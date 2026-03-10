'জ্ঞানেশ কুমার পালিয়েছেন, আদালতেও জয় !' অভিষেকের অনুরোধে 5 দিনে ধরনা তুললেন মমতা
সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের জয় হয়েছে বলে দাবি মমতা ও অভিষেকের ৷ সেই কারণেই ধরনা প্রত্যাহার বলে ঘোষণা তৃণমূল সুপ্রিমোর ৷
Published : March 10, 2026 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে একতরফা নাম বাতিলের প্রতিবাদে পাঁচদিন মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার সন্ধেবেলা সেই ধরনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দেওয়ার পর, এ দিন দ্বিতীয়বারের জন্য তৃণমূল নেত্রীকে ধরনা তোলার অনুরোধ জানান অভিষেক ৷ তারপরেই সন্ধেবেলা ধরনা প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন মমতা ৷
ধরনা তুলে নেওয়া নিয়ে এ দিন তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, "আপাতত এই কর্মসূচি সমাপ্তি ঘোষণা হলেও, সাধারণ মানুষের অসুবিধা নিয়ে এই যে লড়াই, তা চলবে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় পার্টি অফিস থেকে গোটা বিষয়ে নজর রাখবেন ৷ ফলে আজ পঞ্চম দিনে ধরনা কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করলাম ৷ যেহেতু আদালতে (সুপ্রিম কোর্টে) সামান্য হলেও বিচার পাওয়া গিয়েছে ৷ বিচারের জন্য দরজা খুলেছে ৷ অভিষেকের প্রস্তাব অনুযায়ী, এই সভার মানুষজনের অনুমতি নিয়ে আমি কি ধরনা তুলতে পারি !"
মুখ্যমন্ত্রীর কথা অনুযায়ী, "আমাদের পিটিশন অনুযায়ীই নির্দেশগুলি হয়েছে ৷ পর্যবেক্ষণগুলিও আমরা জেনেছি ৷ নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরেও সুপ্রিম কোর্টের হাতেই মামলা থাকবে ৷ এখন নির্বাচন ঘোষণা করে দিলেও ভাববেন না, যে আপনার সুযোগ নেই ৷ ওঁরা (আদালত) বলেছে, ভোটের আগের দিন পর্যন্ত যদি কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে, আমাদের কাছে আসবেন ৷ আমরা 'স্পেশ্যাল কেস' হিসাবে এটা দেখব ৷"
অন্যদিকে, এ দিন এসআইআর-এ ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে 'জয়' হিসাবে দেখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট আমাদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়েছে ৷" পাশাপাশি, জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে না-পেরে, জ্ঞানেশ কুমার ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছেন ৷"
এ দিন ধর্নামঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর (SIR) মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে ৷ গায়ের জোরে এবং বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে প্রকৃত ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছিল ৷ তাঁদের আপিল করার কোনো সুযোগ রাখা হচ্ছিল না ৷ সুপ্রিম কোর্ট এ দিন এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করেছে ৷"
অভিষেক আরও বলেন, "যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা যাতে পুনরায় আবেদন করতে পারেন, তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি-সহ একাধিক প্রাক্তন বিচারপতিদের নিয়ে একটি অ্যাপিলিয়েট ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ গঠনের জন্য নির্বাচন কমিশন এবং কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ একই সঙ্গে, নির্বাচন কমিশনের অ্যাপে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি এবং জুডিশিয়াল অফিসারদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে না-দেওয়ার কারণে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে আদালত ৷"
অভিষেক বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, বাংলার কেস, স্পেশাল কেস হিসাবে বিবেচনা করা হবে ৷ নির্বাচনের একদিন আগেও যদি কোনো সমস্যা হয়, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য সুপ্রিম কোর্ট আছে ৷"
এরপরেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরনা প্রত্যাহারের আবেদন জানান অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "আপনি যে দাবি নিয়ে ধর্নায় বসেছেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত তাকে মান্যতা দিয়েছে ৷ এটাই বাংলার জয় ৷ এখনও প্রায় 50-55 দিনের লড়াই বাকি ৷ আগামী 30 এপ্রিল পর্যন্ত এই লড়াই চলবে ৷ বাংলার 10 কোটি মানুষের স্বার্থে আপনাকে সুস্থ থাকতে হবে ৷ তাই আমাদের আবেদন, আপনি এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করুন ৷"
অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষও এ দিন নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কটাক্ষ করেন ৷ তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, তাঁদের হেনস্তা করতে ভ্যানিশ কুমার যা-যা করছিলেন, আজ সুপ্রিম কোর্ট আবার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে এবং নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, এসআইআর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আপত্তি করছেন, তাকে মান্যতা দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ সেই নির্দেশ অনুযায়ী কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে যদি বাদ দিতে হয়, তার কারণ কমিশনকে জানাতে হবে ৷ শুধু তাই নয়, এবার এসআইআর নিষ্পত্তিতে ট্রাইব্যুনালের কথাও চলে এল ৷ সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের প্রতি পূর্ণ অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ৷"