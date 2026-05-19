পুর-পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, কালীঘাটে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ফিরহাদ-অতীনদের কড়া বার্তা মমতার

পুর-পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, কালীঘাটে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ফিরহাদ-অতীনদের কড়া বার্তা মমতার
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং প্রায় সমস্ত মেয়র পারিষদকে কালীঘাটের বাসভবনে জরুরি তলব করেন মমতা । চারজন বাদে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সকলেই ।
Published : May 19, 2026 at 2:25 PM IST
কলকাতা, 19 মে: বিধানসভা ভোটের রেশ কাটতে না-কাটতেই কলকাতা পুরসভার অন্দরের কাজকর্ম নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পুর-পরিষেবার হাল ফেরাতে সোমবার বিকেলে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং প্রায় সমস্ত মেয়র পারিষদকে কালীঘাটের বাসভবনে জরুরি তলব করেন তিনি । চারজন বাদে এদিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সকলেই । সেখানেই পুরসভার সাম্প্রতিক কাজকর্ম এবং দলের ফলাফল নিয়ে ববি-অতীনদের রীতিমতো তুলোধোনা করেন তৃণমূল নেত্রী ।
বৈঠক সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিলজলার একটি বহুতলে বুলডোজার চালানো নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মমতা । মেয়র এবং মেয়র পারিষদদের যৌথ সিদ্ধান্ত ছাড়া কীভাবে ওই বহুতলটি ভাঙার কাজ হল, তা নিয়ে রীতিমতো কৈফিয়ত চান তিনি । পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নেমে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, অগ্নিকাণ্ড বা বিপজ্জনক বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে তা ভেঙে ফেলার একক ক্ষমতা পুর কমিশনারের রয়েছে, এর জন্য আলাদা করে বৈঠকের আইনি প্রয়োজন পড়ে না ।
তবে মেয়রের এই যুক্তিতে চিঁড়ে ভেজেনি । নিজের অবস্থানে অনড় থেকে মমতা জানিয়ে দেন, পুরসভার আইন বিভাগের কাজকর্মে চরম গাফিলতি রয়েছে এবং আইনি লড়াইয়ে তাদের পারফরম্যান্সে তিনি একেবারেই সন্তুষ্ট নন । এর পরেই ক্ষুব্ধ সুপ্রিমো নির্দেশ দেন, দলেরই এক প্রভাবশালী সাংসদের আইনজীবী পুত্রকে অবিলম্বে কলকাতা পুরসভার আইনজীবী হিসেবে নিয়োগ করতে হবে ।
শহরের পুর-পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের বিষয়টিও এদিনের বৈঠকে তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী । সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কলকাতার 144টি ওয়ার্ডের মধ্যে 102টি ওয়ার্ডেই প্রাক্তন শাসকদলের পিছিয়ে থাকার পরিসংখ্যান তুলে ধরে শীর্ষ নেতৃত্বও মেনে নিয়েছেন যে, বিধানসভা ভিত্তিক ফলের এই বিপর্যয় মূলত পুরসভার স্তিমিত পরিষেবারই প্রতিফলন । এই আবহে ফিরহাদ হাকিম এবং অতীন ঘোষদের কড়া ভাষায় মমতা মনে করিয়ে দেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাই মানুষের কাজের ক্ষেত্রে কোনও রকম খামতি বা গাফিলতি আর বরদাস্ত করা হবে না ।
পুর-পরিষেবা দ্রুত সচল না-হলে আগামী দিনে দলকে আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে বলে সতর্ক করেছেন তিনি । রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন পুরভোটের আগে তিলোত্তমার বুকে দলের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করতেই তড়িঘড়ি এই কড়া 'ক্লাস' নিলেন মমতা । এখন দেখার, তাঁর এই কড়া ডোজের পর কলকাতা পুরসভার কাজ কতটা গতি পায় ।