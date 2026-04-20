দেউচা নিয়ে মমতার কর্মসংস্থান ও মোদির পরিবর্তনের ডাক, খনি প্রকল্প তিমিরেই

দেউচা নিয়ে মমতার কর্মসংস্থান ও মোদির পরিবর্তনের ডাক, খনি প্রকল্প তিমিরেই
ভোটের প্রচারে অন্যতম হাতিয়ার দেউচা পাচামি । কিন্তু, বৃহৎ এই কয়লা শিল্প বাস্তবের মাটিতে সেই তিমিরেই ৷ অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : April 20, 2026 at 8:22 PM IST
দেউচা, 20 এপ্রিল: ইভিএমের বোতাম টেপা সময়ের অপেক্ষা । তার আগেও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্প দেউচা-পাচামি বিশবাঁও জলে ৷ অথচ, বীরভূমের প্রতিটি প্রচার সভা থেকে 'দেউচায় খনি প্রকল্প'কে সামনে রেখে 'কর্মসংস্থান'-এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পালটা, 75 হাজার কোটি টাকার প্রকল্প তৃণমূল সরকার আটকে রেখেছে বলে দাবি করে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যদিও রামপুরহাট বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার দেউচায় শিল্প ও কর্মসংস্থান । কিন্তু, বৃহৎ এই কয়লা শিল্প বাস্তবের মাটিতে সেই তিমিরেই ৷
যদিও, হাওয়া কোন দিকে না-বুঝে ভোট আবহে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না দেউচা-পাচামিবাসী ৷ এছাড়া, এই এলাকায় সংবাদমাধ্যমকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন করা থাকে ৷
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ৷ তার পরেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ৷ ইভিএম-এ মানুষের রায়ে মসনদে কে, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ । ভোটের প্রচারে এক-একটি দল নিজ নিজ ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন, দিয়েছেন চার্জশিট । তবে প্রত্যেকের প্রচারে স্থান পেয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি প্রকল্প বীরভূমের দেউচা-পাচামি ৷
বীরভূমের প্রচার জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দেউচা-পাচামিতে হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা খনি ৷ এত বড় কয়লা খনি আর কোথাও হয়নি ৷ আগামী 100 বছর বিদ্যুতের কোনও অসুবিধা হবে না ৷ আর এক লক্ষ ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবেন ৷ আগামী দিন ফুলে-ফলে আর কর্মসংস্থানে ভরা থাকবে এই বাংলা ।" অর্থাৎ, দেউচা-পাচামিকে সামনে রেখে বাংলায় 'শিল্প' ও 'কর্মসংস্থানের' বিজ্ঞাপন দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।
অন্যদিকে, দেউচা-পাচামি প্রসঙ্গে বীরভূমের সিউড়ির সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, "তৃণমূল 75 হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আটকে রেখেছে । ভারত সরকার 75 হাজার কোটি টাকার প্রকল্প এখানে এনে দিয়েছে ৷ সেটা বন্ধ করে বসে আছে ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হলেই এই ধরনের প্রকল্পে জোরকদমে কাজ হবে ৷ বীরভূমে ছোট-বড় শিল্পের রাস্তা খুলে যাবে ।"
এই দেউচা-পাচামির বড় অংশ বীরভূমের রামপুরহাট বিধানসভার অন্তর্গত । এই বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী হলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় । এই নিয়ে ষষ্ঠবার তিনি এই বিধানসভার প্রার্থী । দেউচা-পাচামি খোলামুখ কয়লা খনি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বন্ধ, এই প্রসঙ্গে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "খবর রেখেছেন সেখানে কতজন চাকরি পেয়েছেন ? হাজার জনের উপর জমিদাতা চাকরি পেয়েছেন ৷ স্বচ্ছায় এভাবে জমি দেওয়া ও আগ্রহ কখনও লক্ষ্য করেছেন ৷ বাকি সব বিরোধীদের অপপ্রচার । দেউচায় খনির জন্য জমি দিতে নারাজ কেউ নয়, মানুষ প্রতীক্ষায় আছে কবে তাদের জমিটি নেওয়া হবে প্রকল্পের জন্য ৷"
প্রসঙ্গত, বিশ্বের সবথেকে বড় খোলামুখ কয়লা খনি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ অ্যান্টিলোপ রোশেল । আমেরিকার পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও এশিয়ার বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি হওয়ার কথা বীরভূমের 'দেউচা-পাচামি'-র । এখানে 3400 একর জমিজুড়ে মজুত আছে কমপক্ষে এক হাজার 240 মিলিয়ন টন কয়লা । যা ঠিকমতো উত্তোলন হলে 100 বছর ভারতকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানির জন্য ভাবতে হবে না ৷ কমবে পরনির্ভরশীলতা । তবে এই কয়লার উপরের স্তরে রয়েছে 1 হাজার 138 মিলিয়ন টন ব্যাসল্ট শিলা । আগে শিলা উত্তোলন করতে হবে, তারপর কয়লা উত্তোলন সম্ভব ।
কিন্তু, বর্তমানে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ দেউচা-পাচামির খনন কাজ ৷ খনি এলাকার চতুর্দিকে পুলিশ ক্যাম্প করা রয়েছে । সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন থাকে । কাউকে খনন এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ খননের যন্ত্রাংশ পড়ে রয়েছে, আর কিছুদিন এভাবে পড়ে থাকলে যন্ত্রাংশগুলো অকেজো হয়ে যাবে ৷ খনির সামনে একটি তোরণ রয়েছে । তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ছবি দিয়ে লেখা আছে - 'ওয়েলকাম, দেউচা-পাচামি, দেওয়ানগঞ্জ-হরিণসিঙ্গা কোল ব্লক'। আরও লেখা আছে - 'ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কোল ব্লক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'। এই তোরণ ছাড়াও দেউচাজুড়ে একাধিক খনি প্রকল্পের বিজ্ঞাপনী ব্যানার রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ আদিবাসী মানুষজন ও ছেলেমেয়েদের ছবি দিয়ে প্রচার চলছে ৷ কিন্তু, বিজ্ঞাপন দিলেও বাস্তবে প্রকল্প বিশবাঁও জলে ।
যদিও, বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি করতে গেলে প্রায় 20টি গ্রামের কমপক্ষে 21 হাজার মানুষের বসতিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । অধিকাংশ গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত । ধ্বংস হবে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বনাঞ্চল, চাষ জমি, জলাভূমি, চারণভূমি । অর্থাৎ, পরিবেশ ধ্বংস হবে, বদলে যাবে ভূ-বৈচিত্র্য । খনির ফলে জলস্তর নেমে যাবে, শুকিয়ে যাবে পুকুর, নদী-সহ জলাশয়গুলি । ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল । তাই প্রথম থেকে খনির জমি দিতে নারাজ ছিলেন বাসিন্দারা । জল, জঙ্গল, জমির অধিকার না-ছাড়ার দাবিতে প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন বাসিন্দারা । জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে কার্যত হিমসিম খেতে হয়েছে প্রশাসনকে ।
এখনও বহু মানুষ জমি দিতে নারাজ ৷ কিন্তু, ভোটের হাওয়া কোন দিকে, বুঝে উঠতে না-পেরে মুখ খুলতে চাইছেন না দেউচার মানুষজন ৷ চাপা ভীতি যে কাজ করছে তা বলাই বাহুল্য । কারণ জমি অধিগ্রহণ করতে একদা কম কঠোর পদক্ষেপ তো করেনি প্রশাসন ও শাসকদল তৃণমূল । আদিবাসী বহু নেতাকে এলাকা ছাড়া করা হয়েছে, মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, মারধর, হুমকি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল ৷ এখনও দেউচা-পাচামি খনি এলাকায় সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ৷ সর্বক্ষণ পুলিশ মোতায়েন থাকে ৷ দেউচা প্রচারের হাতিয়ার হলেও, বাস্তবে অন্ধকারে শিল্প ও কর্মসংস্থান ।
প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলা প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত দেউচা-পাচামিতে মোট 1 হাজার 913 জনকে চাকরির নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে । তার মধ্যে জুনিয়র কনস্টেবল পদে 1 হাজার 217 জন ও গ্রুপ ডি পদে 296 জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে । আর 286 জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়া হবে, পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিষয়টি । আর এই শিল্পের জন্য 35 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল ৷ তার মধ্যে 10 হাজার কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ছিল । সেই মতো শুরু হয়েছিল জমি অধিগ্রহণের কাজ ৷
জমিদাতাদের পরিবার পিছু চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কাজ চলছিল । তবে অধিকাংশ বাসিন্দাই জমি দিতে এখনও নারাজ । এই কারণে মাত্র 12 একর জমিতে প্রাথমিক খনন কাজ শুরু করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডাব্লুবিপিডিসিএল) । তবে আপাতত সব কাজ বন্ধ ৷ ভোটের পর এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে স্থানীয় মানুষ ৷