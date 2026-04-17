মানিকচকে তাঁকে নয়, অন্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন হুমায়ুনের দলের তোহিদুরের

মানিকচকে তাঁকে নয়, অন্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন হুমায়ুনের দলের তোহিদুরের
আম জনতা উন্নয়ন পার্টির পদ ও সদস্যতা ত্যাগ মানিকচক বিধানসভার প্রার্থীর ৷ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ৷
Published : April 17, 2026 at 9:26 PM IST
মালদা, 17 এপ্রিল: মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি প্রার্থী হয়েছেন ৷ আগামী 23 এপ্রিল ইভিএম-এ তাঁর নাম থাকবে ৷ তারপরেও সাংবাদিক বৈঠক করে সাধারণ মানুষের কাছে নিজের বদলে, অন্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী মহম্মদ তোহিদুর রহমান ৷ কিন্তু, এমনটা কেন করছেন তিনি !
কারণটা নিজেই জানালেন সম্প্রতি আম জনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য-সহ সভাপতি ও মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদকের পদ পাওয়া মহম্মদ তোহিদুর রহমান ৷ আর এর নেপথ্যে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ওঠা সংখ্যালঘু ভোট ভাগের চক্রান্তের অভিযোগ ৷ আর এই অভিযোগের কারণেই, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ও তার সমস্ত পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা জানালেন মহম্মদ তোহিদুর রহমান ৷
তবে, প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ইভিএম-এ নাম থাকবে বৈষ্ণবনগর বিধানসভার কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ তোহিদুর রহমানের ৷ তাই ইভিএম-এ তাঁর নামের বোতামে যাতে কেউ ভোট না-দেন, সেই আবেদন করলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির এই নেতা ৷ তিনি জানিয়েছেন, এজেইউপি-র সমস্ত পদ ও সদস্যতা ছেড়ে দিয়েছেন ৷ এমনকি দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের কাছেও নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷
মহম্মদ তোহিদুর রহমান বলেন, "আমি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ৷ সাম্প্রতিক সময়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের এক হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে ভোট কাটাকাটির অভিযোগে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ সেই ভিডিয়োকে তিনি প্রথমে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) দ্বারা তৈরি ভিডিয়ো বলে দাবি করেন ৷ পরবর্তী তিনি জানান এটা 19 মিনিটের ভিডিয়ো নয়, এটা 51 মিনিটের ভিডিয়ো ৷ সেটা উনি সাধারণ মানুষের সামনে আনবেন ৷"
এরপরেই তহিদুর বলেন, "আমার পরিষ্কার ধারণা, সংখ্যালঘুদের বোকা বানানোর একটা বড় চক্রান্ত চলছিল ৷ হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে যাঁরা কথা বলছেন, তিনি তাঁদের কবরস্থ করার কথা বলছেন ৷ তিনি যে সব সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচনের ময়দানে এসেছেন, সেই এজেন্ডার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ সেই কারণে আমি দল থেকে পদত্যাগ করছি ৷ ইতিমধ্যে আমি আমার পদত্যাগপত্র হুমায়ুন কবীরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ৷"
তোহিদুর আরও বলেন, "আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি ৷ আমি দলত্যাগ করলেও, আমার প্রার্থী পদ আর তুলে নেওয়া সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ, আমার নাম ইভিএম-এ থাকবে ৷ তাই আমি সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি, আমি আর রাজনৈতিক লড়াই লড়তে পারছি না ৷ আমি বাদে ওখানে আরও অনেক প্রার্থী রয়েছেন ৷ আপনাদের যে প্রার্থীকে পছন্দ, আপনারা তাঁকে ভোট দিন ৷"