সাহাবুদ্দিন যেন করণদিঘির 'থালাইভা'! প্রচারের ঝাঁঝে টেক্কা মীনাক্ষী-দীপ্সিতা-আফরিনদের
লাল পতাকায় মোড়া শতাধিক গাড়ির মিছিল টোলপ্লাজা পেরোচ্ছে । সঙ্গে বাজছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার গান । করণদিঘির 'লালঝড়' নিয়ে লিখলেন সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : April 6, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 06 এপ্রিল: ভোটের ময়দানে লড়াই শুধু মতাদর্শের নয়, এখন তা অনেকটাই 'অপটিক্স' এরও । কে কতটা চোখে পড়ছেন, কে কতটা আলো কাড়তে পারছেন, সেই হিসেবেই যেন তৈরি হচ্ছে জনমত । আর সেই দৌড়েই হঠাৎ করেই শিরোনামে উঠে এসেছেন উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ।
বামপন্থী নেটমহলে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর কিংবা আফরিন বেগমদের মতো পরিচিত মুখদের কি প্রচারের লড়াইয়ে ছাপিয়ে গেলেন এক অষ্টম শ্রেণি পাশ প্রার্থী ?
রাজনীতিতে 'অপটিক্স' এর গুরুত্ব নতুন নয় । দীর্ঘদিন ধরেই এই খেলায় পারদর্শী বলে পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এসআইআর-কে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে তাঁর উপস্থিতি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ছবি, সবই প্রচারের উপাদান হয়ে ওঠে । সেই পথেই হাঁটছে বিরোধীরাও । কেউ রান্না করছেন, কেউ নাপিতের ভূমিকায়, কেউ বা দেওয়ালে পোস্টার মারছেন !
তবে এই সমস্ত 'স্টেজড' মুহূর্তের ভিড়ে হঠাৎ করেই আলাদা নজর কেড়েছে একাধিক ভিডিয়ো । যেখানে দেখা যাচ্ছে, লাল পতাকায় মোড়া শতাধিক গাড়ির মিছিল টোলপ্লাজা পেরোচ্ছে । সঙ্গে বাজছে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার গান । প্রথম একঝলক দেখলে মনে হবে, এ ছবি বুঝি কেরলের ! কিন্তু বাস্তবে তা উত্তরবঙ্গের করণদিঘি !
ভিডিয়োটি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার দিনের । কয়েক মিনিটের এই দৃশ্যই যেন বদলে দিয়েছে প্রচারের সমীকরণ । 34 বছরের বাম শাসনকালে এমন চিত্র দেখা গেছে বলে মনে করতে পারছেন না সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতারা ।
সিপিএম উত্তর দিনাজপুর জেলার সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটির সদস্য আনারুল হক বলেন,"মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ। আমরা মনোনয়নের দিন কল দিয়েছিলাম । একদিকে, রায়গঞ্জে নমিনেশন ছিল। অন্যদিকে, ইসলামপুরে । তাতেই, সাধারণ মানুষ রোদ্দুরে গরমে সারাদিন কষ্ট করেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন । এমন কোনও পাড়া ছিল না, যেখান থেকে লোক আসেনি ।" একইসঙ্গে তিনি এও স্বীকার করেন, এমন চিত্র বহুদিন দেখা যায়নি । এমনকি, বামফ্রন্ট আমলেও দেখা যায়নি । আমরাও ভাবিনি মানুষ এত উৎসাহিত হয়ে উপস্থিত হবেন ।
সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করে এক সিপিএম নেতা লিখেছেন, "কেরল নয়, করণদিঘি ! রাগ ক্ষোভের পুঞ্জিভূত বারুদের স্তুপে আগুন লেগেছে ! একটু আধটু বিস্ফোরণ তো হবেই !"
এই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে বাম শিবিরের অন্দরের আলোচনা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিপিএম নেতা বললেন, "সাহাবুদ্দিন যা দেখালেন, তা অনেক বড় বড় নেতাও পারছেন না । মীনাক্ষী, দীপ্সিতারা এখনও সেই জায়গায় পৌঁছতে পারেননি ।" এমনকি কলতান দাশগুপ্তর সভায় ভিড় নিয়েও তুলনা টানা হচ্ছে ।
63 বছরের সাহাবুদ্দিন পেশায় ব্যবসায়ী । সাধারণ লুঙ্গি বা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি আর মাথায় লাল টুপি, এই সাদামাটা চেহারাতেই যেন আলাদা করে নজর কাড়ছেন তিনি । তাঁর প্রচারে যোগ দেওয়া তরুণদের উচ্ছ্বাস, গাড়ির মিছিল, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস- সব মিলিয়ে এক নতুন ধরনের বাম রাজনীতির ছবি ফুটে উঠছে ।
বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় গানের সঙ্গে তৈরি হওয়া রিলসগুলি আলাদা করে নজর কেড়েছে নেট নাগরিকদের । অনেকেই মজা করে বলছেন, "সাহাবুদ্দিন এখন করণদিঘির থালাইভা !" তবে এই 'গ্ল্যামার' এর আড়ালে রয়েছে বাস্তব রাজনীতির কঠিন অঙ্কও ।
নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, 2024-25 অর্থবর্ষে সাহাবুদ্দিনের আয় প্রায় 60 লক্ষ টাকা । তাঁর স্ত্রীর আয় 9 লক্ষের কিছু বেশি । সম্পত্তির হিসেবে তাঁর নিজের নামে রয়েছে প্রায় 17 লক্ষ টাকার সম্পদ, আর স্ত্রীর নামে প্রায় 63 লক্ষ টাকার সম্পত্তি । নগদ টাকার পরিমাণও কম নয়, তাঁর কাছে রয়েছে প্রায় 17 লক্ষ, স্ত্রীর কাছে 23 লক্ষ টাকা। এছাড়া 11টি জমি এবং তিনটি বসতবাড়ির উল্লেখ রয়েছে হলফনামায় ।
রাজনৈতিক ইতিহাসও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় । একসময় করণদিঘি ছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের শক্ত ঘাঁটি । পরে তৃণমূলের উত্থানে সেই শক্তি কমেছে । এখন লড়াই মূলত তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে, মাঝে নিজেদের জায়গা ফিরে পেতে মরিয়া বামেরা ।
এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তৃণমূলের গৌতম পাল, বিজেপির বিরাজ বিশ্বাস, মিমের মেহেবুব আলম এবং কংগ্রেসের মুর্শিদ আলম-সহ মোট 8 জন প্রার্থী । শেষ পর্যন্ত করণদিঘির প্রায় 2 লক্ষ 63 হাজার ভোটারই ঠিক করবেন কার ঝুলিতে যাবে জয় ।
তবে ফল যাই হোক, একটা বিষয় স্পষ্ট, এই নির্বাচনে অন্তত প্রচারের ময়দানে সাহাবুদ্দিন ইতিমধ্যেই নিজের জায়গা তৈরি করে ফেলেছেন । এখন দেখার, এই 'অপটিক্স' এর ঝলক ভোটবাক্সেও কতটা প্রতিফলিত হয় ।
