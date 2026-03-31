পাপীদের থেকে ক্যাশ নেবেন না, চরিত্র নষ্ট হবে ! গড়বেতায় কর্মীদের 'সতর্ক' করলেন মমতা

পাপীদের থেকে ক্যাশ নেবেন না, চরিত্র নষ্ট হবে ! গড়বেতায় কর্মীদের 'সতর্ক' করলেন মমতা
মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ভোটের তিন মাস আগে চালাকি করে এসআইআর করা হয়েছে । তৃণমূল লড়াই না-করলে পাঁচ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেত ৷
Published : March 31, 2026 at 5:11 PM IST
গড়বেতা, 31 মার্চ: আকাশের মুখভার, সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টির আশঙ্কা । যে কারণে মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্মসূচি সেরে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ও গড়বেতার জনসভায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে বিজেপির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ, একাধিক ইস্যুতে কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোমবারই দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে নারায়ণগড়ের সভা থেকে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । এ দিনও সেই সুর বজায় রেখে তিনি স্পষ্ট বলেন, "এলাকায় কোনওভাবেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কুপ্রভাব পড়তে দেওয়া যাবে না । সবাইকে একসঙ্গে চলতে হবে ।" দলীয় ঐক্যের উপর জোর দিয়ে তিনি কর্মীদের সতর্ক করেন, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব যেন সংগঠনের ক্ষতি না করে ।
তবে এ দিনের সভার মূল আকর্ষণ ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁর 'ক্যাশ' ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ । গড়বেতার মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, "যতই দাও ক্যাশ, যতই দাও নোট, পাবে নাকো ভোট ।" তাঁর দাবি, এই টাকা 'পাপীদের টাকা'। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, "ওই নোট নেবেন না । নিলে সারা জীবন পস্তাতে হবে । এমন কিছু করবেন না যাতে চরিত্র নষ্ট হয়, আদর্শ নষ্ট হয় ।"
এর পাশাপাশি অতীতের প্রসঙ্গ টেনে গড়বেতা অঞ্চলের মাওবাদী সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, "এই এলাকায় শান্তি আমরাই ফিরিয়ে এনেছি । বিজেপিকে এনে আবার বন্দুকের রাজনীতি ফিরতে দেবেন না ।" তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, নিরাপত্তা ও শান্তির প্রশ্নকে সামনে রেখেই ভোটের লড়াইয়ে নামতে চাইছে শাসকদল ।
এনআরসি প্রসঙ্গেও কেন্দ্রকে নিশানা করেন তিনি । বলেন, "তৃণমূলকে ভোট দিন । বিজেপিকে ভোট দিলে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে । আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না ।" একই সঙ্গে আশ্বাস দেন, তাঁদের সরকার থাকলে রাজ্যে কোনওভাবেই এনআরসি বা ডিটেনশন ক্যাম্প চালু হতে দেওয়া হবে না ।
এসআইআর নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর অভিযোগ, "ভোটের তিন মাস আগে চালাকি করে এসআইআর করা হয়েছে । আমরা লড়াই না করলে পাঁচ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যেত ।" এই ইস্যুতেও দলীয় কর্মীদের সতর্ক থেকে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি ।
সভা থেকে নতুন প্রকল্পের ইঙ্গিতও দেন মমতা । জানান, 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' কর্মসূচির মাধ্যমে বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবে চিকিৎসা পরিষেবা । শুধু চিকিৎসক বা নার্স নয়, এক্স-রে মেশিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষার সরঞ্জামও পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি ।
প্রসঙ্গত, টানা বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে এ দিন তৃণমূল নেতৃত্ব কিছুটা চিন্তিত ছিল । সেই কারণেই নির্ধারিত সময়ের আগেই দুই সভা শেষ করে হেলিকপ্টারে করে বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে সভা সেরে রাতে দুর্গাপুরে থাকার কথা রয়েছে তাঁর ।
