বাংলায় SIR সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ সেলিমের

বাংলায় SIR সময়সীমা বৃদ্ধি নিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ সেলিমের
রাজ্যজুড়ে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র করছে সিপিএম ৷ তারই অংশ হিসাবে শিলিগুড়িতে জনসভা করা হয় ৷ সেখানে হাজির ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷
Published : December 1, 2025 at 1:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 ডিসেম্বর: রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন । তবে কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
রবিবার রাতে শিলিগুড়িতে 'বাংলা বাঁচাও' জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি ৷ তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমরা আগে থেকেই নির্বাচন কমিশনকে বলেছিলাম এতো তাড়াহুড়ো কীসের । ভাবিয়া করুন কাজ, করিয়া ভাবিও না ।"
মূলত বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগে জোর দিতে রাজ্যজুড়ে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র আয়োজন করেছে সিপিএম । কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়ি হয়ে রবিবার রাতে শিলিগুড়িতে পৌঁছয় সিপিএমের ওই যাত্রা । পা মেলায় মহম্মদ সেলিম ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের মতো সিপিএমের নবীন-প্রবীণ নেতৃত্ব ।
মাঝে ধূপগুড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হাতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান তাঁরা । এরপর শিলিগুড়ি পুরনিগমের 28 নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া ময়দানে জনসভা করে সিপিএম । আর সেখানেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে একহাত নেন মহম্মদ সেলিম । পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন নির্বাচন কমিশনকে ৷
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম এতো তাড়াহুড়ো কেন ? একাধিকবার বলেছি । কেউ শোনেনি । নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত ছিল না । আরএসএস কী বলছে, বিজেপি কী বলছে সেটা করছে । গ্রাউন্ড রিয়ালিটি বোঝার দরকার ছিল ৷ নির্বাচনের তাড়াহুড়ো ছিল না । মানুষের মধ্যে এতো চাঞ্চল্য, এতো আতঙ্ক তৈরি হল । এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময় বৃদ্ধি নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা জানতাম সময় বাড়াতে হবেই । সেজন্য আমাদের ভলান্টিয়াররা থাকবে । আমাদের আইনজীবীরা প্রস্তুত থাকবে । আর তৃণমূল এখানে রাজত্ব করছে তার কারণ মাথায় মোদি আর ভাগবতের হাত আছে বলে ৷ তৃণমূলের কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে বিজেপি কথা বলেনি ৷ আর এখন দেখবে অভিষেকের বিরুদ্ধেও শুভেন্দু কোন কথা বলছে না । সবাই মিলে সিপিএমের পিছনে লেগে আছে । কারণ যত ওরা সংকটে পরবে দক্ষিণপন্থীরা এককাট্টা হবে ।"
পাশাপাশি, রাজভবনের নাম লোকভবন হওয়া নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "মানুষ ভেবেছিল বিজেপি সরকার গেম চেঞ্জার হবে ৷ কিন্তু তারা নেম চেঞ্জার ছাড়া কিছুই নয় ৷"