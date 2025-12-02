মমতা মিথ্যাবাদী 2: সেলিম, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে দিল্লিকে চিঠি অধীরের
সেলিম রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলপথে চালিত করার অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৷
Published : December 2, 2025 at 7:48 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: রাজ্য সরকার গত 15 বছরে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, তার রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'উন্নয়নের পাঁচালি' পেশ করেছেন তিনি । একে মিথ্যে তথ্য বলে দাবি করলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তিনি রাজ্যের সংখ্যালঘু সমাজকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলপথে চালিত করার অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৷
অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছেন । রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণ নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছেন তিনি ৷
সিপিআই(এম) রাজ্য সদর দফতর মুজফ্ফর আহমেদ ভবনে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সেলিম বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন । উনি দুই নম্বর মিথ্যেবাদী । আর এক নম্বর মিথ্যেবাদী দিল্লিতে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তাঁর আমলে দু'কোটি চাকরি হয়েছে, কিন্তু রাজ্যজুড়ে বেকারত্ব বিরোধী আন্দোলন হচ্ছে । ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন কাজের জন্য । সরকার শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক কোন দফতরে বা কোন ক্ষেত্রে কত নিয়োগ হয়েছে । পুলিশের চাকরির পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে । প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে । এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি রাজ্য দেখেছে । এই সব দুর্নীতির বিরুদ্ধেই বাংলা বাঁচাও যাত্রা চলছে ।"
আজ ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তকরণের প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, রাজ্যে ওয়াকফ আইন চালু করতে দেবেন না । কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বারণ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ওয়াকফ সম্পত্তি আপলোড করার নির্দেশিকা জারি করল । আসলে উনি মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না । আরএসএস যা চায় সেটা করেন । সিএএ, এনআরসির সময় সবার আগে ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি চিহ্নিত করেছিল রাজ্য সরকার ।"
অন্যদিকে, দিল্লিতে চিঠি পাঠিয়ে অধীররঞ্জন চৌধুরী ওয়াকফ সম্পত্তি নথিভুক্তিকরণ নিয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান হিসেবে সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জি জানিয়েছেন । অধীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সময়সীমা চাপিয়ে দিলে বাস্তব সমস্যাগুলি আরও বেড়ে যেতে পারে । যুক্তিসঙ্গত মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি সুরক্ষিত ও সঠিকভাবে নথিভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ।
চিঠিতে তিনি চারটি মূল বিষয় উল্লেখ করেছেন,
1. বহু ওয়াকফ সম্পত্তি শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হলেও ঐতিহাসিক কারণে তাদের পর্যাপ্ত নথি নেই ।
2. নথির অভাবে হাজারো সম্পত্তি ডিজিটাল নথিভুক্তির বাইরে থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
3. একটিও ওয়াকফ সম্পত্তি যাতে বাদ না যায় ৷
4. যতদিন না শেষ ওয়াকফ সম্পত্তিটাও নথিভুক্ত হচ্ছে, সময়সীমা বাড়ানো হোক ।