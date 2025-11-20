ETV Bharat / politics

সার্কাস চলছে ! রাজভবনে তল্লাশি নিয়ে কটাক্ষ অধীরের, ধনখড়ের প্রসঙ্গ টানলেন সেলিম

অধীর বলেন, বিষয়টা খুব হাস্যকর । কখনও শাসকদল রাজভবনের বিরুদ্ধে নারী নিগ্রহের অভিযোগ তুলছে ৷ কখনও রাজ্যপাল নিজেই রাজভবনের ভিতরে তল্লাশি চালাচ্ছেন ।

রাজভবনে তল্লাশি নিয়ে কটাক্ষ বাম-কংগ্রেসের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 20 নভেম্বর: রাজভবনে বোমা, গুলি, বন্দুক রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তার প্রেক্ষিতে রাজভবনে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছেন রাজ্যপাল । যার রেশ এখনও কাটেনি । রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাত এবং 'পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি' নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ।

লোকসভার প্রাক্তন দলনেতা এবং প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, "বাংলায় প্রতিদিন সার্কাস চলছে । হয় নবান্নে, না হয় রাজভবনে । বাংলায় শাসক এবং রাজ্যপাল হাস্যকর কাজ করছেন ।" অন্যদিকে, বর্তমান রাজ্যপালের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন সেলিমও ৷ তিনি এপ্রসঙ্গে টেনে আনেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের কথা ৷

অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, "বিষয়টা খুব হাস্যকর । কখনও রাজ্যের শাসকদল রাজভবনের বিরুদ্ধে নারী নিগ্রহের অভিযোগ তুলছে ৷ কখনও রাজ্যপাল নিজেই রাজভবনের ভিতরে তল্লাশি চালাচ্ছেন । মনে রাখতে হবে, রাজভবন কখনও একজনের সম্পত্তি নয় । এটার ঐতিহ্য আছে, গরিমা আছে । কারও ভালো লাগা, রোমাঞ্চের জায়গা নয় যে, কেউ একদিন পুলিশ ডেকে তল্লাশি করাল । কারণ, রাজ্যপাল যে কোনও সন্দেহের ঊর্ধ্বে । যিনি নিজেই শেক্সপিয়রের কোট উল্লেখ করেন । এটা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয় । সত্যিই যদি সেখানে দুষ্কৃতী থাকে তাহলে সেখানে কলকাতা পুলিশ বোকার মতো বসে আছে কেন ? দায়-দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে ! এটা সকলেই জানে । তাই, সমস্তটাই নবান্ন ও রাজভবনের যৌথ উদ্যোগে সার্কাস চলছে ।"

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম রাজ্যপাল ও তৃণমূল সাংসদের দ্বন্দ্ব নিয়ে বলতে গিয়ে পূর্বের রাজ্যপালের ভূমিকার কথা তোলেন । তিনি বলেন, "এর আগে আমরা ধনখড়কে টুইট-যুদ্ধে মাততে দেখেছি । জগদীশ ধনখড়, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিংয়ে মিটিং করেছেন একসময় । সেটা খবর । কিন্তু, শিক্ষার 12টা বেজে গিয়েছে সেটা খবর নয় ।"

একইসঙ্গে, SIR পর্বে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিদের ঘরে ফেরা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন অধীর ও সেলিম । স্বরূপনগর দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া প্রসঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, "আতঙ্ক তৈরি হলে যা হয় । বেঙ্গালুরু, মহারাষ্ট্রে এমন হয়েছিল । বিজেপি, তৃণমুল মিলে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে এটা তার ফল । সীমানা দেখবে কেন্দ্র, আর পরিচয় পত্র করেছে কারা ? তৃণমূল ।"

কার্যত, একই সুর শোনা গেল অধীরের গলায় । তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দায়িত্বে থাকা সীমান্ত দিয়ে এদেশে ঢুকল । যাঁদের জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে দিল তৃণমূল । আবার প্রয়োজন ফুরালে তাঁদের নিয়ে রাজনীতি করছে ।"

