পুজোয় কর্মীদের শাড়ি-পাঞ্জাবি উপহার মমতার, সমাজমাধ্যমে পোস্ট হতেই তৃণমূলে ক্ষোভের বিস্ফোরণ

পুজোয় কর্মীদের শাড়ি-পাঞ্জাবি উপহার মমতার, সমাজমাধ্যমে পোস্ট হতেই তৃণমূলে ক্ষোভের বিস্ফোরণ
Mamata's Puja gift to party workers: উপাসনা মমতার থেকে পাওয়া শাড়ির কথা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করতেই দলের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।
Published : October 17, 2026 at 8:16 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া পুজোর উপহার ঘিরে দলের অন্দরে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হল । সম্প্রতি দলের বাছাই করা কিছু নেতা-নেত্রীকে শাড়ি ও পাঞ্জাবি উপহার দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী । তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তথা সোশাল মিডিয়া সেলের নেত্রী উপাসনা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া সেই শাড়ির কথা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন । আর তার পরেই দলের এক বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে ।
কলকাতার নেতাদের সঙ্গে গ্রামীণ ও নিচুতলার কর্মীদের প্রাপ্তির ফারাক নিয়ে সরব হয়েছেন দলের অনেকে । উপাসনার ওই পোস্টের কমেন্টেই দলের নিচুতলার কর্মীদের প্রতি বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছেন সোনারুল শেখ । তিনি লিখেছেন, "আপনি দিদির কাছে থেকে শাড়ি পেয়েছেন খুব ভালো, আপনি তার যোগ্য ৷ তবে অনেক কর্মী আছেন, এখনও তাঁরা দিন-রাত দলের জন্য ও দিদির জন্য অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেককেই দল চেনে না ৷ সোশাল নেটওয়ার্কে তাঁরা দিনরাত পোস্ট করে যাচ্ছেন । দিদির বাড়ি ও কলকাতায় তাঁরা কখনও মুখ দেখাননি । গ্রামে, পাড়ায় ও বিভিন্ন ওয়ার্ডে তাঁরা দিনরাত এই দলটির জন্য লড়াই করছেন, তাঁদের কথা একটু ভাবুন, এই ভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে সোশাল নেটওয়ার্কে পোস্ট করবেন না ৷"
তিনি আরও লিখেছেন, "আপনিও একটি দলের অ্য়াক্টিভ কর্মী ৷ তাঁরাও দলের অ্যাক্টিভ কর্মী ৷ তাঁদের মনে দুঃখ হয়, এখনও সেই কলকাতা বেসিক কর্মীদের ওপর ভালোবাসা ও আল্পুত ভাব দেখাচ্ছে দল ৷ এই দলটি করতে গিয়ে অনেক ছেলের কেরিয়ারটাই শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সারাদিন দল দল ও দিদি দিদি ক'রে বছর পর বছর তারা কাটিয়ে দিয়েছে ৷ তাহলে কি তাদের মনের কোনও ইচ্ছা নেই ! দল কিছু না দিক সম্মানটুকু তো দিতে পারে । কী আর লিখব কী আর বলব, কিছুই বলার নেই, লিখলেই অনেক লেখা যায় । তবে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আপনার দুর্গাপূজা ভালো কাটুক ।"
একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরে লবিবাজির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, "সেই লবি কালচার এখনও চলছে ! কেউ শাড়ি কেউ পঞ্জাবি আর বেশিরভাগই বিনা পারিশ্রমিকে লড়াই করে যাবে ! তৃণমূলের মালিকের প্রিয় ও কাছের ছাড়া আর কাউকেই উনি চেনেন না ৷"
অন্যদিকে, চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যাঁরা দলের পতাকা ধরে রেখেছেন, তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার দিকটি তুলে ধরেছেন অভীক রায় । কমেন্টে তিনি লিখেছেন, "দলের পঞ্জাবি কালচার অব্যাহত ! যাঁরা পাঞ্জাবি পেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে একটা কথা বলার আছে । পাঞ্জাবি পেয়ে আবেগ কাজ করবে, ভালো লাগবে, সেটা স্বাভাবিক । কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখবেন, 4 তারিখের পর থেকে এমন বহু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা ঘরছাড়া হয়েছেন, বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হয়েছেন, নানা রকম অত্যাচার সহ্য করেছেন, তবুও তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থেকে দল করে যাচ্ছেন । তাঁদের হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লোজ সার্কেলে পৌঁছনোর সুযোগ নেই। তাই হয়তো তাঁদের ভাগ্যে পাঞ্জাবি জোটে না। কিন্তু দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্য, তাঁদের ত্যাগ আর তাঁদের লড়াই কি কোনও অংশে কম?"
তিনি আরও লিখেছেন, "আপনারা পাঞ্জাবি পেয়েছেন, খুশি হয়েছেন, সেটা অবশ্যই ভালো কথা । কিন্তু সেই আনন্দে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করার আগে একবার ভেবে দেখবেন, যাঁরা পাঞ্জাবি পাননি, অথচ 4 তারিখের পর থেকে এত অত্যাচার সহ্য করেও দল করে যাচ্ছেন, তাঁদের মানসিক অবস্থাটা কেমন হতে পারে ? সব প্রাপ্তি সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই । পাঞ্জাবি পেয়ে খুশি হলে সেই আনন্দ নিজের কাছেও রাখা যায় । কারণ, আপনার একটি পোস্ট হয়তো আপনার কাছে নিছক আনন্দের প্রকাশ, কিন্তু অন্য কারও কাছে সেটা তাঁর দীর্ঘদিনের ত্যাগ, বঞ্চনা আর না-পাওয়ার যন্ত্রণাকে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে পারে । রাজনীতিতে কাছের মানুষ হওয়ার সুযোগ সবার থাকে না, কিন্তু দলের জন্য লড়াই করার দায়িত্ব অনেকেই পালন করেন । তাই যাঁরা সামনে থেকে পাঞ্জাবি পেলেন, তাঁদের পাশাপাশি সেই কর্মীদের কথাও মনে রাখুন, যাঁরা কোনও উপহার না পেয়েও কঠিন সময়ে দলের পতাকা ছাড়েননি । আবেগ থাকুক, আনন্দ থাকুক, কিন্তু সেই আনন্দ প্রকাশের সময় অন্যের ত্যাগ আর অনুভূতির কথাটাও মাথায় রাখা বাঞ্ছনীয় ।"
উপহার ঘিরে সমাজমাধ্যমের এই প্রকাশ্য ক্ষোভই বলে দিচ্ছে, শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরে থাকা সাধারণ কর্মীদের মধ্যে অভিমান ও বঞ্চনার পারদ ক্রমশ চড়ছে ।