নোটবন্দির পর ভোটবন্দি ! খাদ্যাভ্যাসে 'ফতোয়া' ও SIR নিয়ে বিজেপিকে কড়া বার্তা মমতার

নোটবন্দির পর ভোটবন্দি ! খাদ্যাভ্যাসে 'ফতোয়া' ও SIR নিয়ে বিজেপিকে কড়া বার্তা মমতার
মমতার কটাক্ষ, এরপর মানুষকে করবে ঘরবন্দি, জেলবন্দি, আর নিজেরা লুটেপুটে খাবে ! আসলে এই সব পদক্ষেপের আড়ালে রয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার গভীর চক্রান্ত ।
Published : March 29, 2026 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: ভোটের মুখে রাজনৈতিক পারদ যত চড়ছে, ততই তীব্র হচ্ছে আক্রমণের সুর । জঙ্গলমহলের মাটি থেকে ফের কেন্দ্র ও বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার বাঁকুড়ার রাইপুরে সবুজ সংঘ ক্লাবের মাঠের জনসভা থেকে তিনি একযোগে 'ভোটবন্দি', এসআইআর (SIR) এবং খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুললেন ।
সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজেপির নীতির কড়া সমালোচনা করে মমতার কটাক্ষ, "আগে নোটবন্দি হয়েছিল, এখন করছে ভোটবন্দি । এরপর মানুষকে করবে ঘরবন্দি, জেলবন্দি ! আর নিজেরা লুটেপুটে খাবে !" তাঁর অভিযোগ, এই সব পদক্ষেপের আড়ালে রয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার গভীর চক্রান্ত ।
এদিনের সভায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় এসআইআর (SIR) ইস্যু । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, যা সরাসরি নাগরিক অধিকারের উপর আঘাত । কেন্দ্রকে নিশানা করে তাঁর প্রশ্ন, "কেন 1 কোটি 20 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হল ?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই ৷
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "সামনে থেকে পারছেন না, তাই আড়াল থেকে খেলা হচ্ছে ! ভাবছেন সামনে থেকে তো হচ্ছে না, পেছন থেকে খেলছেন, মেঘের আড়াল থেকে ! মেঘের আড়াল থেকে খেলতে গেলে, যখন বিদ্যুৎ আসবে না, ওই বিদ্যুতের ঝলকানিতে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে ! এটা মাথায় রাখবেন ।" তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ 'গণতন্ত্রের সর্বনাশ' ছাড়া আর কিছু নয় ।
শুধু ভোট বা নাগরিকত্ব নয়, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ নিয়েও সরব হন তৃণমূল নেত্রী । বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে খাদ্যাভ্যাসে 'ফতোয়া' জারির অভিযোগ তুলে তাঁর প্রশ্ন, "মাছ খাব কি খাব না, মাংস খাব কি খাব না, ডিম খাব কি খাব না-এগুলো ঠিক করে দেবে কারা ? মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে ?"
মমতার বক্তব্যে উঠে আসে পুষ্টির প্রসঙ্গও । তিনি বলেন, প্রান্তিক মানুষের কাছে ডিম, মাছ বা মাংস কেবল খাবার নয়, তা প্রয়োজনীয় পুষ্টির উৎস । সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে । রাইপুরের সভা থেকে ঐক্যের ডাকও দেন মুখ্যমন্ত্রী । ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বার্তা, "এই বিভাজনের রাজনীতির জবাব মানুষই দেবে, ইভিএমে বোতাম টিপেই ।"
জঙ্গলমহলের মাটি থেকে দেওয়া এই রাজনৈতিক বার্তা যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন করে উত্তাপ বাড়াবে, তা বলাইবাহুল্য ৷
