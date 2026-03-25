কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করলে...! ময়নাগুড়িতে মমতার কণ্ঠে হুঁশিয়ারির সুর

কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করলে...! ময়নাগুড়িতে মমতার কণ্ঠে হুঁশিয়ারির সুর
প্রার্থীদের সতর্ক করে মমতা মনোনয়ন পেশের সময় আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, চক্রান্ত করে মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে ৷
Published : March 25, 2026 at 2:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 25 মার্চ: ময়নাগুড়ি থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল প্রার্থী রামমোহন রায়ের সমর্থনে প্রচার সভায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি ৷ ফের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে এনআরসি হতে দেবেন না ৷ দলের প্রার্থীদের সতর্ক করে তৃণমূল নেত্রী মনোনয়ন পেশের সময় আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, চক্রান্ত করে মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে ৷ পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারির সুরে বার্তা দিতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে ৷
বুধবার ময়নাগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্দেশে মমতা বলেন, "আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শ্রদ্ধা করি । তবে মনে রাখবেন । ম্যানপাওয়ার ইজ দ্য রিয়েল পাওয়ার । দিল্লিতে কাল উলটে যাবে ৷ এমন পরিস্থিতি হয়েছে । আপনারা আপনাদের কাজ সম্মানের সঙ্গে করুন ৷" এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বলেন, "আপনারা বিজেপির পোলিং এজেন্ট হয়ে গেলে আমাদের মা-বোনেরা এর উত্তর দিয়ে দেবে ৷"
এদিন ফের কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, "বিজেপি পার্টি ভ্যানিশ পার্টি । কখনও শুনেছেন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপির সিল আছে ? এদের গলার দড়ি দিয়ে মরা উচিত । এই লজ্জা ঢাকার জায়গা নেই ।" তাঁর কথায়, "সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট মধ্যরাতে বেরিয়েছে । একদিকে মধ্যরাতে স্বাধীনতা এসেছিল । আমাদের গর্বের কথা । এখন মানুষের সংবিধান মানছে না, কাল বলবে এনআরসি করবে । আমি বেঁচে থাকতে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না । আগামী প্রজন্মও এটা করতে দেবে না ।"
তৃণমূল নেত্রীর দাবি, "চা-বাগানে চা-পাট্টা চাইলে জোড়া ফুল চাই, চা-বাগান খোলা রাখতে চাইলে তৃণমূল কংগ্রেস চাই । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসকে চাই । মেয়েদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চিরকাল চলবে । বিহারের নির্বাচনের আগে আট হাজার দিয়েছিল, আর এখন তোমার দেখা নাই । অন্য রাজ্যে আমাদেরটা টুকলিও করতে পারেনি ।"
রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে মমতা আরও বলেন, "স্বাস্থসাথীতে নয় কোটি মানুষকে পরিষেবা দিই আমরা । আর আয়ুষ্মান স্কুটার থাকলে পাবেন না । ছাদ থাকলে পাবেন না । সব ফ্রি রেশন রাজ্য সরকারের টাকায় দিই । মিথ্যা কথা বলে ওরা প্রচার করে । ওরা মানুষের জীবন কাড়ে, আমরা জীবন ফিরিয়ে দিই ।" সাম্প্রতিক রান্নার গ্যাসের সংকটের কথা তুলে ধরেও কেন্দ্রকে বিঁধেছেন মমতা ৷
এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার নানা কাজ করেছে বলে দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী ৷ তিনি বলেন, "ময়নাগুড়ি আমার প্রিয় জায়গা । আপনারা চেয়েছিলেন ময়নাগুড়ি পুরসভা হোক ৷ তাই আমি পুরসভা গঠন করে দিই । জল্পেশ শিব মন্দিরকে প্রণাম জানাই । পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে স্কাইওয়াক তৈরি করে দিয়েছি । আইআইটি কলেজ করেছি, গ্রামীণ হাসপাতালে 100 বেড করা হয়েছে । ময়নাগুড়িতে 163 কোটি টাকা খরচ করে পানীয় জল প্রকল্প করা হয়েছে । আমরা সবার ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেব । রেলওয়ে স্টেশন থেকে ময়নাগুড়ি, চ্যাংড়াবান্ধার রাস্তার মানোন্নয়ন হয়েছে 11 কোট টাকা খরচ করে । জর্দা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করেছি । 24 হাজার কোটি টাকা জেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।"
ছাব্বিশের নির্বাচনে ভোট প্রার্থনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কেন ভোট দেবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ? কেন ভোট দেবেন না বিজেপিকে ? নোটবন্দির কথা মনে আছে ? বিজেপি হিংসুটের দল । মহিলাদের নাম কেটে দিয়েছে । যাঁরা শ্বশুড় বাড়ি গেছে তাঁদের নাম বাদ গেছে । অনেক রাজবংশীর নাম বাদ গেছে । SIR-এর লাইনে 220 জন মারা গেছেন ৷ তাঁদের আত্মা কাঁদছে ৷ বিজেপি এর জবাব তোমাদের দিতে হবে । এতদিন এই মাটিতে বাঁচবার পর, তোমরা আমাদের প্রমাণ দিতে হবে বলছো । আগে তোমরা প্রমাণ করো তোমরা এই দেশের নাগরিক কি না । ওরা আমার সব কেড়ে নিয়েছে ৷ তবে আমার হাতে মানুষ আছে ।"
মমতার কথায়, "নির্বাচনের পর পোস্টার লাগিয়ে ওদের বলতে হবে আমি বিজেপি করি না । অসমে অনেক মনোনয়ন রিজেক্ট করেছে । সব প্রার্থীরা সঙ্গে আইনজীবী নিয়ে যাবেন, যাতে রিজেক্ট করতে না-পারে । ওরা অনেক প্ল্যানিং করেছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোকে বিহারের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য । আমি জেনে গেছি । গর্জন করেছি । এই লড়াই-এ পাশে ছিলেন আপনারা, কৃতিত্ব আপনাদের ।"
মানুষের উদ্দেশে মমতার আর্জি, "কেউ টাকা দিয়ে কিনে নিতে চাইলেও ভোট তৃণমূলকেই দেবেন ।"