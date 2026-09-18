মুখ্যমন্ত্রীর 'আশীর্বাদ' নিয়ে নন্দীগ্রামে মনোনয়ন প্রত্যাহার মমতার প্রার্থী সঞ্চিতার

মুখ্যমন্ত্রীর 'আশীর্বাদ' নিয়ে নন্দীগ্রামে মনোনয়ন প্রত্যাহার মমতার প্রার্থী সঞ্চিতার
Mamata's candidate withdraws nomination in Nandigram : প্রতীক-পরিচয় সঙ্কটের মধ্যেই নন্দীগ্রামে নয়া সঙ্কটে মমতা তৃণমূল ! নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে লড়াইয়ের কোনও সুযোগ রইল না ৷
Published : September 18, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের আগেই বদলে গেল লড়াইয়ের আবহ ! তৃণমূলের নাম ও জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত শিবিরের টানাপড়েনের মধ্যেই আচমকা নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী পদ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে । এদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনও অতিক্রান্ত হওয়ায় নন্দীগ্রামে আর প্রার্থী দিতে পারবে না কালীঘাট তৃণমূল ৷ যা রাজ্য রাজনীতির সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুরে প্রথমে জানা যায়, নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছেন কালীঘাট তৃণমূলের নন্দীগ্রাম প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে । সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী । শুক্রবারের সেই সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছিল নতুন জল্পনা । তবে সঞ্চিতার ঘনিষ্ঠ মহলের তরফে প্রথমে দাবি করা হচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি আশীর্বাদ নিতেই গিয়েছিলেন । কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরেই জানা যায়, মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলেন সঞ্চিতা ৷ কী কারণে এই প্রার্থীপদ প্রত্যাহার, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি ৷
নন্দীগ্রাম আসনে কালীঘাট শিবিরের প্রার্থী হিসেবে গত 13 সেপ্টেম্বর সঞ্চিতার নাম ঘোষণা হয়েছিল । অন্য দিকে ঋতব্রত শিবিরও এই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে মহম্মদ এতেশামুল হককে । ফলে একই দলের দুই গোষ্ঠীর দুই প্রার্থীকে ঘিরে নন্দীগ্রামের লড়াই এমনিতেই আলাদা মাত্রা পেয়েছিল । তার উপর নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্তে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং জোড়াফুল প্রতীক আপাতত দুই শিবিরের কাছ থেকেই সরিয়ে রাখা হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে কালীঘাট শিবিরের প্রার্থী নবান্নে গিয়ে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করায় প্রশ্ন উঠছিল, ভোটের ময়দানে সঞ্চিতা শেষ পর্যন্ত কোন পরিচয়ে লড়বেন এবং তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানই বা কী থাকবে ? তবে সে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার বিকেলে যে ভাবে ভোটের লড়াই থেকে মমতার প্রার্থী নন্দীগ্রামের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন তা যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামে বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রার্থী করেছে হাসিরানি রথকে । তিনি প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা । চন্দ্রনাথ ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী । ফলে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে বিজেপির প্রচারে আবেগের একটি মাত্রাও যুক্ত হয়েছে । 6 অক্টোবরের ভোটকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে । কালীঘাট তৃণমূলও নিজেদের মতো নন্দীগ্রামে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রীর 'আর্শীবাদ' নেওয়ার পর সঞ্চিতা ভোটের ময়দান থেকে সরে দাঁড়ানোয় বিধানসভা ভোটের পর নন্দীগ্রামের মতো হটস্পটে মমতা শিবির কার্যত প্রার্থীহীন হয়ে পড়ল ।
যার নিট ফল, এক দিকে জোড়াফুল নেই, অন্য দিকে পুরনো দলীয় নামও নেই । নতুন নাম-প্রতীক হাতে পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নন্দীগ্রামে প্রার্থীও সরে গেলেন। ফলে 6 অক্টোবরের ভোটের আগে মমতা শিবিরের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, প্রার্থী কেন সরে গেলেন, আর এই সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক অভিঘাত কত দূর গড়াবে? উত্তর আপাতত সঞ্চিতার কাছেই ।