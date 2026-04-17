ভবানীপুরে ভোটযুদ্ধ: শেষ লগ্নে এবার নিজের কেন্দ্রে প্রচারে মমতা, মহামিছিল ছাব্বিশে
ভবানীপুর বিধানসভার প্রচারে পথসভা থেকে রোড-শো, একাধিক কর্মসূচি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ 26 এপ্রিল থাকছে মহামিছিল ৷
Published : April 17, 2026 at 6:23 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু, নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে সেভাবে প্রচারে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ তবে, এবার নিজের হয়ে ভোট চাইতে নামবেন মমতা ৷ হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুরের 'ব্যাটলফিল্ডে' তৃণমূল সুপ্রিমো আগামী 24 থেকে 27 এপ্রিল পর্যন্ত প্রচার চালাবেন তিনি ৷ টানা চারদিন নিজের খাসতালুকে প্রচার করবেন তিনি ৷
রাজ্যের প্রতিটি আসনেই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে সব ক’টি রাজনৈতিক দল ৷ সেই প্রচারের আবহে গোটা রাজ্যের নজর রয়েছে ভবানীপুর কেন্দ্রের দিকে ৷ যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উলটোদিকে রয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু ইতিমধ্যে ভবানীপুরে প্রচারের ঝড় তুলেছেন ৷
তবে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন ছাড়া নিজের কেন্দ্রে প্রচারের ময়দানে সেভাবে দেখা যায়নি তৃণমূল সুপ্রিমোকে ৷ রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারতে গিয়ে নিজের কেন্দ্রের জন্য সময় বের করতে পারেননি তিনি ৷ কিন্তু, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ভবানীপুরের নির্বাচন হওয়ায় প্রচারে নামছেন মমতা ৷ সব প্রচার শেষ করে, একেবারের শেষ চারদিন খাসতালুকে প্রচারে নামবেন ভবানীপুর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক ৷
তবে, এতদিন মমতার হয়ে প্রচার করছিলেন তৃণমূলের শীর্ষস্তরের নেতারা ৷ বিশেষ করে ফিরহাদ হাকিম ৷ কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ছাড়াও, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং জাভেদ খানের মতো শীর্ষ নেতারা নিয়মিত ভবানীপুরের অলিগলিতে প্রচার চালাচ্ছেন ৷ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র একটি মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে ৷ এখানে যেমন বাঙালি ভোটারদের আধিক্য রয়েছে, তেমনই অবাঙালি ভোটারদের সংখ্যাও নেহাত কম নয় ৷ এই সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছতে ওয়ার্ড ধরে-ধরে প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা ৷ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ থেকে শুরু করে, ছোট-ছোট পথসভার মাধ্যমে মমতার হয়ে তাঁরা প্রচার করছেন ৷
অন্যদিকে, ভবানীপুরে শাসক শিবিরকে কড়া টক্কর দিতে রীতিমতো ঘুঁটি সাজিয়ে ময়দানে নেমেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে প্রচারের তুমুল ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও, নিয়ম করে ভবানীপুরে প্রচার সারছেন তিনি ৷ তৃণমূলের এই শক্ত ঘাঁটিতে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না-কোনও কর্মসূচি রাখছেন তিনি ৷ পদযাত্রা, ছোট সভা থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার সুর চড়াচ্ছেন তিনি ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনুন্নয়ন-সহ একাধিক ইস্যুতে তোপ দেগে ভবানীপুরের ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা চালাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
আর এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই ক্রমশ উত্তেজনার পারদ চড়ছিল শাসক শিবিরের অন্দরে ৷ বিরোধী দলনেতার এই লাগাতার প্রচার এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণের পর তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যেও একটা তাগিদ তৈরি হচ্ছিল ৷ তাই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল আগামী 24 এপ্রিল থেকে 27 এপ্রিল, প্রচারের শেষদিন পর্যন্ত ভবানীপুর জুড়ে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, 24 এপ্রিল চেতলা সিআইটি মার্কেটের কাছে একটি জনসভা করবেন মমতা ৷ এরপর 25 এপ্রিল 82 ও 74 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে তাঁর মিছিল ৷ 26 এপ্রিল ল্যান্সডাউন থেকে শুরু করে 70, 71 ও 72 নম্বর ওয়ার্ডে রোড-শো করবেন তিনি ৷ প্রচারের শেষদিন 27 এপ্রিল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে আরও একটি মেগা মিছিলে পা মেলাবেন তৃণমূল নেত্রী ৷ এর বাইরেও 77 ও 63 নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর একাধিক কর্মসূচি থাকবে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷