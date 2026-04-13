চায়ে কিছু মিশিয়ে অজ্ঞান করাতে পারে ! ভোট-পরবর্তী পাহারা নিয়ে কর্মীদের সতর্কবার্তা মমতার

চায়ে কিছু মিশিয়ে অজ্ঞান করাতে পারে ! ভোট-পরবর্তী পাহারা নিয়ে কর্মীদের সতর্কবার্তা মমতার
কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রথ টানার আগে যেমন রাস্তা পরিষ্কার করা হয়, তেমন ভোট দিতে যাওয়ার সময় বাধা এলে ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করে দেবেন ৷
Published : April 13, 2026 at 4:34 PM IST
গলসি, 13 এপ্রিল: ভোটের ময়দানে লড়াই যত তীব্র হচ্ছে, ততই বাড়ছে সতর্কতার সুর। পূর্ব বর্ধমানের গলসিতে জনসভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ,ভোটের পরে পাহারায় থাকাকালীন কেউ কিছু খেতে দিলে খাবেেন না, এমনকি এক কাপ চাও নয় ! কারণ, "খাবারে কিছু মেশানো থাকতে পারে, অজ্ঞান হয়ে গেলেই বিজেপি ছক্কা মেরে দেবে ।"
সোমবার গলসি ও আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অলোক মাঝি ও শ্যামাপ্রসন্ন লোহারের সমর্থনে রঘুনাথপুর জঙ্গলমহল মাঠে সভা করেন মমতা । শুরু থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সুরে কথা বলেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, বাংলাকে দখল করতে নানা কৌশল নিচ্ছে বিজেপি, এমনকি তাঁর মনোনয়ন জমা দিতেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল ।
মমতার কথায়, "আমার মনোনয়নের দিনেও চার ঘণ্টা ধরে আটকে রাখা হয়েছিল । তর্ক-বিতর্কের পর জমা নিতে বাধ্য হয় । এরা বাংলার লজ্জা ।" এই অভিযোগের পাশাপাশি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও তুলে ধরেন তিনি ।
ভোটের দিন ও তার পরে কর্মীদের কীভাবে সতর্ক থাকতে হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত নির্দেশ দেন তৃণমূল নেত্রী । তিনি বলেন, "ভোট হয়ে গেলে বুথ পাহারা দিতে হবে । কেউ চা বা খাবার দিলে খাবেন না । তাতে কিছু মিশিয়ে দিতে পারে । আপনারা অজ্ঞান হয়ে গেলে সুযোগ নেবে বিজেপি ।"
শুধু তাই নয়, ভোট দিতে যাওয়ার সময় বাধা এলে কী করতে হবে, সেই দাওয়াইও দেন তিনি । জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উদাহরণ টেনে বলেন, "যেমন রথ টানার আগে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়, তেমনই কেউ বাধা দিলে ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করে ভোট দিতে যাবেন ।" তাঁর এই মন্তব্যে রাজনৈতিক বার্তার পাশাপাশি প্রতীকী প্রতিবাদের আহ্বানও স্পষ্ট ।
বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, "দিল্লি কা লাড্ডুদের বাংলায় কোনও জায়গা নেই । বাংলা দখলের জন্য ওরা বাইরে থেকে লোক আনতে চাইছে ।" তিনি আরও দাবি করেন, SIR-এর নামে বড়সড় 'স্ক্যাম' চলছে এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন ।
ইভিএম নিয়েও সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী । বুথ স্তরে নজরদারি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, "প্রত্যেকটা মেশিন ভালো করে দেখবেন । কোথাও খারাপ হলে নতুন মেশিন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন । যাতে আপনার ভোট লুঠ না হয় ।" এই নির্দেশে কর্মীদের মধ্যে বুথ স্তরে নজরদারি বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে।
এদিনের সভা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিনামূল্যে রেশন পরিষেবার কথাও তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি দাবি করেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছেন।
সব মিলিয়ে, গলসির সভা থেকে মমতার বার্তা স্পষ্ট, এই নির্বাচন শুধু ভোট নয়, 'রাজনৈতিক যুদ্ধ'। আর সেই যুদ্ধে জিততে গেলে কর্মীদের সতর্ক, সংগঠিত ও সক্রিয় থাকার উপরেই জোর দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী ।
