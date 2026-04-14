ETV Bharat / politics

মমতা নাকি শুভেন্দু ! ফ্যাক্টর হবে বামেরা? জনতার মন বুঝতে ভবানীপুরে ইটিভি ভারত

কার দিকে পাল্লা ভারী ? কী বলছেন আমজনতা ? তারই সুলুকসন্ধান পেতে গ্রাউন্ড জিরোয় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অয়ন নিয়োগী ৷

জনতার মন বুঝতে ভবানীপুরে ইটিভি ভারত (নিজস্ব গ্রাফিক্স)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 14, 2026 at 8:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 এপ্রিল: রাজ্যে দোরগোড়ায় হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর এই ভোটে সবচেয়ে চর্চিত যে কেন্দ্র তা নিঃসন্দেহে ভবানীপুর ৷ শুধু বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র বলেই ভবানীপুর সব আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, তা কিন্তু নয় ৷ রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি এই কেন্দ্র নিয়ে চর্চার কারণ, এখানে লড়াই মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতার ৷ গত বিধানসভায় নিজের গড় নন্দীগ্রামে মমতাকে পরাজিত করার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে মরিয়া এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কার দিকে পাল্লা ভারী ? দুই হেভিওয়েটের লড়াইয়ে আন্ডারডগ সিপিএম কি খেলা বদলে দেবে ? কী বলছেন আমজনতা ? তারই সুলুকসন্ধান পেতে একেবারে গ্রাউন্ড জিরোয় হাজির ইটিভি ভারত ৷

ইটিভি ভারতের ক্যামেরা ঘুরে বেরিয়েছে ভবানীপুরের আনাচে-কানাচে ৷ প্রতিটি রাস্তা, অলিতে-গলিতে পতাকার মেলা ৷ কোথাও সবুজ, কোথাও গেরুয়া আবার কোথাও লাল ৷ পাড়ার মোড় থেকে চায়ের দোকান, যেখানেই জমায়েত দেখা গিয়েছে, সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রে রাজনীতি ও আসন্ন ভোট ৷ ঘরের মেয়ে 'দিদি'-কে ছাড়া এই কেন্দ্রে কারওকে ভাবাই যায় না বলে বুক ঠুকে দাবি করেছেন অনেকে ৷ তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাড়ার মেয়ে ৷ এলাকার ছোট-খাটো যে কোনও অসুবিধায় তাঁর নজর সবার আগে ৷ আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা যেন পাশের বাড়ির লোক ৷ একই দোকানে বসে চা খাওয়া বা আড্ডা দেওয়ার সময় কখনও মনে হয় না, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় ৷

জনতার মন বুঝতে ভবানীপুরে ইটিভি ভারত (নিজস্ব চিত্র)

চায়ের দোকানে গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে স্থানীয় এক ভোটার বললেন, "ভবানীপুর কেন্দ্রে আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আমরা দেখতে চাই । কারণ তিনি আমাদের অর্থাৎ বাংলার মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন । মমতার বিকল্প ভবানীপুরে আর কেউ হতে পারে না, আর হবেও না ।"

তাঁর পাশের জনের মুখেও সেই দিদি-স্তুতি ৷ তাঁর কথায়, "দিদি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী । দিদির বিকল্প নেই । শুধুমাত্র ভবানীপুর কেন গোটা বাংলাতে দিদির বিকল্প নেই । সিপিএম আমলে অনেক দুর্নীতি হয়েছে । এই আমলেও হয়েছে । তবে দুর্নীতির সঙ্গে অনেক উন্নয়নও হয়েছে । সবকিছু দেখে শুনে বর্তমান অবস্থাকে অবজ্ঞা করতে পারি না ।"

মমতা নাকি শুভেন্দু ! কে জিতবেন (নিজস্ব চিত্র)

আরেক বাসিন্দা মিহিরকুমার মিত্র বললেন, "দিদির বিকল্প নেই । ভবানীপুর বিধানসভায় একটাই মুখ, মমতা ব্যানার্জি । তবে হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারী এখানে প্রচারে এলে, আমাদের সঙ্গে দেখা হলে, তাঁকে আমরা মিষ্টি খাওয়াব । আদর আপ্যায়নও করব । তিনি তো আগে এই দলেই ছিলেন ৷ এখন ওয়াশিং মেশিনের খোঁজে বিজেপিতে গিয়েছেন ৷"

ভবানীপুরে আমজনতার একাংশ যখন 'দিদি'র জয়ের ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী, তখন বিপরীত হাওয়ার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন অনেকে ৷ তাঁদের মতে, এবারের ভোট অন্যান্য বারের থেকে আলাদা ৷ এবার ভবানীপুরে শুভেন্দু ফ্যাক্টর কাজ করবে কি না, সেবিষয়ে স্পষ্টভাবে কেউ কিছু বলতে না-চাইলেও অনেকেই বলছেন, জয়ের রাস্তা ফুল বিছানো হবে না ৷ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য - নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জেরবার রাজ্যে বিকল্প রাজনৈতিক দল চাইছেন স্থানীয়দের একাংশ ৷ এক্ষেত্রে কয়েকজন আবার ফিরে পেতে চাইছেন বামপন্থীদের ৷

এক বাসিন্দা বললেন, "এই সরকার শুধুমাত্র ভাতার সরকার । আমাদের সবাইকে ভাতা দিচ্ছে । কিন্তু আমরা ভাতা নেব কেন ? ভাতা বা সরকারি অনুদান পাওয়ার জন্য কি পড়াশোনা করেছে আমাদের ছেলেমেয়েরা ? ঘরে ঘরে চাই চাকরি । স্বনির্ভরতা একমাত্র মেরুদণ্ড হওয়া উচিত এই রাজ্যের । এর ধারে কাছে আসে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার । ফলে এবারে বিকল্প খুঁজে নেওয়ার পালা ।"

ভবানীপুরে ইটিভি ভারত (নিজস্ব চিত্র)

আরেক ভোটারের কথায়, "বিকল্প তো চাই, তবে বিকল্প কোথায় ? একদিকে শিক্ষা দুর্নীতি থেকে চাকরি দুর্নীতি, স্বাস্থ্য দুর্নীতি । অন্যদিকে, বিজেপির এক ঝুড়ি মিথ্যার ভাণ্ডার । বিজেপি তাবড় তাবড় নেতারা ভোটের সময় এখন বাংলায় এসে বড় বড় স্লোগান দিচ্ছেন । বড় বড় ভাষণ দিচ্ছেন । তাঁরা নাকি রাজ্য সরকারের থেকেও আরও বেশি ভাতা দেবেন । মহিলাদের তিন হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে । তাহলে তারাও তো ভবিষ্যতের ভাতার সরকার হতে চলেছে । তাই আবার ফেরানো যেতে পারে বামেদের ৷" তিনি আরও বলেন, "বিজেপি বলছে, পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এলে তারা বিভিন্ন উন্নয়ন করবে । তাহলে আমার কথা হচ্ছে, বর্তমানে বিজেপি যে সকল রাজ্যে তাদের সরকার গড়েছে, সেখানে কেন এই উন্নয়ন করছে না ? সেখানে হচ্ছে না আর এখানে হবে ?"

প্রশ্ন একাধিক ৷ নানা জনের নানা মত ৷ ভবানীপুরে ঘুরে বেড়িয়ে এটা পরিষ্কার যে, ভোটের আঁচে টগবগ করে ফুটছে এই বিধানসভা কেন্দ্র ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড়ে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জ কি আদৌ তাঁকে ভোটের পালে হাওয়া জোগাবে, নাকি নিশ্চিন্তে গড় রক্ষা করতে পারবেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ? এই উত্তরের জন্য অপেক্ষা 4 মে পর্যন্ত ।

TAGGED:

BHABANIPUR CONSTITUENCY
PARAY PARAY ETV BHARAT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ভবানীপুর বিধানসভা
MAMATA VS SUVENDU

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.