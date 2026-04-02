'বঙ্গের ভোট শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, একটি ধর্মযুদ্ধ', বিজেপি-প্রচারে বললেন মোহন যাদব

'বঙ্গের ভোট শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, একটি ধর্মযুদ্ধ', বিজেপি-প্রচারে বললেন মোহন যাদব
আজ ডঃ মোহন যাদব বাঁকুড়ায় এসেছেন পাঁচ বিজেপি-প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁদের পাশে থাকতে৷ তাঁদের হয়ে প্রচারের মঞ্চ থেকে তিনি মমতাকে আক্রমণ করেন৷
Published : April 2, 2026 at 5:48 PM IST
বাঁকুড়া, 2 এপ্রিল: বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া জেলায় উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'ভোকাল টনিক' দিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। তিনি আজ মধ্যপ্রদেশ থেকে বাঁকুড়া জেলায় এসেছেন বিজেপির পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁদের পাশে থাকতে এবং তাঁদের হয়ে প্রচার করতে। তিনি বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ জনগণ— উভয়ের কাছেই বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, আজই বাঁকুড়ায় তাঁদের সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন। তিনি বলেন, এই পুণ্যভূমি হল সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্করের পুণ্যভূমি। সেই প্রচারের মঞ্চ থেকে তিনি মন্তব্য করেন যে, "মমতা আর 'দিদি' নন; তিনি এখন 'আপ্পি'তে পরিণত হয়েছেন।"
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব মন্তব্য করেছেন, "মমতা দিদি 'বাঙালি মানুষে'র অধিকার বাংলাদেশের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। তাই, এই নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং এটি একটি 'ধর্মযুদ্ধ', এক ন্যায়সংগত সংগ্রাম। এই আবহে, শ্রীরামের মন্ত্র আমাদের সকলকে শক্তি জোগাচ্ছে। আজ, আমাদের এই বাংলায় যুবসমাজ, নারী, দরিদ্র এবং কৃষিজীবী— সকলেই পরিবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। প্রত্যেকেই নিজেদের সম্মান, মর্যাদা এবং গর্ব অটুট রাখতে লড়াই করছেন। আজ বিশ্বের কোনও শক্তিই বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আসা থেকে রুখতে পারবে না।"
ডঃ মোহন যাদব বলেন, "যেখানে মমতা দিদি গত 15 বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন, সেখানে বাঁকুড়া জেলার মানুষ দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ যাচ্ছেন ওড়িশায়, কেউ মহারাষ্ট্রে, আবার কেউ বা ঝাড়খণ্ডে। বর্তমানে বাংলার যুবসমাজ ক্রমশ দরিদ্র হয়ে পড়ছে, অথচ বাংলাদেশিরা বিত্তশালী হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিশ্ববাসী ভারতের মর্যাদা ও প্রতিপত্তির ক্রমোন্নয়ন দেখছে। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা দলে দলে প্রবেশ করছে এবং আমাদের অধিকারের ওপর জবরদখল চালাচ্ছে। বাংলার মাটিতে বাংলাদেশের মানুষের কোনও স্থান নেই।"
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বর্তমানে বিশ্ব এক অস্থির পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেলেও প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে আমাদের দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। সেই দিন এখন অতীত, যখন সন্ত্রাসবাদীরা বড় বড় শহরগুলিতে হামলা চালিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেত৷ ভারত আজ পাকিস্তানে প্রবেশ করে সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল আজ আকাশচুম্বী। আজ মমতা দিদি 77টি ওবিসি (OBC) সম্প্রদায়ের তালিকায় মুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন৷ অথচ, হিন্দুদের সেই তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই: শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে কেন এমন হঠকারী কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে? এর ফলে বাংলার জনগণ এখন বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার সংকল্প নিয়েছেন। এখন মমতা দিদিকে বিদায় জানানোর সময় এসেছে।"
মোহন যাদবের কথায়, "বর্তমান পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত। মমতা দিদির সরকারের আমলে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, যার ফলে 26000 নিয়োগ বাতিল করতে হয়েছে। তাঁর শাসনকালে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' এবং 'MGNREGA' প্রকল্পে দুর্নীতির ঘটনাও ঘটেছে। মমতা হিন্দুদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই করেননি। তিনি আমাদের বোনেদের বিরুদ্ধে 24,788টিরও বেশি মামলা দায়ের করে তাঁদের চরমভাবে হেনস্তা করেছেন। এখন সময় এসেছে এই সমস্ত দুর্দশার অবসান ঘটানোর। এখন সময় এসেছে বাংলাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার।
তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "স্বাধীনতার আগেও, বাংলা ছিল অসামান্য প্রতিভার এক সমৃদ্ধ পীঠস্থান। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রথমে কমিউনিস্টরা এবং পরবর্তীতে মমতার দল এই রাজ্যটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ সেই সব হিসাব বুঝে নেওয়ার দিন। বিজেপির বিজয় নিশ্চিত করতে আমরা সবাই নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত। আমাদের প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে দিনরাত এক করে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে৷ আমরা বাংলায় 'পদ্ম' ফোটানো এবং বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। বিজেপির পক্ষে প্রতিটি ভোট না পড়া পর্যন্ত আমরা বিশ্রাম নেব না।"