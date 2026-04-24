নৈরাজ্য নয়, চাই সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ! যাদবপুর নিয়ে মোদির মন্তব্যে মমতার কটাক্ষ - 'এতটা নীচে নামতে পারেন?'

নৈরাজ্য নয়, চাই সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ! যাদবপুর নিয়ে মোদির মন্তব্যে মমতার কটাক্ষ - 'এতটা নীচে নামতে পারেন?'
প্রধানমন্ত্রী মোদির এই মন্তব্যের পর সোশাল মিডিয়ায় তাঁকে খোলা চিঠি লিখে নৈরাজ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : April 24, 2026 at 5:11 PM IST
বারুইপুর, 24 এপ্রিল: বারুইপুরের সভা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে মন্তব্য করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বেনজির আক্রমণ করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যাদবপুরের প্রসঙ্গ টেনে এদিন মোদি বলেন, "আমরা নৈরাজ্য চাই না, চাই সুস্থ শিক্ষাঙ্গন ৷" তাঁর এই মন্তব্যের পর সোশাল মিডিয়ায় মোদিকে খোলা চিঠি লিখে নৈরাজ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন মমতা ৷ ক্ষোভের সুরে তিনি মোদিকে লিখেছেন, "আপনি এতটা নীচে নামতে পারেন ?"
শুক্রবার বারুইপুরের টংতলা মাঠে বিজেপির যাদবপুর ও জয়নগর সাংগঠনিক জেলার 14 জন প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে আক্রমণের প্রসঙ্গেই তিনি টেনে আনেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "একসময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতো । এর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল সুদৃঢ় শিক্ষাগত মূল্যবোধের ওপর । কিন্তু আজ মানুষকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য করা হচ্ছে । আমরা নৈরাজ্য চাই না; আমরা চাই একটি সুস্থ শিক্ষাঙ্গন । আমরা এখানে হুমকি চাই না, চাই আলোচনা ।"
এদিন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠিতে তাঁকে একহাত নেন তিনি ৷ মমতা লিখেছেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে প্রশ্ন রাখছি: স্বনামধন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষার্থীদের আপনি কি এভাবেই বর্ণনা করেন ? শিষ্টাচার ও সৌজন্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কি এমনই ? আপনার সরকারের ‘NIRF’ র্যাঙ্কিং কাঠামোয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর ধরে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে; আর আপনি কি না সেই ‘শ্রেষ্ঠত্বের পীঠস্থান’-কেই অপমান করতে উদ্যত হলেন ? আপনি কি এতটাই নিচে নামতে পারেন ?"
এখানেই না-থেমে তিনি আরও লিখেছেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেবল নিজেদের মেধার জোরেই নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে; তারা এখান থেকে বেরিয়ে যায় হাতে ডিগ্রি নিয়ে - সাথে থাকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রশ্ন করার অদম্য ক্ষমতা । একে নৈরাজ্য বলা চলে না । এটিই হল প্রকৃত শিক্ষা, আর এটিই হল শ্রেষ্ঠত্ব ৷" শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে নৈরাজ্য বলা যায় না বলে দাবি করেন মমতা ।
মোদি বলেছেন 'আমরা নৈরাজ্য চাই না ৷' তাঁর এই মন্তব্যের পালটা দিয়ে 'নৈরাজ্য'-এর বিস্তারিত অর্থ বোঝান বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ যার প্রতিটি সংজ্ঞার নিশানাতেই রয়েছে নরেন্দ্র মোদির দল ৷ মমতা লিখেছেন, "নৈরাজ্য হলো - ন্যায়ের পরিবর্তে ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে বুলডোজার ব্যবহার করা । নৈরাজ্য হলো - যখন কৃষকরা প্রাণ হারান এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর নির্মমভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হয় । নৈরাজ্য হলো - যখন ধর্ষণ ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরাও কেবল রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায় । নৈরাজ্য হলো - দরিদ্র ও বঞ্চিতদের তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা । নৈরাজ্য হলো - মাত্র কয়েকটি ভোটের লোভে একটি জাতিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে ফেলা । নৈরাজ্য হলো - গণমাধ্যমের মুখোমুখি হতে অস্বীকার করা, জবাবদিহিতা এড়িয়ে চলা এবং কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানানো । নৈরাজ্য হলো - এই সত্যটি স্বীকার করতে অস্বীকার করা যে মণিপুর আজ জ্বলছে, অথচ আপনি তখনও নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ।"
Hon' ble Mr Prime Minister,— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 24, 2026
Pained to ask: is this the way how you describe the meritorious students of the esteemed Jadavpur University? Is this your concept of decorum and courtesy? Jadavpur University has been receiving top ranks from your Government’s NIRF ranking framework…
মমতার কথায়, "শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ মানে গণতন্ত্রের পতন নয় - বরং এটিই হলো সচল ও জীবন্ত গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ ।" প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধের সুরে তিনি লিখেছেন, "অনুগ্রহ করে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করবেন না, যা একদা শ্রী অরবিন্দ-সহ আমাদের দেশের প্রারম্ভিক যুগের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুপ্রেরণায় ও অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । দয়া করে বাংলাকে অপমান করবেন না ।"