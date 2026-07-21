ETV Bharat / politics

ইঁদুরের মতো লুকোই না, সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়ি! নবান্ন অভিযানের হুঁশিয়ারি মমতার

অভিষেকের বিরুদ্ধে একাধিক মামলার প্রসঙ্গ টেনে নেত্রী বলেন, "ভয় দেখানোর জন্য মামলা করা হচ্ছে । কিন্তু সত্যের সামনে কোনও মামলাই টিকবে না ।"

mamata banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 জুলাই: ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম 21 জুলাই । বিরোধী শিবিরে বসেই 'শহিদ দিবস' এর মঞ্চ থেকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত আন্দোলনের দামামা বাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সভা ভণ্ডুলের চেষ্টার অভিযোগ থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীদের উপর হামলা, প্রশাসনের ভূমিকা, দলত্যাগীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা - একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্যে শাসকদলকে আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী । একই সঙ্গে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, "আমরা ইঁদুরের মতো বালিশের খোলে লুকিয়ে থাকি না, সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি ।" আর সেই লড়াইয়ের পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে তিনি ঘোষণা করলেন নবান্ন, রাইটার্স এবং লালবাজার অভিযানের ।

বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে সভার শুরুতেই আগের রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন মমতা । তাঁর দাবি, পরিকল্পিতভাবে সভা পণ্ড করার চেষ্টা হয়েছিল । নেত্রীর অভিযোগ, "রাত 10টায় স্টেজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সাউন্ড সিস্টেমের তার কেটে দেওয়া হয়েছে । 600 জনের বাইক বাহিনী এনে সব তছনছ করার চেষ্টা হয়েছে ৷"

এতেই থামেননি তিনি । মালদা থেকে আসা কয়েকজন কর্মীকে মারধর, সাউন্ড সিস্টেম বসানোর কর্মীদের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগও তোলেন । তাঁর কথায়, "কারও কান ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারও মাথা ফাটানো হয়েছে । যাঁরা সাউন্ডবক্স লাগাচ্ছিলেন, তাঁদের হাত চিরে দেওয়া হয়েছে ।"

তাঁর বাড়ির সামনেও বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল বলে দাবি করেন তৃণমূল নেত্রী । তবে সুরে ছিল চ্যালেঞ্জ, "ওরা ভেবেছিল আমাকে আটকাবে । আমাকে আটকাতে গেলে প্ল্যান-এ নয়, প্ল্যান-বি, প্ল্যান-সি, প্ল্যান-ডি- সবই তৈরি থাকে ।"

এদিনের শহিদ সমাবেশের মঞ্চে মমতার বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে ছিল রাজ্যের প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র আক্রমণ । তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনের একাংশ এখন আর নিরপেক্ষ নেই । রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "এসপি-রা বিজেপির জেলা সভাপতি হয়ে গিয়েছেন, আইসি-রা ব্লক সভাপতি হয়ে গিয়েছেন ।" কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "এখন রাজ্যে লবডঙ্কার সরকার চলছে ।"

নির্বাচনের পর তৃণমূল কর্মীদের উপর লাগাতার হামলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর দাবি, 22 জন দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন, বহু মহিলার উপর অত্যাচার হয়েছে এবং হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "ভয় দেখানোর জন্য মামলা করা হচ্ছে । কিন্তু সত্যের সামনে কোনও মামলাই টিকবে না ।"

ক্ষমতা হারানোর পর দলবদল নিয়েও এ দিন স্পষ্ট অবস্থান নেন মমতা । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চাপে যাঁরা দল ছেড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে কার্যত দরজা বন্ধ করে দেওয়ার বার্তা স্পষ্ট করেছেন ৷ নেত্রীর কথায়, "যাঁরা ইডি, সিবিআই, সিআইডির ভয় পেয়ে নিজেদের বাঁচাতে চলে গিয়েছেন, তাঁদের আর প্রয়োজন নেই ।"

এরপরই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আবেগঘন বার্তা, "আপনারা ইঁদুরের মতো বালিশের খোলে লুকিয়ে থাকেন না । আমরা সুন্দরবনের বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করি ।"

আন্দোলনের পথে গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কাকেও গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল নেত্রী । তাঁর বক্তব্য, "সারা পশ্চিমবঙ্গকে জেল ঘোষণা করে দিলেও ভয় নেই । জেলে গেলে কর্মীরাই মালা পরিয়ে আপনাদের সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে আনবে ।"

বক্তৃতার শেষ পর্বে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখাও স্পষ্ট করে দেন মমতা। কর্মীদের উদ্দেশে 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে তিনি বলেন, "এ বার ব্যাট-বলের খেলা হবে ।" এরপরই বিজেপি সরকারকে সরাসরি হুঁশিয়ারি, "এরপর যদি আবার এদিক-ওদিক করার চেষ্টা হয়, তা হলে নবান্ন অভিযান হবে, রাইটার্স অভিযান হবে, লালবাজার অভিযান হবে ।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষমতা হারানোর পর প্রথম 21 জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতার এই ভাষণ শুধুমাত্র শহিদ স্মৃতিচারণ নয়, বরং বিরোধী রাজনীতিতে তৃণমূলের আগামী লড়াইয়ের রণকৌশল ঘোষণা । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সাংগঠনিক ভাঙনের মধ্যেও কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখা এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের বার্তা দেওয়াই ছিল এ দিনের বক্তৃতার মূল লক্ষ্য । 21 জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই সেই লড়াইয়ের ডাক দিয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী ।

TAGGED:

TMC JULY 21 RALLY
NABANNA ABHIJAN
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
WEST BENGAL BJP GOVERNMENT
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.