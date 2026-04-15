মমতার নববর্ষের শুভেচ্ছাতেও নিশানায় 'দিল্লির জমিদার'রা, জোড়াফুলে ভোটের আর্জি

মমতার নববর্ষের শুভেচ্ছাতেও নিশানায় 'দিল্লির জমিদার'রা, জোড়াফুলে ভোটের আর্জি
Published : April 15, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: আজ পয়লা বৈশাখ, বাংলার শুভ নববর্ষ । নতুন বছরের এই পুণ্যলগ্নে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটের আবহে কেবল শুভেচ্ছাবার্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকলেন না তৃণমূল সুপ্রিমো । উৎসবের এই আবহের মাঝেই রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে কড়া রাজনৈতিক বার্তাও দিলেন তিনি ।
সোশাল মিডিয়া পোস্ট এবং একটি বিশেষ ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে তিনি সরাসরি নিশানা করেছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে । 'দিল্লির জমিদার'দের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ তোলার পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে ভোট দেওয়ার জোরালো আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
বুধবার সকালে নিজের ফেসবুক পেজে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা 'এসো হে বৈশাখ...' উদ্ধৃত করে রাজ্যবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি লেখেন, নতুনের এই আবাহনে প্রতিটি প্রাণ পবিত্রতায় ভরে উঠুক এবং সকলের জীবন গ্লানিমুক্ত হোক । বাংলা চিরকালই শিল্প, সংস্কৃতি এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অনন্য পীঠস্থান বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বর্তমানে কিছু অশুভ শক্তি এই সম্প্রীতির বাংলাকে কলুষিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে । দিল্লির জমিদাররা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তথা ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে বলে সরব হন তিনি ।
রাজ্যের সকল প্রান্তের মানুষকে হৃদয়ের অন্তর থেকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভনন্দন। এই নবীন ঊষালগ্নে আপনাদের প্রত্যেকের জীবন হয়ে উঠুক গ্লানিমুক্ত। নতুনের এই আবাহনে প্রতিটি প্রাণ পবিত্রতায় ভরে উঠুক।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 15, 2026
আমাদের বাংলা যেমন শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান, তেমনই সর্বধর্ম সমন্বয়ের পীঠস্থান। কিছু… pic.twitter.com/JXf0IcZovn
ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণের সুর ছিল আরও চড়া । তিনি জানান, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই এখন প্রধান লক্ষ্য । 32 লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছিল বলে অভিযোগ করে মমতা বলেন, "আমরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে এই 32 লক্ষ বাদ পড়া নাম আবার ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছি ।" ভোটাধিকার হারানোর আতঙ্কে বা নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার ভয়ে যে সকল মানুষ নিজেদের শেষ করার পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, একটি পরিবারের চারজনের ভোট থাকলে একজনের কেড়ে নেওয়া হবে, এমন অবিচার বাংলা কিছুতেই মেনে নেবে না ।
পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী । তিনি মনে করিয়ে দেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাংলার মানুষের কল্যাণে রাজ্য সরকার প্রায় 105টি সামাজিক প্রকল্প (সোশাল স্কিম) চালু করেছে, যার সুবিধা রাজ্যের আপামর জনসাধারণ পাচ্ছেন । অন্যদিকে, বিরোধী দল বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে 'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন' এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে বা চমকে বাংলার মানুষকে দমানো যাবে না ।
রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে দলীয় কর্মী-সমর্থক ও রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্যে রক্তপাত, সামম্প্রদায়িক হিংসা বা সন্ত্রাসের কোনও স্থান নেই বলে মন্তব্য করে তিনি নির্বাচনকে 'গণতন্ত্রের উৎসব' হিসেবে পালন করার ডাক দেন । বাংলার সংস্কৃতি ও সম্প্রীতি রক্ষার্থে রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রেই জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "294টি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রার্থীই দাঁড়ান না কেন, মনে রাখবেন ভোটটা আমাকেই দিচ্ছেন ।" কোনও অপপ্রচারে কান না-দিয়ে সকালে গণতান্ত্রিক উৎসবের মেজাজে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।