'লন্ডন-আমেরিকার ছবিটা দেখায় না কেন ?', প্রশ্ন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের

'লন্ডন-আমেরিকার ছবিটা দেখায় না কেন ?', প্রশ্ন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের
কোচবিহারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক এবার মাথাভাঙা আসনের প্রার্থী ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বসুর সঙ্গে খোলামেলা কথোপকথনে প্রাক্তন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
Published : April 12, 2026 at 4:12 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 4:18 PM IST
মাথাভাঙা, 11 এপ্রিল: একসময় তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷ তিনি বাংলাদেশি ৷ সংসদে বিরোধী কংগ্রেস সদস্যরা এর তদন্তের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও দিয়েছিলেন ৷ সেই সময় নিশীথ প্রামাণিক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ৷ বিজেপি অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল ৷
2019 সালে কোচবিহার লোকসভা থেকে প্রার্থী হয়ে সাংসদ হয়েছিলেন ৷ একুশের বিধানসভা ভোটে দিনহাটা আসনে ভোটে দাঁড়ান নিশীথ ৷ মাত্র 46 ভোটে তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহকে পরাজিত করেছিলেন বিজেপি সাংসদ ৷ পরের 2024 সালের লোকসভায় একই কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হলেও তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়ার কাছে পরাজিত হন নিশীথ ৷ এবার 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের দিনহাটা ছেড়ে মাথাভাঙা বিধানসভা থেকে তিনি প্রার্থী হয়েছেন ৷
2021 সালের নির্বাচনের ফলাফল
ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে 72 কিমি দূরে অবস্থিত মাথাভাঙা বিধানসভা- মাথাভাঙা পুরসভা, মাথাভাঙা 2 নম্বর ব্লক, হাজরাহাট 1 ও 2 এবং মাথাভাঙা 1 নম্বর ব্লকের পঞ্চগড় গ্রামপঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত ৷
একুশের বিধানসভা নির্বাচনে 2 লক্ষ 48 হাজার 22 জন ভোট দিয়েছিলেন ৷ বিজেপি প্রার্থী সুশীল বর্মন 1 লক্ষ 13 হাজার 249 সংখ্যক ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন ৷ তাঁর প্রাপ্য ভোট ছিল 52.87 শতাংশ ৷ 40.67 শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূলের গিরিন্দ্র নাথ বর্মন ৷ তিনি পেয়েছিলেন 87 হাজার 115 ভোট ৷ তৃতীয় স্থানে ছিলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী অশোক বর্মন ৷ তিনি পেয়েছিলেন 7 হাজার 718 সংখ্যক ভোট, যা মোট ভোটের মাত্র 3.6 শতাংশ ৷
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মাথাভাঙা থেকে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তৃণমূলের সাবলু বর্মন, সিপিআই(এম) প্রার্থী খগেন চন্দ্র বর্মন ও কংগ্রেসের ক্ষীতেন্দ্র নাথ বর্মন ৷ এখানে প্রথম দফায় 23 এপ্রিল ভোট গ্রহণ ৷ ফলাফল 4 মে ৷
ইটিভি ভারত: মাথাভাঙা বিধানসভা নতুন চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন ?
নিশীথ প্রামাণিক: প্রতিটা নির্বাচনই চ্যালেঞ্জ ৷ আমি 2019 লোকসভা নির্বাচনে আমি এই মাথাভাঙা চষে বেড়িয়েছি ৷ 2021 সালেও আমি জিতেছি ৷ আবার মাথাভাঙার প্রার্থীকে জেতানোর জন্য এখানে কাজ করেছি ৷ আবার 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনেও আমি মাথাভাঙা ওলিগলি ঘুরে প্রচার করেছি ।সবাইকে চিনিজানি ৷ জয় আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷
ইটিভি ভারত: নিশীথ প্রামাণিক পুরনো শিকার ধরে না- এই শিকারটা কে ?
নিশীথ প্রামাণিক: এর আগে দিনহাটা নির্বাচনে লড়েছি ৷ আমাদের রাজনীতি ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না ৷ পরিসর যাতে বড় হয় সেদিকে নজর থাকে ৷ এই এলাকার সাংসদ ছিলাম পাঁচ বছর ৷ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল কেন দিনহাটায় দাঁড়াইনি ৷ আগে দিনহাটায় জয়ী হয়েছি- তাই এবার এখান থেকে নির্বাচনে লড়ছি ৷
ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গে কেমন ফলাফল হবে ? কী আশা করছেন ?
নিশীথ প্রামাণিক: নিশ্চিতভাবে ভালো রেজাল্ট হবে উত্তরবঙ্গে ৷ আগের চেয়ে অনেক ভালো হবে ৷ 40টির বেশি আসনে আমরা জিতব ৷ এর থেকে বেশি আসন জিতলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না ৷
ইটিভি ভারত: কোচবিহার দক্ষিণ আসনে বিজেপি প্রার্থীকে বারবার আক্রমণ করা হচ্ছে ৷ প্রায় দিনই গাড়ি ভাঙা হচ্ছে, কালো পতাকা দেখানো হচ্ছে ৷
নিশীথ প্রামাণিক: আমি তো আগেই বলেছি তোর্ষা নদীর পারে শুটকাবাড়ি এলাকা রয়েছে, সেখানে মিনি বাংলাদেশের শাসন চলে ৷ এখানে আইনের শাসন নেই ৷ বারবার বলেছিলাম- শুটকাবাড়ি থেকে কোচবিহার শহরে আক্রমণ হতে পারে ৷ শহরে যেদিন বনধ হয়েছিল, সেদিন কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ হয়েছিল এবং ওই এলাকার লোকজন করেছিল ৷
ইটিভি ভারত: কোচবিহারের জেলা সভাপতি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, পুলিশ তাঁদের উপর অত্যাচার করছে ৷ কী বলবেন ?
নিশীথ প্রামাণিক: এসব প্রোপাগান্ডা ৷ সব চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআর-এর ফলে নাম কাটা গিয়েছে ৷ অবরোধ আন্দোলন চলছে ৷
নিশীথ প্রামাণিক: যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা সবাই তৃণমূলের ভোটার, এটা ঠিক নয় ৷ বিজেপির ভোটারও আছেন ৷
ইটিভি ভারত: উত্তরবঙ্গের প্রায় 150 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ এটা তো ঝুঁকিপূর্ণ ৷
নিশীথ প্রামাণিক: আমরা বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে থাকাকালীন চিঠি দিয়েছি ৷ গৃহমন্ত্রী 17টি চিঠি দিয়েছেন ৷ কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ জমি রাজ্যের বিষয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করতে পারে না, তা সংবিধান বিরোধী ৷ রাজ্য কোনও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের আহ্বান করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করছে না ৷ আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি ৷ জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তাঁরা জমি দিতে চাইছেন ৷ তাঁরা সীমান্তে চাষাবাদ করতে পারেন না ৷ তাই জমি দিয়ে দিতে চান ৷
ইটিভি ভারত: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা উত্তরবঙ্গে এলেই নিশীথ প্রামাণিককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন ৷
নিশীথ প্রামাণিক: আমি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না ৷ তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে যা শিখেছেন তাই করছেন ৷
ইটিভি ভারত: একটা ছবি দেখিয়ে তৃণমূল অভিযোগ করেছে, নিশীথ প্রামাণিক বাংলাদেশের নাগরিক ৷ এবিষয়ে আপনি কী বলবেন ?
নিশীথ প্রামাণিক: কোন ছবি দেখিয়ে কী বলছেন, তা আমি জানি না ৷ তবে বাংলাদেশে আমার বহু আত্মীয়স্বজন রয়েছেন ৷ লন্ডনেও রয়েছেন, আমেরিকাতেও আছেন ৷ আমার প্রশ্ন, লন্ডন-আমেরিকার ছবিটা কেন দেখায় না ? আমি তো বহুবার বাংলাদেশে গিয়েছি ৷ লন্ডন-আমেরিকাতেও বহুবার গিয়েছি ৷ সেই ছবি কেন দেখায় না ?
বাংলাদেশের কথা যদি ওঠে, তাহলে এসআইআর-এ কোনও নাম এল না ৷ আমি প্রমাণ দিতে প্রস্তুত ৷ এসআইআর-এ ভোটার তালিকায় আমার নাম থেকে গেল ৷ এনআরসিতে যদি নাম আসে, তাহলে আমি লাইনে প্রথম কাগজ দেখাব ৷
ইটিভি ভারত: কোচবিহারের ন'টি আসনে ক'টা আসন জিতবেন ?
নিশীথ প্রামাণিক: আমরা কোচবিহারে জেলায় ন'টি আসনেই জয়ী হব ৷