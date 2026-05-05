'জোর করে হারানো হয়েছে', দেশজুড়ে INDIA-কে শক্তিশালী করার বার্তা মমতার

মমতা এও বলেন, জীবনে এমন ভোট কখনও দেখিনি ৷ ভোটের এই সন্ত্রাস সব সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে গেছে ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 5 মে: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির জন্য কমিশন ও বিজেপিকে দায়ী করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একই সঙ্গে এও জানালেন, এভাবে ভোট লুট তিনি বরদাস্ত করবেন না, বরং ইন্ডি জোটকে শক্তিশালী করে বিজেপির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে পালটা আন্দোলনের বার্তা দিলেন তিনি৷

তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করেই বিজেপি গণতন্ত্রকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে । এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানান মমতা । তাঁর কথায়, "জীবনে এমন ভোট দেখিনি । ভোটের এই সন্ত্রাস সব সন্ত্রাসকে ছাপিয়ে গেছে ।"

এরপরই বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডি ব্লককে শক্তিশালী করার বার্তা দিয়ে তৃণমূল নেত্রী বলেন, "গণতন্ত্রের ওপর এই আঘাত রুখতেই এবার দেশজুড়ে ইন্ডিয়া ব্লককে শক্তিশালী করতে হবে ।" একই সঙ্গে তিনি জানান, অখিলেশ যাদব শীঘ্রই কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করবেন । মমতা এও জানান, কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ 'ইন্ডি' জোটের একাধিক নেতা তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছেন ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বক্তব্যে স্পষ্ট, লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব । বরং জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন করে ঝাঁপাতে চাইছেন মমতা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে মমতা বলেন, "জোর করে ক্ষমতা দখল করা যায় না। ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, একদিন এর জবাব দিতেই হবে ।"

একই সঙ্গে দাবি করেন, মহারাষ্ট্র, বিহার, হরিয়ানা- একাধিক রাজ্যেও একই কৌশলে জয় পেয়েছে বিজেপি, তবে বাংলায় তৃণমূল 'বাঘের মতো' লড়াই করেছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, "এই লড়াই ভবিষ্যতেও চলবে ।"

অতীতের কেন্দ্রীয় সরকারগুলির সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি বলেন, রাজীব গান্ধি থেকে মনমোহন সিং কিংবা অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলেও তিনি রাজনীতি দেখেছেন, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির মতো 'ভয়াবহ ও নজিরবিহীন' ঘটনা আগে দেখেননি । এখন দেখার, মমতার আনা 'গণতন্ত্রর হত্যা'র জবাবে পদ্মশিবির কী বলে !

