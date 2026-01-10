তৃণমূলে যাওয়াটা ছিল একটা অভিজ্ঞতা, আরও অনেকে কংগ্রেসে ফিরবেন, জানালেন মৌসম

তৃণমূলে যাওয়াটা ছিল একটা অভিজ্ঞতা, আরও অনেকে কংগ্রেসে ফিরবেন, জানালেন মৌসম
কংগ্রেসে যোগদানের পর প্রথমবার মালদায় পা দিলেন মৌসম নুর৷ শনিবার কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের অভ্যর্থনায় কোতওয়ালির ভবনে ফেরেন তিনি৷
Published : January 10, 2026 at 9:31 PM IST
মালদা, 10 জানুয়ারি: যেন ঘরের মেয়ের ঘরে ফেরা৷ তৃণমূল থেকে মৌসম নুরের কংগ্রেসে ফেরাকে এই ভাষাতেই বর্ণনা করা যেতে পারে৷ শনিবার তার সাক্ষী থাকল মালদা৷ হাজার দশেক কংগ্রেস নেতা-কর্মীর উষ্ণ অভ্যর্থনায় কোতওয়ালির ভবনে ফিরলেন মৌসম৷
জানালেন, তৃণমূলে যাওয়াটা তাঁর একটা অভিজ্ঞতা৷ পাশাপাশি মৌসমের স্বীকারোক্তি, এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে তাঁর তৃণমূলে চলে যাওয়াতে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা কতটা কষ্ট পেয়েছিলেন৷
কোতওয়ালিতে ফিরলেন কংগ্রেসের মৌসম
কোতওয়ালির খান চৌধুরি পরিবারে এদিন সকালটা শুরু হয়েছিল একটু অন্যভাবে৷ সাতসকালেই ভবনের সামনে উপস্থিত হন জেলা কংগ্রেসের দুই সহ-সভাপতি মোত্তাকিন আলম ও ভূপেন্দ্রনাথ হালদার৷ খানিক পরেই হাজির হন মোস্তাক আলম-সহ আরও অনেকে৷ লেট রাইজার হিসাবে খ্যাত ইশা খান চৌধুরিও এদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন৷
তাঁরা সবাই ভবনের এক পাশে চলতে থাকা রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন৷ খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি-সহ নানা পদ তৈরি হয়েছিল এদিন৷ যাঁরা মৌসমকে স্বাগত জানাতে দূর থেকে আসবেন, তাঁদের তো আর খালি পেটে ফেরানো যায় না৷ তাঁদের জন্যই এই মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়৷
দুপুর 1টা 48 মিনিট৷ মালদা টাউন স্টেশনে দাঁড়াল শিয়ালদা-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস৷ ট্রেন থেকে নেমে এলেন মৌসম৷ মুহূর্তের মধ্যে স্টেশন চত্বরে একটাই আওয়াজ, ‘মৌসম নুর, ওয়েলকাম টু কংগ্রেস’৷ স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতেই পুষ্পবৃষ্টি৷ ব্যান্ডের বাদ্যি৷ তাঁকে একবার ছোঁয়ার জন্য হুড়োহুড়ি৷ ঠিক যেন সেই আগের মতো৷ মৌসমের প্রত্যাবর্তন দেখতে এদিন সুজাপুর থেকেও অসংখ্য মানুষ স্টেশনে এসেছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক মহিলাও৷ অনেকেই বলে উঠলেন, “ঘরের মেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরল৷ কংগ্রেসও অক্সিজেন পেল৷”
স্টেশন থেকে হুড খোলা জিপে দাদা ইশা খান চৌধুরির সঙ্গে কোতওয়ালি ভবনে ফেরেন মৌসম৷ গাড়ি থেকে নেমেই সোজা বরকত গনি খান চৌধুরির কবরে৷ সেখানে কবর জিয়ারতের পর বেরিয়ে আসতেই সংবাদমাধ্যম ছেঁকে ধরে তাঁকে৷
কংগ্রেসে ফিরে কী বললেন মৌসম?
মৌসম বললেন, “এত মানুষের ভালোবাসা, আবেগ এবং অভ্যর্থনা পাব, সেটা আমি নিজেও ভাবতে পারিনি৷ খুব ভালো লাগছে৷ মনে হচ্ছে, নিজের বাড়ি ফিরে এসেছি৷ এতে আমার দায়িত্বও বাড়ল৷ তবে আমরা সবাই খুশি, আনন্দিত৷ পরিবারের পাশে আবার ফিরে আসতে পেরেছি৷ এত মন খুলে আমাকে গ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বরকত সাহেবের কবরে আজ আবার কংগ্রেস পরিবারের সবাই একসঙ্গে দোয়া করলাম৷ আগামীতে যাতে আমরা একসঙ্গে কংগ্রস দলকে মজবুত করতে পারি৷ তৃণমূলে যাওয়া ভুল নাকি ঠিক ছিল, সেটা একটা অভিজ্ঞতা বলে আমি মনে করি৷ তবে আজ বুঝতে পারছি, আমি কংগ্রেস ছাড়ায় মানুষ কতটা দুঃখ পেয়েছিল৷ কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, বিজেপিকে আটকাতে আমার সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল৷ তাই আমি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম৷”
মৌসম আরও বলেন, “মালদার মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাইছে একটা পরিবর্তন আসুক৷ কংগ্রেস আরও এগিয়ে আসুক৷ মানুষের পাশে থাকুক৷ সরকারে আসুক৷ আজ আমি তৃণমূল নিয়ে কিছু বলতে চাইছি না৷ আজ কংগ্রেসের উপরেই ফোকাস রাখতে চাইছি৷ আজ বরকত সাহেবের কবরে সবাই একসঙ্গে ফুল দিলাম৷ আজই আমার যথার্থ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন হল৷ আমি কোনও শর্ত আরোপ করে কংগ্রেসে ফিরে আসিনি৷ তাই ভোটে দাঁড়াব কি দাঁড়াব না, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই৷’’
তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘কংগ্রেসকে মজবুত করাই আমার লক্ষ্য৷ প্রতিটি আসনে কাজ করব৷ আমার সঙ্গে যাঁরা তৃণমূলে গিয়েছিলেন, তাঁদের কাউকেই আমি কংগ্রেসে ফিরে আসার কথা জানাতে পারিনি৷ এর জন্য অনেকে দুঃখ পেয়েছেন৷ আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি৷ তাঁরা আমাকে দেখেই তৃণমূলে গিয়েছিলেন৷ তাঁরা যদি আমার সঙ্গে কংগ্রেসে ফিরতে চান, কংগ্রেস পরিবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে৷ আমি আশা করছি, অনেকেই কংগ্রেসে ফিরে আসবেন৷”
তৃণমূলের কী বক্তব্য?
মৌসমের কংগ্রেসে ফেরা নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই কার্যত নীরব তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি৷ এদিন তাঁর প্রতিক্রিয়া, “কে কোন দলে থাকবেন, তা ঠিক করার স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের রয়েছে৷ এটা তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার৷ ওঁর ভালো লেগেছিল বলে এখানে এসেছিলেন৷ উনি এখন বলছেন পরিবর্তন চাইছেন৷ উনি একাই পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন করে দেবেন৷ আমরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি৷ কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে একটি আসনেও যখন জিততে পারছে না, তখন উনি কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসতে পারবেন? এটা আমার ঠিক জানা নেই৷ তিনি চেষ্টা করে দেখুন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, তাঁর উন্নয়নকে সামনে রেখে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ভোট হয়৷ এখানে কোনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোট হয় না৷ এই দলটি যখন তৈরি হয়, তখন তিনি আমাদের দলের সঙ্গে ছিলেন না৷ তখন তিনি কংগ্রেসই করতেন৷ কংগ্রেস ছেড়ে তিনি এসেছিলেন৷ এখানে হয়তো তাঁর ভালো লাগেনি অথবা যে সুযোগ সুবিধে চেয়েছিলেন, তা পাননি৷ তাই ফের কংগ্রেসে চলে গিয়েছেন৷ ওঁর সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে মালদার মানুষ প্রমাণ করে দেবে, তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে৷ ওই নির্বাচনে আমরা আগের আটটি আসনের সঙ্গে বাকি চারটি আসনেও জিতব৷”