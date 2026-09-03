'দরকারে দিল্লিতে ধর্নায় বসব !' কেন্দ্র ও পুলিশের একাংশকে হুঁশিয়ারি মমতার, তোপ শাহকে

'দরকারে দিল্লিতে ধর্নায় বসব !' কেন্দ্র ও পুলিশের একাংশকে হুঁশিয়ারি মমতার, তোপ শাহকে
দিল্লিতে বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা লুট করেছেন বলে অভিযোগ তাঁর । মমতার মতে, বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং পরিচয় আজ চরম সঙ্কটের মুখে।
Published : September 3, 2026 at 6:55 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: রাজ্য জুড়ে 'রাজনৈতিক সন্ত্রাস' এবং 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে সুর চড়ালেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর হুঁশিয়ারি, এই 'অত্যাচার' বন্ধ না-হলে তিনি দিল্লিতে গিয়ে ধর্নায় বসতে বাধ্য হবেন । বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীর ঠিক আগের দিন ফেসবুক লাইভে এসে কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন তিনি ।
কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন মমতা । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, "এই অত্যাচার বন্ধ না-হলে আমাকে দিল্লিতে গিয়ে ধর্নায় বসতে হবে । দরকার হলে বিজেপি নেতাদের বাড়ির সামনে গিয়ে ধর্নায় বসব । আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক অধিকার ।"
দিল্লিতে বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোটা নির্বাচন ব্যবস্থা লুট করেছেন বলে এদিন সরাসরি অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমি বারবার বলেছি যে, এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, যোগ্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত না-করা এবং মানুষকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা - সর্বতভাবে সব রকম শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে । আমার বিশ্বাস, দিল্লিতে বসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনটি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পুরো সরকারি ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়েছেন ।"
মমতার মতে, বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং পরিচয় আজ চরম সঙ্কটের মুখে । অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিকভাবে বাংলার অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে । নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "নাম বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে মানুষকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা - সব রকম শক্তির অপব্যবহার করা হয়েছে । তথাকথিত জনগণনার নামে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা না করেই নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । আপনারা কেন অন্তর্ভুক্তির বদলে বর্জনের পথ বেছে নিচ্ছেন ?"
রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের খতিয়ান দিতে গিয়ে কোচবিহার, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি থেকে শুরু করে খাস কলকাতার কথা তুলে ধরেন তিনি । অভিযোগ করেন, প্রায় চার হাজার দলীয় কার্যালয় জোরপূর্বক দখল বা লুট করা হয়েছে । এমনকি মাঝরাতে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানার নাকের ডগায় দলের আইটি অফিসেও হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা । তিনি বলেন, "মাঝরাতে আমাদের আইটি অফিসে বিজেপি গুন্ডাদের পাঠানো হল । আমাদের চারজনকে আটকে রেখে অত্যাচার করা হয়েছে । কম্পিউটার, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র লুট করা হয়েছে । এটা সম্ভব হয়েছে কারণ দুষ্কৃতীরা জানত পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেবে না । আমরা সব থানা এবং জড়িতদের নামের রেকর্ড রাখছি ।"
পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি চাই পুলিশ ভক্ষক নয়, রক্ষক হিসেবে কাজ করুক । তৃণমূল কংগ্রেস করা যাবে না, এই কথা বলার অধিকার পুলিশকে কে দিয়েছে ?" পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, সব পুলিশ খারাপ নন । তবে যাঁরা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন, কাটমানি খাচ্ছেন এবং মিথ্যে মামলা দিচ্ছেন, তাঁদের তিনি সম্মান করেন না । কোচবিহারের দিনহাটায় এক শিশুকন্যার উপর হওয়া অমানবিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন তিনি । পাশাপাশি বাঁকুড়া থেকে গড়বেতায় আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া যুবকদের হেনস্তার ঘটনাতেও সরব হন । তাঁর প্রশ্ন, "কে কোথায় যাবে, কার সঙ্গে দেখা করবে, তা ঠিক করে দেওয়ার আপনারা কে ?"
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও এদিন সরব হন মমতা । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর করতে গিয়ে নামী একটি সংবাদপত্র 'গেরুয়া' শব্দটি ব্যবহার করায় তাদের অফিস আক্রান্ত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন । তাঁর কথায়, "গেরুয়া মানে ত্যাগ । কিন্তু একজন সাংবাদিক যখন সেই শব্দ ব্যবহার করছেন, তখন এত অসহিষ্ণুতা কেন ?" ডিজিটাল মিডিয়ার কর্মীদের গ্রেফতার এবং সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও যে সুরক্ষিত নয়, তা বোঝাতে যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি এবং বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বিচারব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । কর্মীদের নামে 14 হাজারেরও বেশি মিথ্যে মামলা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কষ্টের কথাও এদিন উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । জিরে, পেঁয়াজ, আদা, আলুর মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধতে ছাড়েননি তিনি । মমতা বলেন, "কয়েকজন ধনী নিজেদের স্বার্থে সরকারি সম্পদ ভোগ করছেন, আর সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন । কেবল পাবলিসিটি আর ফটোশপ দিয়ে প্রতিদিন সরকার চালানো যায় না ।"
বিজেপিকেও তোপ দেগে তিনি বলেন, "আপনাদের এই লুটের রাজনীতি একদিন আপনাদেরই সংগঠনকে ধ্বংস করবে । এখনকার সাধারণ বিজেপি কর্মীরাও ভুগছেন ।" একসময়ের 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'-এর বদলে এখনকার 'মিডনাইট অপারেশন' বা মধ্যরাতের সন্ত্রাসকে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের সঙ্গে তুলনা করেন ।
সবশেষে জন্মাষ্টমী এবং আসন্ন শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানান তিনি । যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর পাশাপাশি, কর্মপ্রার্থী তরুণদের কথাও স্মরণ করেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের পংক্তি উদ্ধৃত করে বিরোধীদের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "যাঁরা ক্ষমতায় বসে আছেন তাঁদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় । দিন পাল্টায়, রাত আসে, রাত কেটেও যায় । আজ আমার নিশীথ রাতের বাদলধারা, কাল হয়তো আপনাদের গাইতে হবে—তুমি কি কেবলই ছবি?" গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে জানিয়ে মমতা স্পষ্ট করেন, সাময়িকভাবে বিরোধী স্বর দাবিয়ে রাখা গেলেও চিরকাল তা সম্ভব নয় । মানুষের আদালতেই চূড়ান্ত বিচার হবে ।