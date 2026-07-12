ঋতব্রত শিবিরকে সভার অনুমতি পুলিশের, ব্রাত্য কালীঘাট ! একুশের জট কি হাইকোর্টেই কাটবে ?
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে শহিদ দিবসে সভার অনুমতি পুলিশের ৷ মমতা-পন্থি তৃণমূল শিবির একুশে সভার অনুমতি না পাওয়ায় এখনও তাদের হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে ৷
Published : July 12, 2026 at 12:24 PM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ ঘিরে জোড়াফুল শিবিরের দু'পক্ষের টানাপড়েনের মাঝেই এবার সামনে এল পুলিশের ভূমিকা। প্রশ্ন উঠছে, 21-এর সভা করার ক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে অনায়াসে অনুমতি দিলেও, কালীঘাট শিবিরকে কেন ব্রাত্য রাখল লালবাজার ? এই পরিস্থিতিতে অনুমতির জট কাটাতে শেষমেশ কলকাতা হাই কোর্টের দরজাতেই কড়া নাড়তে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলকে। এখন আদালতের রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজনৈতিক মহল।
দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে একুশে জুলাই মানেই ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সমাবেশ। কিন্তু রাজ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বদলে গিয়েছে প্রশাসনিক সমীকরণ। পুলিশি টালবাহানার জেরে এবার আর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভার অনুমতি পায়নি কালীঘাট শিবির। উল্টে ওই এলাকা মাপজোক করতে যাওয়ায় কুণাল ঘোষ এবং দোলা সেনের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর পর্যন্ত দায়ের করেছে পুলিশ। তবে তৃণমূল নেত্রী আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অনুমতি মিলুক বা না মিলুক, দরকার পড়লে অল্প কর্মী-সমর্থক নিয়ে হলেও শহিদ দিবস পালন করবেন তিনি।
অন্যদিকে, পুলিশের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে ইতিমধ্যেই সভামঞ্চ বাঁধার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে বিদ্রোহী তৃণমূল শিবির। শনিবার কলকাতা বোটিং ক্লাবে দলীয় বৈঠক শেষে উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত জানান, পুলিশের অনুমতি তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, "আপাতত আমাদের প্রথম রাজনৈতিক লক্ষ্য 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালন। সেই উপলক্ষে ধর্মতলার জওহরলাল নেহরু রোডে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে কর্মসূচি আয়োজনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই প্রশাসনের আচরণে বিস্তর বদল এসেছে। একই দিনে একই কর্মসূচির জন্য নতুন বিরোধী দলনেতার শিবির যখন অনায়াসে মেয়ো রোডে সভা করার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে, তখন কালীঘাটকে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী জায়গায় সভার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।
সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বিদ্রোহী শিবিরের দিকে বিধায়কদের পাল্লা ভারী হলেও, প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "ওদের সঙ্গে 60 জন আর আমাদের সঙ্গে 20 জন বিধায়ক থাকতে পারে, কিন্তু বাংলার 41 শতাংশ মানুষের সমর্থন এখনও আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।" এই পরিস্থিতিতে পুলিশের অনুমতি না মেলায় এখন হাইকোর্টই কালীঘাটের শেষ ভরসা। আদালত শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে কালীঘাট শিবিরকে সভার অনুমতি দেয় কি না, সেদিকেই নজর সবার।