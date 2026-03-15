তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একঝাঁক নতুন মুখ ! কারা বাদ পড়তে চলেছেন

তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় একঝাঁক নতুন মুখ ! কারা বাদ পড়তে চলেছেন
প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরে যাতে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তোষ তৈরি না হয়, তার জন্য আগেভাগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া বার্তা দিতে শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির ।
Published : March 15, 2026 at 3:51 PM IST
সুরজিৎ দত্ত
রবিবার বিকেল 4টেয় নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকের দিকে তাকিয়ে গোটা রাজ্য । আর এই হাই-ভোল্টেজ ভোট ঘোষণার আগেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এবারের তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড়সড় চমক থাকতে পারে এবং একঝাঁক নতুন মুখকে ভোটের ময়দানে নামাতে পারে দল । অন্যদিকে প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরে যাতে কোনও ক্ষোভ বা অসন্তোষ তৈরি না হয়, তার জন্য আগেভাগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া বার্তা দিতে শুরু করেছে ঘাসফুল শিবির ।
দলের একটি সূত্রের খবর, এবারের নির্বাচনে শাসক দল মূলত তারুণ্য এবং নতুন মুখের উপর জোর দিচ্ছে । রাজ্যের 294টি বিধানসভা আসনের মধ্যে পাহাড়ের তিনটি আসন ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস 291টি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে বলে খবর । এই 291টি আসনের সম্ভাব্য তালিকায় বয়স এবং পারফরম্যান্সের মাপকাঠিতে বর্তমান বিধায়কদের মধ্যে প্রায় 50 থেকে 55 জনের টিকিট এবার কাটা যেতে পারে বলে জল্পনা । তাঁদের শূন্যস্থানে জায়গা পেতে পারেন দলের তরুণ ও যুব নেতারা ।
সম্ভাব্য এই নতুন মুখের তালিকায় বেশ কিছু পরিচিত ছাত্র ও যুব নেতার নাম উঠে আসছে । তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম এই মুহূর্তে জোর চর্চায় রয়েছে, যিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার কোনও একটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে । পাশাপাশি, দলের আরেক পরিচিত যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য, প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী জয়া দত্ত এবং যুব নেতা দেবরাজ চক্রবর্তীর নামও সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় রয়েছে বলে খবর । চমক হিসেবে থাকতে পারে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আসা প্রতিকুর রহমানের নামও ।
যুব নেতাদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন প্রাক্তন সাংসদকেও এবার বিধানসভার লড়াইয়ে দেখা যেতে পারে । প্রাক্তন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সামিরুল ইসলামের নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উঠে আসছে । পাশাপাশি, তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বরাবরই বিনোদন ও সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি থাকে। এবারও টলিউড অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং গায়িকা ইমন চক্রবর্তীর নাম প্রার্থী হিসেবে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে । সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মণ উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র থেকে শাসক দলের টিকিট পেতে পারেন বলে প্রবল জল্পনা তৈরি হয়েছে । এই নামগুলির পাশাপাশি কুণাল ঘোষ, অরূপ চক্রবর্তী, তন্ময় ঘোষ, এন্টালির সন্দীপন সাহা এবং পূর্ব বর্ধমানের রামমোহন রায়ের মতো নেতাদের নামও প্রার্থী হিসেবে আলোচিত হচ্ছে । তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
প্রার্থী তালিকা নিয়ে যখন রাজ্যজুড়ে এমন জল্পনা, ঠিক সেই সময়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । দলের আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলি থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং জোড়া ফুল প্রতীকই শেষ কথা বলবে । এই প্রচারের প্রেক্ষাপট নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী । তিনি জানিয়েছেন, দল প্রতিটি আসনে যাঁকে প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করবে, তাঁকেই সকলের মেনে নিতে হবে । মূলত এই কড়া বার্তা দলের নিচুতলায় পৌঁছে দিতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন প্রচার শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "ভুলে গেলে চলবে না, ঘাসফুলের প্রার্থী মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী । তাই এই বিষয় নিয়ে দলের কারও মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকে ।"
এদিকে, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে রবিবার সকালে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম । চেতলা এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিলি করেন তিনি । আত্মবিশ্বাসের সুরে ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর ক্ষমতা কারও নেই এবং তিনি এবার 50 হাজারেরও বেশি ভোটে নিজের কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করবেন ।
শাসক দলের এই প্রচারকে কটাক্ষ করতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি গেরুয়া শিবির । বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে প্রবল চাপে রয়েছে । তাঁর দাবি, গত বিধানসভায় নন্দীগ্রামে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো সম্ভব হয়, তবে ভবানীপুরেও তাঁকে হারানো নিশ্চিতভাবেই সম্ভব । দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রায় 50 হাজারের কাছাকাছি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে । আর সেই কারণেই শাসক দল ভয় পেয়ে আগেভাগে প্রচারে নেমেছে । তৃণমূল নেত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলীপ ঘোষ মন্তব্য করেন, "হয় তিনি কেন্দ্র পরিবর্তন করুন, আর না হলে হারের জন্য প্রস্তুত থাকুন ।"
আরও পড়ুন: