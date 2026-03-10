ETV Bharat / politics

বোসের ইস্তফা ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’, মেয়াদ শেষের আগেই অপসারণ অন্যায়: মমতা

মমতা দাবি করেছেন, আনন্দ বোসের সঙ্গে চরম ‘অন্যায়’ করা হয়েছে এবং তাঁর এই পদত্যাগের গোটা পর্বটি সম্পূর্ণ ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।

CV Ananda Bose with Mamata Banerjee
সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ (ফাইল ছবি সৌজন্য: রাজভবনের মিডিয়া সেলের এক্স হ্যান্ডেল)
কলকাতা, 10 মার্চ: টানা পাঁচ দিন ধরে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে ধর্নায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে সেই ধর্নামঞ্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করার পর আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেননি তিনি। মেট্রো চ্যানেলের রাজনৈতিক উত্তাপ পিছনে ফেলেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোজা আলিপুরের রাজ্য অতিথিশালা (স্টেট গেস্ট হাউস) "সৌজন্য"-এ পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। উদ্দেশ্য, সদ্য প্রাক্তন হওয়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। আর এই সাক্ষাতের পরেই প্রাক্তন রাজ্যপালের ইস্তফা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পষ্ট ভাষায় মমতা দাবি করেছেন, আনন্দ বোসের সঙ্গে চরম ‘অন্যায়’ করা হয়েছে এবং তাঁর এই পদত্যাগের গোটা পর্বটি সম্পূর্ণ ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।

2022 সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল 2027 সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার প্রায় 20 মাস আগেই আচমকা ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই প্রসঙ্গ টেনেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ওঁর মেয়াদ 2027 সালের নভেম্বর পর্যন্ত চলার কথা ছিল। কিন্তু তার প্রায় 20 মাস আগেই ওঁকে সরে যেতে হল।” মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাজ্যপালের এই আচমকা বিদায়ের পিছনে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে রাজ্যের শাসকদল।

Mamata Banerjee
মমতা দাবি করেছেন, আনন্দ বোসের সঙ্গে চরম ‘অন্যায়’ করা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

কীভাবে আচমকা পদত্যাগ করলেন আনন্দ বোস, সে বিষয়েও এ দিন আলোকপাত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যে রাষ্ট্রপতির সফরের আগে আনন্দ বোসের বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। এরপরই বাগডোগরার সফর বাতিল করে তড়িঘড়ি দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন তিনি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন বোস। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলের জল্পনা, রাজ্যপালকে ইস্তফা দিতে একপ্রকার বাধ্যই করেছে দিল্লি।

পদত্যাগের পর গত 8 মার্চ, শুক্রবার কলকাতায় ফিরে আসেন আনন্দ বোস। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন জানান, কলকাতায় ফিরে আসার পর রাজভবনে (বা লোক ভবনে) উঠতে আর রাজি হননি প্রাক্তন রাজ্যপাল। এমনকি তিনি একটি হোটেলেই থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে যিনি এতদিন কাজ করেছেন, তাঁকে হোটেলে থাকতে দিতে রাজি ছিলেন না মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, “আমি তাঁকে আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে রাজ্য সরকারের অতিথিশালায় থাকার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমার সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন।”

বুধবারই নিজের রাজ্য কেরলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা সদ্য প্রাক্তন রাজ্যপালের। তাঁর সেই বিদায়বেলার আগেই এ দিন সন্ধ্যায় আলিপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে আনন্দ বোসের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, তা নিয়েও মুখ খোলেন মমতা। তিনি বলেন, “আমি তিন বছরের বেশি সময় ধরে ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজকের এই সাক্ষাৎ ছিল নেহাতই একটি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ।”

বাংলা এবং বাঙালির প্রতি আনন্দ বোসের যথেষ্ট টান রয়েছে বলে মনে করেন মমতা। তাই বিদায় জানানোর পাশাপাশি, বাংলার প্রতি তাঁর এই ভালোবাসার কথা মাথায় রেখে তাঁকে আগামী দিনে ফের বাংলায় ফিরে আসার জন্য অনুরোধও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহে অতীতে একাধিকবার রাজভবনের সঙ্গে নবান্নের টানাপোড়েন প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু বিদায়বেলায় সেই সব তিক্ততা দূরে সরিয়ে রেখে আদ্যোপান্ত সৌজন্যের ছবিই তুলে ধরলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

