নৈরাজ্য নয়, চাই সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ! যাদবপুর নিয়ে মোদির মন্তব্যে মমতার কটাক্ষ - 'এতটা নীচে নামতে পারেন?'

প্রধানমন্ত্রী মোদির এই মন্তব্যের পর সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে খোলা চিঠি লিখে নৈরাজ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

মোদিকে তোপ মমতার
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 5:11 PM IST

বারুইপুর, 24 এপ্রিল: বারুইপুরের সভা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বেনজির আক্রমণ করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যাদবপুরের প্রসঙ্গ টেনে এদিন মোদি বলেন, "আমরা নৈরাজ্য চাই না, চাই সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ৷" তাঁর এই মন্তব্যের পর সোশাল মিডিয়ায় মোদিকে খোলা চিঠি লিখে নৈরাজ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন মমতা ৷ ক্ষোভের সুরে তিনি মোদিকে লিখেছেন, "আপনি এতটা নীচে নামতে পারেন ?"

শুক্রবার বারুইপুরের টংতলা মাঠে বিজেপির যাদবপুর ও জয়নগর সাংগঠনিক জেলার 14 জন প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে আক্রমণের প্রসঙ্গেই তিনি টেনে আনেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "একসময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো । এর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সুদৃঢ় শিক্ষাগত মূল্যবোধের ওপর । কিন্তু আজ মানুষকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য করা হচ্ছে । আমরা নৈরাজ্য চাই না; আমরা চাই একটি সুস্থ শিক্ষাঙ্গন । আমরা এখানে হুমকি চাই না, চাই আলোচনা ।"

এদিন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠিতে তাঁকে একহাত নেন তিনি ৷ মমতা লিখেছেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রশ্ন রাখছি: স্বনামধন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের আপনি কি এভাবেই বর্ণনা করেন ? শিষ্টাচার ও সৌজন্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি এমনই ? আপনার সরকারের ‘NIRF’ র‍্যাঙ্কিং কাঠামোয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর ধরে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে; আর আপনি কি না সেই ‘শ্রেষ্ঠত্বের পীঠস্থান’-কেই অপমান করতে উদ্যত হলেন ? আপনি কি এতটাই নিচে নামতে পারেন ?"

এখানেই না-থেমে তিনি আরও লিখেছেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেবল নিজেদের মেধার জোরেই নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে; তারা এখান থেকে বেরিয়ে যায় হাতে ডিগ্রি নিয়ে - সাথে থাকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রশ্ন করার অদম্য ক্ষমতা । একে নৈরাজ্য বলা চলে না । এটিই হল প্রকৃত শিক্ষা, আর এটিই হল শ্রেষ্ঠত্ব ৷" শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে নৈরাজ্য বলা যায় না বলে দাবি করেন মমতা ।

মোদি বলেছেন 'আমরা নৈরাজ্য চাই না ৷' তাঁর এই মন্তব্যের পালটা দিয়ে 'নৈরাজ্য'-এর বিস্তারিত অর্থ বোঝান বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ যার প্রতিটি সংজ্ঞার নিশানাতেই রয়েছে নরেন্দ্র মোদির দল ৷ মমতা লিখেছেন, "নৈরাজ্য হলো - ন্যায়ের পরিবর্তে ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে বুলডোজার ব্যবহার করা । নৈরাজ্য হলো - যখন কৃষকরা প্রাণ হারান এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর নির্মমভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় । নৈরাজ্য হলো - যখন ধর্ষণ ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরাও কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায় । নৈরাজ্য হলো - দরিদ্র ও বঞ্চিতদের তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা । নৈরাজ্য হলো - মাত্র কয়েকটি ভোটের লোভে একটি জাতিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ফেলা । নৈরাজ্য হলো - গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা, জবাবদিহিতা এড়িয়ে চলা এবং কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানানো । নৈরাজ্য হলো - এই সত্যটি স্বীকার করতে অস্বীকার করা যে মণিপুর আজ জ্বলছে, অথচ আপনি তখনও নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ।"

মমতার কথায়, "শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মানে গণতন্ত্রের পতন নয় - বরং এটিই হলো সচল ও জীবন্ত গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ ।" প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধের সুরে তিনি লিখেছেন, "অনুগ্রহ করে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করবেন না, যা একদা শ্রী অরবিন্দ-সহ আমাদের দেশের প্রারম্ভিক যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুপ্রেরণায় ও অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । দয়া করে বাংলাকে অপমান করবেন না ।"

