নরেন্দ্র মোদির সরকার ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি মমতার

শনিবার কলকাতার ধরনা মঞ্চ থেকে এই হুঁশিয়ারি দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোদির সরকার ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি মমতার
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 7:38 PM IST

কলকাতা, 7 মার্চ: কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ শনিবার কলকাতার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন৷ সরাসরি আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় প্রশ্ন তোলেন, "এত অহংকার কীসের আপনাদের?" এর পরই তিনি কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি৷ মমতা মন্তব্য করেন, এই সরকার এখন টিমটিম করে জ্বলছে এবং মূলত চন্দ্রবাবু নায়ডুর দাক্ষিণ্যেই কোনোক্রমে টিকে রয়েছে। এরপরই কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে তিনি জানান, বেশি বাড়াবাড়ি করলে দিল্লির এই সরকার ফেলে দেওয়া হবে।

শনিবার ধরনা মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উল্লেখ্য, 2014 সালে প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন নরেন্দ্র মোদি৷ সেবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ ফলে সেই সময় সরকার চালাতে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-র শরিকদের উপর নির্ভর করতে হয়নি বিজেপিকে৷

2019 সালেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ সেবারও তিনশোর বেশি আসনে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয় বিজেপি৷ প্রধানমন্ত্রিত্বের দ্বিতীয় দফাতেও শরিকদের উপর নির্ভর করতে হয়নি নরেন্দ্র মোদিকে৷ কিন্তু 2024 সালে তিনি যখন দেশের প্রথম অংকগ্রেসী নেতা হিসেবে টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন, সেই সময় পরিস্থিতি 2014 ও 2019-এর চেয়ে একেবারে বদলে যায়৷

চব্বিশে বিজেপি পেয়েছে 240টি আসন৷ তারা এবার একক বৃহত্তম দল৷ শরিকদের নিয়েই লোকসভায় ম্যাজিক ফিগার 272 আসন পার করে এনডিএ৷ ফলে এবার বিজেপিকে শরিকদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে৷ সেই শরিকদের মধ্যে অন্যতম এন চন্দ্রবাবু নায়ডুর দল তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)৷ যাদের সাংসদ সংখ্যা 16৷ তারা সরে গেলে সরকার না-পড়লেও পরিস্থিতি টলমল হয়ে যাবে৷ কারণ, এনডিএ-র মোট সদস্য 293৷ টিডিপি সরে গেলে হবে 277৷ অর্থাৎ ম্যাজিক ফিগারের থেকে পাঁচজন বেশি সাংসদ থাকবে এনডিএ-র কাছে৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, এই অঙ্ক কষেই এদিন কেন্দ্রে মোদির সরকার ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷

অন্যদিকে, রাজ্যের সদ্য বদল হওয়া রাজ্যপাল ইস্যু নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার বিদায়ী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের জায়গায় তামিলনাড়ু থেকে আরএন রবিকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তকে তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি। নতুন রাজ্যপালকে 'বিজেপির প্যারেড করা ক্যাডার' বলে তোপ দাগেন মমতা। পাশাপাশি, আনন্দ বোসকে কেন মেয়াদ শেষের আগেই সরানো হল, সেই বিষয়ে এক গভীর রহস্যের ইঙ্গিত দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেন, "কেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে সরানো হয়েছে, তার সব কারণ আমি জানি। তবে আমি এখন সেটা প্রকাশ্যে বলব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওঁকে রীতিমতো থ্রেট বা হুমকি দেওয়া হয়েছে।" তাঁর অভিযোগ, বিজেপি তাদের নিজেদের নিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে বা পুরো মেয়াদ শেষ করতে দেয় না। এর আগে জগদীপ ধনকড়ের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, এবার আনন্দ বোসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল বলে তিনি দাবি করেন।

এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে ধরনায় বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেও বহু সাধারণ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই বঞ্চনার ক্ষোভ থেকেই তাঁর এই লাগাতার অবস্থান, যা শনিবারের এই নানা বিস্ফোরক মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিকে আরও বেশি সরগরম করে তুলল।

