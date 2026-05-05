কমিশন 'খলনায়ক'! বাঘের মতো লড়াইয়ের বার্তা মমতার, আক্রান্ত এলাকায় যাবে প্রতিনিধি দল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 5, 2026 at 5:42 PM IST

কলকাতা, 5 মে: ফল ঘোষণার পর রাজ্য রাজনীতিতে যখন তুমুল আলোড়ন, তখনই মুখ খুলে বিস্ফোরক অভিযোগে সরব হলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনকে তিনি আখ্যা দিলেন 'বাংলার কালো ইতিহাস' এবং 'গণতন্ত্রের নৃশংস হত্যা' হিসেবে । সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে 'খলনায়ক' আখ্যা দিয়ে তাঁর দাবি, "আমরা হারিনি, হারানো হয়েছে ৷"

মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, "এটা কোনও সাধারণ রাজনৈতিক পরাজয় নয়, এটা মানুষ হিসেবে আমাদের ওপর চরম আক্রমণ । গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে ৷"

তাঁর দাবি, ভোটের আগে থেকে কমিশনকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে থানার ওসি, আইসি থেকে জেলার এসপি, ডিএম-দের মতো প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল কমিশন ৷ এমনকী ভোটগণনা কেন্দ্র দখল থেকে শুরু করে দলীয় কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ এনে মমতার দাবি, সবটাই পরিকল্পিত সন্ত্রাস ।

ফল প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের একাধিক পার্টি অফিস জোর করে দখল করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এমনকি, কলকাতার বুকে তৃণমূল ভবন দখলের চেষ্টা এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে ইট-পাথর ছোঁড়ার ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি ।

নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর অভিযোগ , "দিল্লির কন্ট্রোল রুম থেকে ভোটগণনা কেন্দ্র কার্যত হাইজ্যাক করা হয়েছে ।" কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বদলে 'দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে মমতার দাবি, "অন্তত 100টি আসনে জোর করে হারানো হয়েছে ।" ভবানীপুর কেন্দ্রের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গণনার মাঝপথে তাঁকে জোর করে বের করে দেওয়া হয় । এমনকী কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য চেয়েও তিনি পাননি বলে অভিযোগ ৷

ভোট পরবর্তী হিংসা পরিস্থিতিতে দলের কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে এবং প্রকৃত তথ্য সামনে আনতে 10 সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছেন মমতা । সেই কমিটিতে পাঁচ জন সাংসদও রয়েছেন । খুব শীঘ্রই তারা রাজ্যের আক্রান্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

মহারাষ্ট্র, বিহার, হরিয়ানা-সহ অন্যান্য রাজ্যেও বিজেপি একই কায়দায় জয়লাভ করেছে অভিযোগ করে মমতা বলেন, সেই সব রাজ্যে বিরোধীরা সেভাবে লড়াই করতে না পারলেও, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস 'বাঘের মতো' লড়াই করেছে এবং আগামী দিনেও সেই লড়াই অব্যাহত থাকবে । জোর করে দলের কর্মীদের বিজেপিতে যোগদান করানোর চেষ্টাও চালানো হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।

