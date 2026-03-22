উত্তরবঙ্গ সফরের আগে নিজের দুর্গে নজর ! ভবানীপুরে কর্মিসভায় রণকৌশল বোঝাবেন মমতা

উত্তরবঙ্গ সফরের আগে নিজের দুর্গে নজর ! ভবানীপুরে কর্মিসভায় রণকৌশল বোঝাবেন মমতা
আগামী পাঁচদিনে উত্তরবঙ্গে 15টি প্রচার সভা । দীর্ঘদিনের জন্য নিজের কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার আগে ভবানীপুরের তৃণমূল সংগঠনকে আরও মজবুত করাই প্রধান লক্ষ্য মমতার ।
Published : March 22, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: আগামিকাল, অর্থাৎ সোমবার থেকেই উত্তরবঙ্গে হাইভোল্টেজ নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তবে তার আগে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মিসভা করতে চলেছেন তিনি । আজ সন্ধ্যা সাতটায় চেতলা অহীন্দ্র মঞ্চে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে ।
দলীয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগেই নিজের কেন্দ্রের কর্মীদের স্পষ্ট বার্তা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা দিয়ে যেতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী । এই কর্মিসভায় ভবানীপুরের আটটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন ।
ভোট ঘোষণার পর আজ থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আগামী পাঁচদিনে উত্তরবঙ্গে প্রায় 15টি প্রচার সভা করার কথা রয়েছে তাঁর । কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্য নিজের কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার আগে ভবানীপুরের তৃণমূল সংগঠনকে আরও মজবুত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য । এই কেন্দ্রে উলটোদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাই এই বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াই যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । সেই কারণেই উত্তরবঙ্গ সফরের আগে প্রথম দিনেই নিজের কেন্দ্রে বসে প্রচারের রণকৌশল এবং কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
ভবানীপুর কেন্দ্রে শাসকদলের কাছে অন্যতম বড় চিন্তার বিষয় হল ভোটদানের হার বা ভোটের শতকরা হিসাব । 2011 সাল থেকে এই কেন্দ্রে তিনি দাঁড়িয়ে আসছেন, কিন্তু দেখা গিয়েছে এখানকার ভোটদানের শতাংশ অন্যান্য জায়গার তুলনায় বেশ কম থাকে । এর মূল কারণ হিসেবে মনে করা হয়, এই এলাকার বহু বহুতল আবাসনকে । এই সমস্ত বহুতলের বাসিন্দারা সাধারণত ভোটের দিন ভোট দিতে খুব একটা বেরোন না বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা । এর আগে এই বিষয়টি নিয়ে দলীয় স্তরে প্রকাশ্যেই উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাই আজকের কর্মিসভা থেকে কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিবিড় জনসংযোগ বা 'ডোর টু ডোর' প্রচারের উপর জোর দেওয়ার কড়া নির্দেশ তিনি দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে । দরকারে ভোটারদের কাছে টানতে একই বাড়িতে একাধিকবার যাওয়ার কথাও বলা হতে পারে এই সভায় ।
এছাড়া ভোটার তালিকার একটি বড় পরিবর্তনও তৃণমূল নেতৃত্বের নজরে রয়েছে যা এবারের নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে । ভবানীপুর বিধানসভায় গতবারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে মোট ভোটারের সংখ্যা কমেছে । জানা গেছে, এসআইআর (SIR) বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার সময় প্রায় 47 হাজারের মতো নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে । এর পাশাপাশি, 14 হাজারের বেশি নাম এখনও অ্যাডজুডিকেশন বা আইনি যাচাইকরণ পর্যায়ে রয়েছে । এর ফলে আগে যেখানে এই কেন্দ্রে প্রায় 2 লক্ষ 10 হাজার ভোটার ছিলেন, তা এক ধাক্কায় কমে এখন 1 লক্ষ 58 হাজারের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে ।
এত বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ যাওয়া এবং এই কেন্দ্রে অবাঙালি ভোটারদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি - সব মিলিয়ে ভবানীপুরের নির্বাচনী সমীকরণ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি ভোট যাতে ইভিএম পর্যন্ত পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত জরুরি । এসআইআর প্রক্রিয়ায় এত সংখ্যক ভোটার কমে যাওয়ায় কীভাবে জয়ের ব্যবধান অক্ষুণ্ণ রাখা যায় বা বাড়ানো যায় এবং বিরোধী পক্ষের কড়া মোকাবিলা করা যায়, সেই বিষয়ে বিকল্প রণকৌশল তৈরি করতেই কর্মীদের নিয়ে এই বিশেষ বৈঠক ডেকেছেন তৃণমূল নেত্রী । এই সভায় তিনি নির্বাচন পরিচালনা, প্রচারের রূপরেখা এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা আলাদা দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেবেন । এককথায় উত্তরবঙ্গ সফরের আগে নিজের দুর্গ সুরক্ষিত রাখতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকের এই হাইভোল্টেজ কর্মিসভা ।