অঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন, উত্তরবঙ্গকে বাদ দিয়ে বাংলায় নয়া রাজ্য গঠনের চক্রান্ত: ইস্তাহার প্রকাশে মমতা

বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতার দাবি, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের কিছু অংশ নিয়ে নতুন একটি রাজ্য গঠনের গভীর চক্রান্ত চলছে ।

নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)
Published : March 20, 2026 at 5:15 PM IST

কলকাতা, 20 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনিক আধিকারিকদের লাগাতার বদলি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কড়া ভাষায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীঘাটে বিধানসভা নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও গণতন্ত্রের 'বেহাল দশা' নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী ।

তাঁর অভিযোগ, "রাজ্যে কার্যত অঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নির্বাচন করানো হচ্ছে । বাইরে থেকে টাকা এনে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেই রাজ্যের আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকদের অকারণে সরিয়ে দিচ্ছে বিজেপি পরিচালিত সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ।"

তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)

ইস্তাহার প্রকাশের শুরুতে কর্মযোগের কথা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কর্ম করাটাই মানুষের ধর্ম । বাংলার সাধারণ মানুষ আমাদের সবসময় আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়েছেন । দলগতভাবে তৃণমূলও নিজেদের সাধ্যমতো মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছে ।" এরপরই এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির ভূমিকা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি ।

তৃণমূল নেত্রীর দাবি, "আগের সব চক্রান্তকে ছাপিয়ে গিয়ে এবার বাংলা দখলের এক ভয়াবহ ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে গেরুয়া শিবির । উত্তরবঙ্গকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের কিছু অংশ নিয়ে নতুন একটি রাজ্য গঠনের গভীর চক্রান্ত চলছে ।"

কমিশনকে তোপ মমতার (নিজস্ব চিত্র)

কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে চরম আশঙ্কা প্রকাশ করে সরাসরি তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "এই বিধানসভা নির্বাচনের পরেই ডিলিমিটেশন করা হবে যাতে আগামী দিনে বর্তমান শাসকদল আর ক্ষমতা না-হারায় । ডিলিমিটেশন, এনআরসি এবং জনগণনার নামে সাধারণ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার এক সুগভীর পরিকল্পনা চলছে ।" দেশজুড়ে চরম অরাজকতা নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "বিভাজনের রাজনীতি এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে দেশে । মোদি সরকারের দেওয়া কোনও প্রতিশ্রুতিই আজ পর্যন্ত রক্ষা করা হয়নি ।"

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বেসরকারিকরণ নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "রেল, এয়ার ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে এলআইসি - সব কিছুই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, যারা ব্যাঙ্কের টাকা লুট করেছে তারা নিশ্চিন্তে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ।" প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বর্তমানে এই দুজন ব্যক্তি ভয় দেখিয়ে, সাম্প্রদায়িক হিংসা লাগিয়ে এবং রাজনৈতিক চক্রান্ত করে দেশ চালাচ্ছেন । এই সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী মনোভাব দেশকে কার্যত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে ।"

নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিকদের বদলি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান তিনি । এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বলেন, "খাদ্য, পঞ্চায়েত বা পূর্ত দফতরের মতো জায়গাগুলো থেকে বাংলার পরিচিত অফিসারদের সরিয়ে এমন কিছু পর্যবেক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা এই রাজ্যের ভাষা, সংস্কৃতি বা ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানেন না । ভিন্ন রাজ্যের আমলারা বাংলার মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব বা ব্লক স্তরের খোঁজ রাখেন না, ফলে বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে চূড়ান্ত অসম্মান করে এই অফিসার বদলির পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে । বাংলায় কিছু ঘটলে সামলাবে কে ?"

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল নেত্রী সরব হন । তিনি প্রশ্ন তোলেন, "রাজ্যে কি বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের আড়ালে প্রেসিডেন্ট রুল বা অঘোষিত রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে ? এটা গণতন্ত্রের লজ্জা ।" তিনি আরও যোগ করেন, "দেশে কোনও সংবিধান বা আইন বলে কিছু অবশিষ্ট নেই এবং সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে গোটা ভারতটাকে জোর করে দখল করার চেষ্টা চলছে ।"

রাজ্যের অফিসারদের বদলির পিছনে বিশাল আর্থিক চক্রান্তের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "বাইরে থেকে কালো টাকা নিয়ে এসে বিধানসভা নির্বাচনে জেতার রাস্তা পরিষ্কার করতেই এই ধরনের রদবদল করা হচ্ছে । কেন্দ্রীয় এজেন্সি ভয় দেখালেও তাতে কোনওমতেই মাথা নত করব না ।"

বক্তব্যের একেবারে শেষে নিজের দলের কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের কাছে আবেগঘন আবেদন রাখেন মুখ্যমন্ত্রী । তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র রক্ষার এই লড়াইয়ের ময়দানে আপনাদের আসল সৈনিকের মতো রুখে দাঁড়াতে হবে । বাংলার নিজস্ব অস্মিতা, ইতিহাস এবং ভাষাকে বাঁচাতে সর্বস্তরের মানুষকে আজ একজোট হতে হবে ।" বাংলার ভোটারদের প্রতি তাঁর কড়া বার্তা, "কেন্দ্রীয় এজেন্সির প্রলোভন বা অর্থের ফাঁদে পা না-দিয়ে জোড়াফুল শিবিরকে একজোট হয়ে জয়যুক্ত করুন । অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাংলার স্বার্থে শুধুমাত্র তৃণমূলের পাশেই দাঁড়ান ।"

