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জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক বসাল রাজ্য, আদালতের পথে মমতাপন্থী তৃণমূল

বৃহস্পতিবার পদত্য়াগ করেছেন জলপাইগুড়ির পুরপ্রধান সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷ তার পরই ওই পুরসভায় প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য সরকার ৷

Jalpaiguri Municipality
জলপাইগুড়ি পুরসভা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 9:32 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 28 অগস্ট: চেয়ারম্যানের পদত্যাগের কয়েকঘণ্টার মধ্যে জলপাইগুড়ি পুরসভাকে প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে পাঠিয়ে দিল রাজ্য সরকার ৷ রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমাশাসককে পুরসভার প্রশাসক পদে বসানো হয়েছে ৷ কিন্তু জলপাইগুড়ির মমতাপন্থী তৃণমূল কাউন্সিলরদের দাবি, প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত বেআইনি ৷ তাঁরা এই ইস্যুতে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ৷

জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তৃণমূলের সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷ গত 30 জুলাই তৃণমূলেরই একাংশ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন ৷ বৃহস্পতিবার অনাস্থা বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সেই বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন সৈকত ৷ আর সেদিন রাতেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক বসানোর কথা জানানো হয় ৷

শুক্রবার এই নিয়ে সরব হয়েছেন মমতাপন্থী তৃণমূলের কাউন্সিলররা ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলর তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলাম । চেয়ারম্যানের অপসারণের বিরুদ্ধে আমরা কাউন্সিলররা পুরসভায় বৈঠকও করছিলাম । চেয়ারম্যানের অপাসারণের পক্ষে 18 জন কাউন্সিলরের মধ্যে 16 জন হাত তোলেন ৷ ফলে চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেওয়া হয় । এর কিছুক্ষণ পরে আমাদের জানানো হয় চেয়ারম্যান তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বৈঠকের আগেই ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু রাতেই নগরোন্নয়ন দফতর থেকে নির্দেশ জারি করা হল জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে । নগরোন্নয়ন দফতর থেকে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসককে প্রশাসক হিসেবে বসালো রাজ্য সরকার । আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । চেয়ারম্যান যদি পদত্যাগ করে থাকেন, তাহলে নিয়ম অনুযায়ী আমরা কাউন্সিলররা মিলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার জন্য উদ্যোগী হতে পারতাম । কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের দেওয়া হল না । আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব । অগণতান্ত্রিকভাবে ও অসাংবিধানিকভাবে প্রশাসক নিয়োগ করা হল জলপাইগুড়ি পুরসভায় ।’’

এদিকে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পর থেকেই জলপাইগুড়ি পুরসভায় পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ সাফাই কর্মীদের বেতন, পেনশন বন্ধ হয়ে যাওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে ৷ এই নিয়ে পুরসভার আধিকারিকের তরফে রিপোর্ট জমা পড়ে জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমাশাসকের কাছে ৷ তিনিও এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পাঠান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে ৷

তা খতিয়ে দেখার পর গত 19 অগস্ট রাজ্যের তরফে জলপাইগুড়ি পুরসভাকে শো-কজ করা হয় ৷ পাঁচদিনের মধ্যে উত্তর চাওয়া হয় ৷ কিন্তু জলপাইগুড়ি পুরসভা থেকে রাজ্যের কাছে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি ৷ ফলে সময়সীমা শেষের দিনে, গত 24 অগস্ট ফের শো-কজ করা হয় জলপাইগুড়ি পুরসভাকে ৷ এবার উত্তর দেওয়ার জন্য তিনদিনের সময় দেওয়া হয় ৷ শো-কজে জানতে চাওয়া হয়, কেন রাজ্যের তরফে পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না ?

সেই তিনদিনের সময়সীমা শেষ হয় গতকাল, বৃহস্পতিবার ৷ ঘটনাচক্রে সেদিনই চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে বৈঠক হয় ৷ সেই বৈঠকের আগেই আবার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন ৷ আর বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া হয় পুরসভায় ৷ তবে বৃহস্পতিবার পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরকে শো-কজের উত্তর দেওয়া হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয় ৷ এই নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরাও মুখ খুলতে নারাজ ৷

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প্রশাসক
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