দলে থেকে দলকে আঘাত ! বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ককে সাসপেন্ডের হুঁশিয়ারি মমতার

দলে থেকে দলকে আঘাত ! বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ককে সাসপেন্ডের হুঁশিয়ারি মমতার
Published : April 5, 2026 at 4:17 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 5 এপ্রিল: সামশেরগঞ্জের জনসভা রবিবার যেন এক রাজনৈতিক বিস্ফোরণে পরিণত হল । তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উঠে শুধু ভোট চাওয়ার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, দলের অন্দরের 'বিদ্রোহ'র বিরুদ্ধে ফের কড়া বার্তা দিলেন ৷ গত কয়েকদিন ধরেই জেলাভিত্তিক নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে 'দলীয় কোন্দল'কে বরদাস্ত করা হবে না, বলে বার্তা দিচ্ছিলেন ৷ এবার মুর্শিদাবাদের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোর নিশানায় দলের বিদায়ী বিধায়ক মনিরুল ইসলাম ।
এদিন কৃষক বাজারের সভা থেকে তাঁর গর্জন, "মনোনয়ন না তুললে সাসপেন্ড, একেবারে সাসপেন্ড !" হুঁশিয়ারির সুর এতটাই চড়া যে, মঞ্চের সামনে থাকা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও স্পষ্ট ছড়িয়ে পড়ে চাপা উত্তেজনা । সঙ্গে সঙ্গেই জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি খলিলুর রহমানকে নির্দেশ, দলবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেই হবে ।
মমতার ভাষায়, "দলে থেকে দলকে আঘাত করবে, এটা কোনওভাবেই মেনে নেব না !" এ ব্যাপারে দল যে 'জিরো টলারেন্স' এর পথে হাঁটবে সেই বার্তা পরিষ্কার করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দরকার হলে বহিষ্কারও অনিবার্য ।
সূত্রের খবর, 2021 সালের ভোটে ফরাক্কায় জয়ের পর থেকেই মনিরুলকে ঘিরে নানা বিতর্ক । বিশেষ করে প্রশাসনিক দফতরে ভাঙচুরের অভিযোগে রাজ্য নেতৃত্বের বিরাগভাজন হন তিনি । সেই কারণেই দল এ বার মনিরুলকে টিকিট দেয়নি ৷ অন্যদিকে টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন 'বিদ্রোহী' মনিরুল । যার নিটফল, এদিন মঞ্চ থেকে সংশ্লিষ্ট নেতাকে তিরস্কার করেন মমতা । মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর মনিরুল প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে কিনা, তা নিয়ে সব মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে ৷ যদিও এদিন বিকেল পর্যন্ত এ ব্যাপারে মনিরুলের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ৷
মনিরুলকে কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের এ বারের প্রার্থী আমিরুলের হাত তুলে ধরে মঞ্চ থেকে জনতার উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, "ও কাজের ছেলে, ওকেই জেতাতে হবে ।" একই সঙ্গে সামশেরগঞ্জের প্রার্থী নূর আলমকেও সামনে এনে 'টিম তৃণমূল' এর শক্তি প্রদর্শন করেন তিনি । বার্তা, দলই শেষ কথা, ব্যক্তি নয় ।
এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও একহাত নেন মমতা । নাম না করেই কটাক্ষ, "একজন সব চক্রান্তের নাটের গুরু হয়ে বসে আছে !" তারপর ছড়ার সুরে রাজনৈতিক তির্যকতা আর ব্যঙ্গের মিশেলে বলেন, "ফরাক্কায় ভাঙন রোধে মোটা ভাইয়ের দেখা নাই…!"
এর পাশাপাশি ভোট প্রক্রিয়াতে কর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী ইভিএমে কারচুপি করতে পারে । তাই ইভিএম খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে, গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউন্টিং সেন্টার ছেড়ে যাওয়া যাবে না ।" একই সঙ্গে আবেদন, " বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না, হিংসায় জড়াবেন না ।"
শুধু সামশেরগঞ্জ নয়, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রেও জোর দিচ্ছে তৃণমূল। প্রার্থী শাওনি সিংহরায়ের সমর্থনে এদিন আলাদা সভা করেন মমতা । গতবার এই কেন্দ্রে জয় পেয়েছিলেন বিজেপির গৌরিশঙ্কর ঘোষ ৷
