চাকরি ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কোথায় ? শুভেন্দুকে তোপ সেলিম-মীনাক্ষীর

চাকরি ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কোথায় ? শুভেন্দুকে তোপ সেলিম-মীনাক্ষীর
CPIM on Implementation of BJP's Promises: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পতন তাঁর অহংকারের জন্য ৷ শুভেন্দুও এক ভুল করছে, মন্তব্য মহম্মদ সেলিমের ৷
Published : September 20, 2026 at 8:37 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: ধর্মতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের ইনকিলাব সমাবেশের মঞ্চ থেকে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন সিপিএমের যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, চার মাস পেরিয়ে গেলেও তার বাস্তবায়ন কোথায়, এমনই প্রশ্ন তুললেন মীনাক্ষী ৷ রবিবারের এই সমাবেশে সিপিএমের যুব সংগঠনের নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি মামলা ও ভয় দেখিয়ে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনকে আটকে রাখা যাবে না ৷
কর্মসংস্থান ও বেসরকারিকরণের ইস্যুতে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করে মীনাক্ষী বলেন, "সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ না-করে, সরকার অন্য এক নীতি গ্রহণ করেছে ৷ রেল, টেলিকম, জমি ও জঙ্গল-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ করছে ৷"
এরপরেই রাজ্যে প্রথমবার ক্ষমতায় আসা বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সিপিএম নেত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিএসএনএলে কর্মী ছাঁটাই, স্কুল বন্ধ হচ্ছে ৷ বিজেপির চাকরির প্রতিশ্রুতি কোথায় ? উন্নয়নের বাস্তবায়ন কোথায় ? বিজেপি আর আরএসএস ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে ব্যস্ত ৷ ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্যোগ নিচ্ছে এরা ৷"
পাশাপাশি, বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রশ্নে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছবির অবমাননার পাশাপাশি বই বিক্রি বন্ধ করার অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, "বই বিক্রির পসার বাড়ানো জরুরি এবং বই বিক্রির উদ্যোগ বন্ধ করতে দেওয়া হবে না ৷ ধর্মতলার রাস্তা বা সংসদ কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় ৷ মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন রাস্তায় যেমন চলবে, তেমনই বিধানসভা ও সংসদের ভিতরেও রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ৷ ধর্ম ও জাতিভেদের রাজনীতি নয়, খোলা মাঠে মানুষের কাজের দাবিতে লড়াই হবে ৷"
কর্মসংস্থান, শিক্ষার অধিকার নিয়ে ছাত্র ও যুবদের আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টার অভিযোগে এদিন সরব হন সেলিম ৷ চার বছর আগের ইনসাফ সমাবেশের প্রসঙ্গ তুলে যুবসমাজের ভূমিকার কথা বলেন ৷ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ও ধ্রুবজ্যোতি সাহাদের নেতৃত্বে যুব আন্দোলনের উল্লেখ করে তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকার প্রশংসাও করেন ৷
আভাস রায়চৌধুরী বলেন, "চার মাস আগে সরকার বদল হলেও, ন্যায়বিচারের সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না ৷ ইনকিলাব সমাবেশ আগামিদিনে বাংলায় আরও পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আরএসএস নিজেদের সচেতনভাবে সরিয়ে রেখেছিল ৷ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভাঙার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল ৷"
বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের উল্লেখ করেন আভাস ৷ বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন উৎসব এবং সম্প্রীতির বার্তার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বর্তমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমালোচনা করেন ৷ পাশাপাশি, বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির প্রসঙ্গ তুলে অন্নপূর্ণা যোজনা যথাযথভাবে চালু করা, শিল্প নিয়ে আসার কথা বলেন ৷ রাজ্যে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবি জানান আভাস রায়চৌধুরী ৷