতরে বিল পাশ করেছে । কিন্তু আমাদের রাজ্যের সরকার বিধানসভাটা ফাঁকা রেখে দিয়েছেন বিজেপিকে খেলার জন্য, অথচ আপনার আমার করের টাকায় দিল্লি চলে গেলেন ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের দলে আমরা সবার প্রতি নরম । আমরা শুধু তৃণমূল ও বিজেপির প্রতি গরম আছি ৷ কারণ ওরা দেশটা বা রাজ্যটা ভালো করে চালাতে দিচ্ছে না ।" 2026 সালের নির্বাচনে অন্য দলের সঙ্গে জোটের বিষয়ে তিনি বলেন, "জোট তো বামফ্রন্ট ও বাকিদের নিয়ে হবে ৷ আমাদের পার্টি যেটা ঠিক করবে সেটাই হবে ।"