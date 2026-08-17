আশিসের অস্বাভাবিক মৃত্যু, বিস্ফোরক দাবি মহম্মদ সেলিমের ; তোপ বিজেপিকেও
সোমবার দলীয় কাজে বর্ধমান শহরে যান সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ সেখানে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি ৷
Published : August 17, 2026 at 9:41 PM IST
বর্ধমান, 17 অগস্ট: প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রামপুরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তাঁর দাবি, রামপুরহাট ও তারাপীঠ এলাকায় একের পর এক ঘটনা ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে । আগের বিধায়কও এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন ।
সোমবার বর্ধমানে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন সেলিম ৷ সেখানেই তিনি এই দাবি করেন ৷ তবে এভাবে মৃত্যু কোনও সমস্যার সমাধান নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তার তদন্ত হবে ৷ অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিও হবে ৷ কিন্তু একজন মানুষ কেন এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
আশিসের প্রসঙ্গ থেকেই রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে সরব হন মহম্মদ সেলিম । তাঁর দাবি, রামপুরহাট-তারাপীঠের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নানা অভিযোগ রয়েছে । তৃণমূলের শাসনকালে পঞ্চায়েত, আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, শিক্ষক নিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে বলেও দাবি তাঁর । সেলিমের বক্তব্য, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ।
একই সঙ্গে বিজেপিকেও নিশানা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক । তাঁর বক্তব্য, অতীতের দুর্নীতির দায় শুধু আগের সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে হবে না । গত কয়েক বছরে যাঁরা ক্ষমতার সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ভূমিকারও তদন্ত করতে হবে । “সব খুলে দেব”, এই অবস্থান নিয়েই দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে । অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে ।
জমি সংক্রান্ত অভিযোগে গ্রেফতার নিয়েও সরব হন সেলিম । তাঁর প্রশ্ন, কোনও গ্রেফতার হলেই কেন শুধু ‘ব্রেকিং নিউজ’ হয় ? এরপর তদন্ত কোথায় গেল, আদালতে কী হল, অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হলেন কি না, তার ফলোআপ কোথায় ? বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত করে, তা পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দাবি তাঁর ।
ইন্দাসের একটি ঘটনা নিয়েও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সেলিম । কেন সময়মতো এফআইআর হয়নি, কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, কেন চিকিৎসার ক্ষেত্রেও পুলিশি তৎপরতা দেখা গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
শিক্ষা থেকে প্রশাসন, দুর্নীতি থেকে আইনশৃঙ্খলা — একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে নিশানা করার পাশাপাশি বিজেপিকেও ছাড়েননি সেলিম । তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে অপরাধী ও ‘ভাড়াটে গুন্ডা’ ব্যবহারের সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে । বিজেপিকে কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, “ ওরা ভারতীয় জনতা পার্টি, না ভারতে গুন্ডা বাহিনী ?”
সেলিমের বার্তা, অতীতের দুর্নীতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর নয় — সমস্ত ফাইল খুলে তদন্ত হোক । যে-ই অপরাধী হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক । তাঁর কথায়, “আমরা হেরে গিয়েছি, কিন্তু হারিয়ে যাইনি ৷” দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।